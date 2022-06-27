Тушил пожар под вражескими обстрелами: В Харьковской области погиб спасатель, - ГСЧС

Во время исполнения своих служебных обязанностей в Балаклее трагически погиб сержант службы гражданской защиты Игорь Вербицкий. Ему было 39 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook.

"24 июня 2022 во время исполнения служебных обязанностей героически погиб старший пожарный-спасатель 42-й Государственной пожарно-спасательной части 6-го ГПРЗ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сержант службы гражданской защиты Вербицкий Игорь Юрьевич. Событие произошло около 18:42 в оккупированном городе Балаклея. Как только спасатели приступили к ликвидации огня, как произошел очередной обстрел этого объекта. Игорь Вербицкий получил ранение в голову, которое оказалось несовместимым с жизнью.

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В рядах ГСЧС погибший спасатель работал с 2003 года. Он имел большой боевой опыт и пользовался большим авторитетом в коллективе", - говорится в сообщении.