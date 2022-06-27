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Роспропаганда поширює фейк про "перепродаж" Україною західної зброї, - ЦПД

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путин,пропаганда,рф

Російські ЗМІ розповсюджують фейкову інформацію, нібито Україна продає в арабські країни зброю, яку їй поставляє Захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Пропагандисти поширюють цю фейкову заяву територією росії, а також каналами колаборантів в Україні. Подібні заяви поширюються для дискредитації ЗСУ і зриву постачання зброї в Україну", - йдеться в повідомленні.

Жодних доказів своїм словам, фото- чи відеофіксації роспропаганда не надає.

Також читайте: Рашисти фейками намагаються заманити маріупольців назад у місто, - міська рада

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Він нікого нікуди не вигнав і не втримав. Поки Подоляки з Арахамії договорняки мутили,український народ відкинув ворога. Ви фото тероборони бачили? Так зе до оборони готувався-
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27.06.2022 18:09
+11
Ну если бы кацапы сказали, что Петя-барыга оружием торгует, некоторые поверили. бы . У зеленых фишка другая, гуманитарку налево пустить, броники и каски перепродать, авто без налога в Украину пригнать. Проще и почти законно
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27.06.2022 17:25
+8
дивлюся я на такі дописи і думаю - а шо якщо це не троль, а просто звичайна людина, тільки без мізків... і так якось моторошно стає... вони ж його знову виберуть...
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27.06.2022 19:00
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Ну если бы кацапы сказали, что Петя-барыга оружием торгует, некоторые поверили. бы . У зеленых фишка другая, гуманитарку налево пустить, броники и каски перепродать, авто без налога в Украину пригнать. Проще и почти законно
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27.06.2022 17:25 Відповісти
Во время войны всегда вылезают такие барыги и воры. То, что Зеленский сумел удержать страну, выгнать рашистов из Киевской, Черниговской, Сумской и уже скоро из Харьковской областей, это как бы не в счет. А то что броники продали налево, то да, однозначно все зеленые виноваты. А зачем мелочиться - все хапуги и воры.
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27.06.2022 18:00 Відповісти
Він нікого нікуди не вигнав і не втримав. Поки Подоляки з Арахамії договорняки мутили,український народ відкинув ворога. Ви фото тероборони бачили? Так зе до оборони готувався-
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27.06.2022 18:09 Відповісти
...а вот Serhii Hurskyi

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:27.06.2022 - еще и редкостный дебил
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27.06.2022 18:29 Відповісти
****, ты своими комментами можешь спасать жизни, когда требуется срочно вызвать рвоту. Смени работу, не зарывай талант.
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27.06.2022 20:06 Відповісти
а что может быть , где Стингеры и Джавелины , слышно только про Иглы и Стугны
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27.06.2022 17:26 Відповісти
с какого полка?
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27.06.2022 17:33 Відповісти
Вам какую информацию предоставить? Сколько, где и что и именно храниться? Может даже жать точные координаты складов?
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27.06.2022 17:52 Відповісти
Не джавелінами єдиними.
Прочитай, що пишуть військові у твітері. Скільки хлопців втратили, які повзли на пузі на 800м і ближче, щоб влучити, коли повинна була працювати артилерія.
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27.06.2022 19:17 Відповісти
Перепродают кому?
Тупорылая кацапня, давайте я вам подскажу идею. "Срочно! ВСУ перепродают оружие террористам Талибана!!!" Ваши братушки талибы предоставят американское оружие для съемок пропаганды и вуаля. Можно вскрывать тухлые консервы на Западе, кормить вату.
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27.06.2022 17:26 Відповісти
Цікаво кому, і яким чином ведуть поставки? Москалі навіть не замислюються над своїми фейками.
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27.06.2022 17:36 Відповісти
Уже відповідь була і від Франції і від ЗСУ, як зброя розподіляється і контролюється. Не потрібно цей галас кацапів передруковувать
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27.06.2022 18:11 Відповісти
Меня удивляет тот факт что некоторым людям не нравится Зеленский . Но кстати он не уехал держит оборону в Украине. И о какой продаже может идти речь если Запад все контролирует -это все ложь. А кто захотел бы сейчас стать президентом когда в стране война? Я думаю очень мало кто и не у каждого есть нормальные идеи а то и совсем утопические.
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27.06.2022 18:41 Відповісти
дивлюся я на такі дописи і думаю - а шо якщо це не троль, а просто звичайна людина, тільки без мізків... і так якось моторошно стає... вони ж його знову виберуть...
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27.06.2022 19:00 Відповісти
Та ні виберемо криголам Гетьман. Він зразу рашу вижене за поребрик, як 2014!
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27.06.2022 19:53 Відповісти
вадим тищенко 5b90ba8e

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:27.06.2022 - тепер теж саме німецькою
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27.06.2022 20:15 Відповісти
кацапи не ******* вчити мови. Та й власну знають не дуже.
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27.06.2022 20:20 Відповісти
Матюки це і є мова спілкування для російського бидла.
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27.06.2022 23:33 Відповісти
Це правда, бо в нашій мові ніколи не було матюків: понабиралися в кацапів, на жаль...
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27.06.2022 23:49 Відповісти
Ви маєте рацію, матюкатися українців навчила кацапня. Але ось це словосполучення: "російський військовий корабель іди на куй!" з 24.02.22 мене абсолютно не коробить.
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28.06.2022 07:21 Відповісти
И не надейся. Это именно тролль и причем один. Очень легко определяется по стилю написания. Правда в одном ты прав, ни мозгов ни самоуважения. Пустая оболочка.
Serhii Hurskyi , Роман Марушка 5978a8d4
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27.06.2022 20:12 Відповісти
Himars можно купить в любом военторге. Вообще без проблем
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27.06.2022 19:35 Відповісти
Зеленский сумел удержать страну, выгнать рашистов из Киевской, Черниговской, Сумской и уже скоро из Харьковской областей- це ідея номеру для наступного "Кварталу 69"? Особисто, грудьми виштовхав, незважаючи на бої на Банковій. Де б ще підлизнути...
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27.06.2022 20:47 Відповісти
перепродают через даркнет западное оружие, скорее всего кацапы и затрофеенное у ВСУ.
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28.06.2022 04:39 Відповісти
 
 