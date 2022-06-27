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Гасив пожежу під ворожими обстрілами: на Харківщині загинув рятувальник, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час виконання своїх службових обов'язків у Балаклії трагічно загинув сержант служби цивільного захисту Ігор Вербицький. Йому було 39 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області у Facebook.

Гасив пожежу під ворожими обстрілами: на Харківщині загинув рятувальник, - ДСНС 01

" 24 червня 2022 року під час виконання службових обов’язків героїчно загинув старший пожежник-рятувальник 42-ї Державної пожежно-рятувальної частини 6-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області сержант служби цивільного захисту Вербицький Ігор Юрійович. Подія трапилась близько 18:42 в окупованому місті Балаклія. Щойно рятувальники стали до ліквідації вогню, як стався черговий обстріл цього об’єкту. Ігор Вербицький отримав поранення в голову, яке виявилось несумісним з життям.

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У лавах ДСНС загиблий рятувальник працював із 2003 року. Він мав чималий бойовий досвід та мав авторитет у колективі", - йдеться у повідомленні.
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27.06.2022 13:10 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою
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27.06.2022 13:19 Відповісти
Щось дивне у цій новині. Нащо москалям обстрілювати місто, яке вони вже 4 місяці як окупували, щоб влучити у своїх? Мабуть таки обстрілювали ВСУ, а цей герой працюючи на окупантів гасив пожежі.
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27.06.2022 13:23 Відповісти
https://suspilne.media/253780-znusanna-v-pidvalah-ta-sodenni-obstrili-ak-zive-okupovana-balaklia-na-harkivsini/
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27.06.2022 17:02 Відповісти
Героям Слава !
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27.06.2022 16:58 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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27.06.2022 19:42 Відповісти
 
 