Роспропаганда распространяет фейк о "перепродаже" Украиной западного оружия, - ЦПД
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Российские СМИ распространяют фейковую информацию, что Украина продает в арабские страны оружие, которое ей поставляет Запад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Пропагандисты распространяют это фейковое заявление по территории России, а также по каналам коллаборантов в Украине. Подобные заявления распространяются для дискредитации ВСУ и срыва снабжения оружием в Украину", - говорится в сообщении.
Никаких доказательств своим словам, фото- или видеофиксации роспропаганда не дает.
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+13 Валентина Саюн c856325a
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Реєстрація:27.06.2022 - еще и редкостный дебил
Прочитай, що пишуть військові у твітері. Скільки хлопців втратили, які повзли на пузі на 800м і ближче, щоб влучити, коли повинна була працювати артилерія.
Тупорылая кацапня, давайте я вам подскажу идею. "Срочно! ВСУ перепродают оружие террористам Талибана!!!" Ваши братушки талибы предоставят американское оружие для съемок пропаганды и вуаля. Можно вскрывать тухлые консервы на Западе, кормить вату.
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Реєстрація:27.06.2022 - тепер теж саме німецькою
Serhii Hurskyi , Роман Марушка 5978a8d4