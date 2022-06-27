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Близько 80 іноземних суден заблоковані в українських портах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт,бердянськ

У портах України знаходяться близько 80 іноземних суден разом з екіпажами. На них лишається товар, але вони не можуть вийти з портів.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив Дмитро Барінов, заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади, передає Цензор.НЕТ.

"У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю. На цих суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів за цих обставин", - сказав він.

Барінов додав, що інформація про одне із суден, якому нібито вдалося вийти з Маріупольського порту - не підтверджена. Оскільки, корабель відстежували, але зв’язку з ним немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМПУ втратила зв'язок із портом Маріуполя

Автор: Анна Судак
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Баринов, не дрейфь- это пока лучшее прикрытие от ракетных обстрелов портов Парашей.
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27.06.2022 13:46 Відповісти
Параші на це *****.
Вони вже атакували десь 5-6 суден і ніхто нічого.
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27.06.2022 13:48 Відповісти
В самих портах Южный, Одесса, Черноморск картина несколько другая.
Пояснять подробнее не буду, чтобы не подсказывать каZZапам.
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27.06.2022 13:55 Відповісти
Так он все грамотно делает. Делает хитрые заявления и перекладывает вину на кацапов за ситуацию, которая сама по себе сложилась. И он первый это сделал и тем самым его уже не оспоришь. Изображать максимальную озабоченность, но при этом ни в коем случае не предпринимать ни одной меры по их вывозу из портов, тратя на это время и вообще все это крайне опасно - отличная шольцовщина, но так и надо вести политику. Работать языком, а не как быдло дипломаты с обоих сторон, притом лошадиный кацапский скорее просто увольнение хочет получить и поэтому старается ради этого. А наш вместо этого несет ливер обиженный отборный, хрюкая как типичный кацап. Надо всегда показывать словами полную озабоченность и важность проблем других людей, поддерживать их словами, а самому заниматься делами, зачастую противоположными сказанному.
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27.06.2022 13:50 Відповісти
От хай іноземці і думають, як розблокувати порти, забрати свої суди і зерно експортувати
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27.06.2022 13:49 Відповісти
Це не є нашими проблемами, нехай країни, під прапором яких ходять ті судна, включають мізки й міжнародне морське право..а то страховки воєнні дії не покривають. І підуть їх судна вслід за нашим зерном..
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27.06.2022 13:53 Відповісти
это ж "спецоперация", пусть Хйло справку выдаст
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27.06.2022 16:53 Відповісти
А що, ООН не може вирішити таке питання?
Як що не може, тоді на віще воно потрібно ?
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27.06.2022 14:27 Відповісти
 
 