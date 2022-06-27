Рашисты ударили по Северной Салтовке в Харькове, пострадали трое гражданских, - ОВА

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Харькова и области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

"Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов - 3 пострадавших гражданских. Информация обновляется.

Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

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