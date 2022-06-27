Чехія хоче переконати українських біженців не залишатися лише у Празі

Чехія збирається мотивувати біженців до переміщення між регіонами за допомогою вільних місць у школах, а також подорожчанням житла в столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Кризовий штаб після закінчення надзвичайного стану, термін дії якого закінчується наприкінці червня, засідатиме раз на два тижні. Про це заявив чеський міністр внутрішніх справ та голова кризового штабу Віт Ракушан. За його словами, ситуація з українськими біженцями, яким Чехія від початку березня видала понад 382 тисячі спеціальних віз, перебуває під контролем і не погіршується. Він повідомив, що 81 тисячу осіб, які отримали захист, вже також працевлаштовано у Чехії.

Міністр внутрішніх справ також представив стратегію, яка може допомогти переконати українських біженців не залишатися лише у Празі. Держава хоче мотивувати їх до переміщення між регіонами за допомогою вільних місць у школах або навіть більш високих платежів за проживання у столиці.

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За словами голови МВС, після закінчення набору дітей до шкіл та дитячих садків у середині липня батьки мають отримати інформацію про те, де є ще вільні місця для учнів та дошкільнят. Найдорожчим могло би стати житло переважно для мешканців Праги. З урахуванням зростаючого обсягу витрат на житло, на думку Ракушана, неможливо, щоб усі витрати на проживання, як і раніше, оплачувала держава.