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Тушил пожар под вражескими обстрелами: В Харьковской области погиб спасатель, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время исполнения своих служебных обязанностей в Балаклее трагически погиб сержант службы гражданской защиты Игорь Вербицкий. Ему было 39 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook.

Тушил пожар под вражескими обстрелами: В Харьковской области погиб спасатель, - ГСЧС 01

"24 июня 2022 во время исполнения служебных обязанностей героически погиб старший пожарный-спасатель 42-й Государственной пожарно-спасательной части 6-го ГПРЗ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сержант службы гражданской защиты Вербицкий Игорь Юрьевич. Событие произошло около 18:42 в оккупированном городе Балаклея. Как только спасатели приступили к ликвидации огня, как произошел очередной обстрел этого объекта. Игорь Вербицкий получил ранение в голову, которое оказалось несовместимым с жизнью.

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В рядах ГСЧС погибший спасатель работал с 2003 года. Он имел большой боевой опыт и пользовался большим авторитетом в коллективе", - говорится в сообщении.
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27.06.2022 13:10 Ответить
Вічна Пам'ять Герою
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27.06.2022 13:19 Ответить
Щось дивне у цій новині. Нащо москалям обстрілювати місто, яке вони вже 4 місяці як окупували, щоб влучити у своїх? Мабуть таки обстрілювали ВСУ, а цей герой працюючи на окупантів гасив пожежі.
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27.06.2022 13:23 Ответить
https://suspilne.media/253780-znusanna-v-pidvalah-ta-sodenni-obstrili-ak-zive-okupovana-balaklia-na-harkivsini/
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27.06.2022 17:02 Ответить
Героям Слава !
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27.06.2022 16:58 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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27.06.2022 19:42 Ответить
 
 