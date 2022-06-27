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Роспропаганда распространяет фейк о "перепродаже" Украиной западного оружия, - ЦПД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,пропаганда,рф

Российские СМИ распространяют фейковую информацию, что Украина продает в арабские страны оружие, которое ей поставляет Запад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Пропагандисты распространяют это фейковое заявление по территории России, а также по каналам коллаборантов в Украине. Подобные заявления распространяются для дискредитации ВСУ и срыва снабжения оружием в Украину", - говорится в сообщении.

Никаких доказательств своим словам, фото- или видеофиксации роспропаганда не дает.

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Топ комментарии
+13
Він нікого нікуди не вигнав і не втримав. Поки Подоляки з Арахамії договорняки мутили,український народ відкинув ворога. Ви фото тероборони бачили? Так зе до оборони готувався-
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27.06.2022 18:09
+11
Ну если бы кацапы сказали, что Петя-барыга оружием торгует, некоторые поверили. бы . У зеленых фишка другая, гуманитарку налево пустить, броники и каски перепродать, авто без налога в Украину пригнать. Проще и почти законно
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27.06.2022 17:25
+8
дивлюся я на такі дописи і думаю - а шо якщо це не троль, а просто звичайна людина, тільки без мізків... і так якось моторошно стає... вони ж його знову виберуть...
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27.06.2022 19:00
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Ну если бы кацапы сказали, что Петя-барыга оружием торгует, некоторые поверили. бы . У зеленых фишка другая, гуманитарку налево пустить, броники и каски перепродать, авто без налога в Украину пригнать. Проще и почти законно
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27.06.2022 17:25 Ответить
Во время войны всегда вылезают такие барыги и воры. То, что Зеленский сумел удержать страну, выгнать рашистов из Киевской, Черниговской, Сумской и уже скоро из Харьковской областей, это как бы не в счет. А то что броники продали налево, то да, однозначно все зеленые виноваты. А зачем мелочиться - все хапуги и воры.
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27.06.2022 18:00 Ответить
Він нікого нікуди не вигнав і не втримав. Поки Подоляки з Арахамії договорняки мутили,український народ відкинув ворога. Ви фото тероборони бачили? Так зе до оборони готувався-
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27.06.2022 18:09 Ответить
...а вот Serhii Hurskyi

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:27.06.2022 - еще и редкостный дебил
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27.06.2022 18:29 Ответить
****, ты своими комментами можешь спасать жизни, когда требуется срочно вызвать рвоту. Смени работу, не зарывай талант.
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27.06.2022 20:06 Ответить
а что может быть , где Стингеры и Джавелины , слышно только про Иглы и Стугны
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27.06.2022 17:26 Ответить
с какого полка?
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27.06.2022 17:33 Ответить
Вам какую информацию предоставить? Сколько, где и что и именно храниться? Может даже жать точные координаты складов?
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27.06.2022 17:52 Ответить
Не джавелінами єдиними.
Прочитай, що пишуть військові у твітері. Скільки хлопців втратили, які повзли на пузі на 800м і ближче, щоб влучити, коли повинна була працювати артилерія.
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27.06.2022 19:17 Ответить
Перепродают кому?
Тупорылая кацапня, давайте я вам подскажу идею. "Срочно! ВСУ перепродают оружие террористам Талибана!!!" Ваши братушки талибы предоставят американское оружие для съемок пропаганды и вуаля. Можно вскрывать тухлые консервы на Западе, кормить вату.
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27.06.2022 17:26 Ответить
Цікаво кому, і яким чином ведуть поставки? Москалі навіть не замислюються над своїми фейками.
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27.06.2022 17:36 Ответить
Уже відповідь була і від Франції і від ЗСУ, як зброя розподіляється і контролюється. Не потрібно цей галас кацапів передруковувать
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27.06.2022 18:11 Ответить
Меня удивляет тот факт что некоторым людям не нравится Зеленский . Но кстати он не уехал держит оборону в Украине. И о какой продаже может идти речь если Запад все контролирует -это все ложь. А кто захотел бы сейчас стать президентом когда в стране война? Я думаю очень мало кто и не у каждого есть нормальные идеи а то и совсем утопические.
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27.06.2022 18:41 Ответить
дивлюся я на такі дописи і думаю - а шо якщо це не троль, а просто звичайна людина, тільки без мізків... і так якось моторошно стає... вони ж його знову виберуть...
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27.06.2022 19:00 Ответить
Та ні виберемо криголам Гетьман. Він зразу рашу вижене за поребрик, як 2014!
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27.06.2022 19:53 Ответить
вадим тищенко 5b90ba8e

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:27.06.2022 - тепер теж саме німецькою
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27.06.2022 20:15 Ответить
кацапи не ******* вчити мови. Та й власну знають не дуже.
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27.06.2022 20:20 Ответить
Матюки це і є мова спілкування для російського бидла.
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27.06.2022 23:33 Ответить
Це правда, бо в нашій мові ніколи не було матюків: понабиралися в кацапів, на жаль...
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27.06.2022 23:49 Ответить
Ви маєте рацію, матюкатися українців навчила кацапня. Але ось це словосполучення: "російський військовий корабель іди на куй!" з 24.02.22 мене абсолютно не коробить.
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28.06.2022 07:21 Ответить
И не надейся. Это именно тролль и причем один. Очень легко определяется по стилю написания. Правда в одном ты прав, ни мозгов ни самоуважения. Пустая оболочка.
Serhii Hurskyi , Роман Марушка 5978a8d4
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27.06.2022 20:12 Ответить
Himars можно купить в любом военторге. Вообще без проблем
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27.06.2022 19:35 Ответить
Зеленский сумел удержать страну, выгнать рашистов из Киевской, Черниговской, Сумской и уже скоро из Харьковской областей- це ідея номеру для наступного "Кварталу 69"? Особисто, грудьми виштовхав, незважаючи на бої на Банковій. Де б ще підлизнути...
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27.06.2022 20:47 Ответить
перепродают через даркнет западное оружие, скорее всего кацапы и затрофеенное у ВСУ.
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28.06.2022 04:39 Ответить
 
 