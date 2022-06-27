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Маріуполь (2820) окупація (5829) фейк (649)

Рашисти фейками намагаються заманити маріупольців назад у місто, - міська рада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські окупанти намагаються заманити маріупольців назад у місто, щоб використати їх у трудовому рабстві та створити для себе "живий щит".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

 Для цього окупанти розповсюджують фейкові списки адрес будинків під знос чи ремонт. Таким чином, вони вдаються до маніпуляції та хитрощів, аби змусити людей повернутися та затримати їх там якомога надовше.

"Про те, що розповсюджувана інформація не відповідає дійсності свідчить відсутність у ньому будинків, які зруйновані вщент, та навпаки присутність вцілілих будинків з позначкою "знести". Окупанти та колаборанти вдаються до маніпуляції над маріупольцями, щоб вони приїхали до міста, аби врятувати хоч якесь вціліле майно, чи повернутися жити, бо житло начебто відремонтують", - йдеться у повідомленні.

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У міськраді закликають маріупольців не вірити тим, хто зруйнував Маріуполь.

"Наразі триває війна та дуже висока ймовірність, що поїздка до Маріуполя стане дорогою в один кінець. Окупанти хочуть повернути людей до Маріуполя, аби використати їх у трудовому рабстві та створити для себе "живий щит", аби прикритися ним, коли ЗСУ почнуть звільнення міста", - підкреслили у Маріупольській міській раді.
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рузкий мир ! это такой мазахизм где главные составляющие это разруха ()() и не свобода ! не зря кто то сказал : росия - это тюрьма народов
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27.06.2022 11:40 Відповісти
Ну, счастливый да. Однако, подобных всеядных 10-15%.
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27.06.2022 13:49 Відповісти
И кто-то ведётся на эту дурню??? Кто в здравом уме добровольно поедет из безопасного места в самый ад, только потому, что где-то прочитал про снос дома? Это надо быть полностью отбитым на всю голову
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27.06.2022 13:55 Відповісти
 
 