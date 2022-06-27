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Около 80 иностранных судов заблокированы в украинских портах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порт,бердянськ

В портах Украины находятся около 80 иностранных судов вместе с экипажами. На них остается товар, но они не могут выйти из портов.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина - Укринформ заявил Дмитрий Баринов, заместитель главы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти, передает Цензор.НЕТ.

"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов при этих обстоятельствах", - сказал он.

Баринов добавил, что информация об одном из судов, которому якобы удалось выйти из Мариупольского порта - не подтверждена. Поскольку корабль отслеживали, но связи с ним нет.

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Баринов, не дрейфь- это пока лучшее прикрытие от ракетных обстрелов портов Парашей.
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27.06.2022 13:46 Ответить
Параші на це *****.
Вони вже атакували десь 5-6 суден і ніхто нічого.
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27.06.2022 13:48 Ответить
В самих портах Южный, Одесса, Черноморск картина несколько другая.
Пояснять подробнее не буду, чтобы не подсказывать каZZапам.
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27.06.2022 13:55 Ответить
Так он все грамотно делает. Делает хитрые заявления и перекладывает вину на кацапов за ситуацию, которая сама по себе сложилась. И он первый это сделал и тем самым его уже не оспоришь. Изображать максимальную озабоченность, но при этом ни в коем случае не предпринимать ни одной меры по их вывозу из портов, тратя на это время и вообще все это крайне опасно - отличная шольцовщина, но так и надо вести политику. Работать языком, а не как быдло дипломаты с обоих сторон, притом лошадиный кацапский скорее просто увольнение хочет получить и поэтому старается ради этого. А наш вместо этого несет ливер обиженный отборный, хрюкая как типичный кацап. Надо всегда показывать словами полную озабоченность и важность проблем других людей, поддерживать их словами, а самому заниматься делами, зачастую противоположными сказанному.
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27.06.2022 13:50 Ответить
От хай іноземці і думають, як розблокувати порти, забрати свої суди і зерно експортувати
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27.06.2022 13:49 Ответить
Це не є нашими проблемами, нехай країни, під прапором яких ходять ті судна, включають мізки й міжнародне морське право..а то страховки воєнні дії не покривають. І підуть їх судна вслід за нашим зерном..
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27.06.2022 13:53 Ответить
это ж "спецоперация", пусть Хйло справку выдаст
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27.06.2022 16:53 Ответить
А що, ООН не може вирішити таке питання?
Як що не може, тоді на віще воно потрібно ?
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27.06.2022 14:27 Ответить
 
 