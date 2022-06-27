НАТО усилит боевые группы на восточном фланге до уровня бригады, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что на саммите в Мадриде лидеры примут решение укрепить восточный фланг Альянса до уровня бригады и увеличить численность сил повышенной готовности до 300 тысяч.

Об этом он сообщил в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции накануне саммита, который состоится 29-30 июня в Мадриде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На саммите мы укрепим нашу передовую оборону: мы усилим наши боевые группы в восточной части Альянса до уровня бригад (стандартное количество бригады НАТО - от 3 200 до 5 500), мы трансформируем Силы реагирования НАТО и увеличим численность наших сил повышенной готовности до более чем 300 тысяч", - анонсировал Столтенберг.

Кроме того, союзники намерены принять решения, направленные на повышение способностей реагирования в условиях кризиса и конфликта путем большего количества предварительно размещенного оборудования и запасов военного снаряжения, большего количества средств передового развертывания, таких как противовоздушная оборона, усиленного управления и контроля и модернизированных планов обороны заранее определенными силами защиты конкретных союзников.

"Эти войска проведут обучение совместно с национальными силами обороны, ознакомятся с местностью, объектами и новыми складскими запасами, чтобы они могли быстро реагировать на любую чрезвычайную ситуацию. В совокупности это величайшая перестройка нашего коллективного сдерживания и обороны со времен холодной войны" , – констатировал генсек НАТО.

Учитывая это, он также привел новые данные о расходах союзников на оборону, которые показывают, что 2022 год станет "восьмым годом подряд роста в европейских странах и Канаде".

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"До конца года они дополнительно инвестируют более 350 миллиардов долларов США с тех пор, как мы согласовали наше обязательство по инвестициям в оборону в 2014 году. Девять союзников теперь достигают или превышают целевой показатель в 2%, у девятнадцати союзников есть четкие планы достичь этого до 2024 года, а еще пять имеют конкретные обязательства по его выполнению в дальнейшем", - заявил Столтенберг.