Роспропаганда поширює фейк про "перепродаж" Україною західної зброї, - ЦПД
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Російські ЗМІ розповсюджують фейкову інформацію, нібито Україна продає в арабські країни зброю, яку їй поставляє Захід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Пропагандисти поширюють цю фейкову заяву територією росії, а також каналами колаборантів в Україні. Подібні заяви поширюються для дискредитації ЗСУ і зриву постачання зброї в Україну", - йдеться в повідомленні.
Жодних доказів своїм словам, фото- чи відеофіксації роспропаганда не надає.
Топ коментарі
+13 Валентина Саюн c856325a
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+11 Frol Fedoroff
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+8 Зэлэный_Змий
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Реєстрація:27.06.2022 - еще и редкостный дебил
Прочитай, що пишуть військові у твітері. Скільки хлопців втратили, які повзли на пузі на 800м і ближче, щоб влучити, коли повинна була працювати артилерія.
Тупорылая кацапня, давайте я вам подскажу идею. "Срочно! ВСУ перепродают оружие террористам Талибана!!!" Ваши братушки талибы предоставят американское оружие для съемок пропаганды и вуаля. Можно вскрывать тухлые консервы на Западе, кормить вату.
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Реєстрація:27.06.2022 - тепер теж саме німецькою
Serhii Hurskyi , Роман Марушка 5978a8d4