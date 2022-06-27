РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11587 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 084 3
война (46746) обстрел (20144) Харьков (6515) Харьковщина (4123)

Рашисты ударили по Северной Салтовке в Харькове, пострадали трое гражданских, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,обстріл

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Харькова и области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

"Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов - 3 пострадавших гражданских. Информация обновляется.

Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли удар по Чугуеву. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потвори.
показать весь комментарий
27.06.2022 17:40 Ответить
Там минулого тижня призначили нового генерала командувати окупацією, замість попереднього алкаша... Пишуть, що новий то просто маніяк кривавий, ось і бачимо, що відразу пішов ва-банк сотнями останніх ракет гатити по цивільних по всім регіонах!
показать весь комментарий
27.06.2022 17:43 Ответить
так і є, фамілія суровікін кончена мразь!
показать весь комментарий
27.06.2022 17:45 Ответить
 
 