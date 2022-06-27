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Чехия хочет убедить украинских беженцев не оставаться только в Праге

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

град,прага,пражский

Чехия намерена мотивировать беженцев к перемещению между регионами с помощью свободных мест в школах, а также удорожанием жилья в столице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

Кризисный штаб по окончании чрезвычайного положения, срок действия которого истекает в конце июня, будет заседать раз в две недели. Об этом заявил чешский министр внутренних дел и глава кризисного штаба Вит Ракушан. По его словам, ситуация с украинскими беженцами, которым Чехия с начала марта выдала более 382 тысяч специальных виз, находится под контролем и не ухудшается. Он сообщил, что 81 тысяча человек, получивших защиту, уже также трудоустроена в Чехии.

Министр внутренних дел также представил стратегию, которая может помочь убедить украинских беженцев не оставаться только в Праге. Государство хочет мотивировать их к перемещению между регионами с помощью свободных мест в школах или даже более высоких платежей за проживание в столице.

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По словам главы МВД, после окончания набора детей в школы и детские сады в середине июля родители должны получить информацию о том, где есть еще свободные места для учеников и дошкольников. Самым дорогим могло стать жилье преимущественно для жителей Праги. С учетом растущего объема расходов на жилье, по мнению Ракушана, невозможно, чтобы все расходы на проживание по-прежнему оплачивало государство.
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Топ комментарии
+8
Это такой туризм. С перспективой, если повезёт, зацепиться в Европе. Подавляющему большинству убежавших (самые ушлые - аж в Америку) здесь ни одного дня ничего не угрожало.
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27.06.2022 22:30
+3
у столиці неможе бути дешево жити,там завжди багато приїжджих,туристів тому ціни відповідні,певно варто прислухатися до влади..
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27.06.2022 22:10
+3
здесь ни одного дня ничего не угрожало. - зайве зауваження. Ви не знаєте куди завтра прилетить ракета
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27.06.2022 22:49
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у столиці неможе бути дешево жити,там завжди багато приїжджих,туристів тому ціни відповідні,певно варто прислухатися до влади..
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27.06.2022 22:10 Ответить
Хорошо, где нас нет... А мы - везде!
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27.06.2022 22:15 Ответить
Это такой туризм. С перспективой, если повезёт, зацепиться в Европе. Подавляющему большинству убежавших (самые ушлые - аж в Америку) здесь ни одного дня ничего не угрожало.
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27.06.2022 22:30 Ответить
здесь ни одного дня ничего не угрожало. - зайве зауваження. Ви не знаєте куди завтра прилетить ракета
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27.06.2022 22:49 Ответить
так может тогда всей страной встать и свалить? все таки есть разница между тем, что бы жить в условном северодонецке, и условном тернополе.
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27.06.2022 23:22 Ответить
Не перекручуйте,
1) кожен повинен робити вибір сам, це його життя.
2) у кого не має заощаджень, вижити може лише за допомогу. В Німеччині можна жити за рахунок допомоги
3) допомога у нас або з затримкою або не надається, і за неї не можливо вижити якщо нема заощаджень.
4) роботи в Україні дуже мало, м'яко кажучи
5) і т.д.
І про всяк випадок, для експертів))), я з сімьєю в Україні, виїхали з тимчасово оккупованоі території.
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28.06.2022 00:13 Ответить
Це вже просто абсурд. Я розумію людей які тікають із зони бойових дій. Але решті достатньо дотримуватись правил безпеки. Реальний треш, коли за сотні кілометрів біжать в Європу. Це дійсно схоже на туризм і егоїзм. Я поїду бо мені нада.
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27.06.2022 23:51 Ответить
Я думаю що шанс прильоту ракети не в стратегічний об'єкт значно нижчий ніж потрапити в халепу за кордоном. Згідно стптистки за чотири місяці в Європі загинуло близько 120 українців. А в містах далеких від лінії фронту скільки? 80?
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27.06.2022 23:58 Ответить
Кременчук дуже близько до лініі фронту? Не мелить дурниць! Шанс потрапити у халепу за кордоном збільшується пропорційно браку розуму.
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28.06.2022 02:14 Ответить
скорее мотивирующий пинок
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28.06.2022 00:50 Ответить
Було би не погано і в нас придумати мотивацію для рівномірного розселення переселенців і виходу на роботу.
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27.06.2022 23:59 Ответить
Лугандонська мафія й без того всі керівні місця в столиці позаймала.
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28.06.2022 01:40 Ответить
 
 