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Чехія хоче переконати українських біженців не залишатися лише у Празі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

град,прага,пражский

Чехія збирається мотивувати біженців до переміщення між регіонами за допомогою вільних місць у школах, а також подорожчанням житла в столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Кризовий штаб після закінчення надзвичайного стану, термін дії якого закінчується наприкінці червня, засідатиме раз на два тижні. Про це заявив чеський міністр внутрішніх справ та голова кризового штабу Віт Ракушан. За його словами, ситуація з українськими біженцями, яким Чехія від початку березня видала понад 382 тисячі спеціальних віз, перебуває під контролем і не погіршується. Він повідомив, що 81 тисячу осіб, які отримали захист, вже також працевлаштовано у Чехії.

Міністр внутрішніх справ також представив стратегію, яка може допомогти переконати українських біженців не залишатися лише у Празі. Держава хоче мотивувати їх до переміщення між регіонами за допомогою вільних місць у школах або навіть більш високих платежів за проживання у столиці.

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За словами голови МВС, після закінчення набору дітей до шкіл та дитячих садків у середині липня батьки мають отримати інформацію про те, де є ще вільні місця для учнів та дошкільнят. Найдорожчим могло би стати житло переважно для мешканців Праги. З урахуванням зростаючого обсягу витрат на житло, на думку Ракушана, неможливо, щоб усі витрати на проживання, як і раніше, оплачувала держава.
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Топ коментарі
+8
Это такой туризм. С перспективой, если повезёт, зацепиться в Европе. Подавляющему большинству убежавших (самые ушлые - аж в Америку) здесь ни одного дня ничего не угрожало.
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27.06.2022 22:30
+3
у столиці неможе бути дешево жити,там завжди багато приїжджих,туристів тому ціни відповідні,певно варто прислухатися до влади..
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27.06.2022 22:10
+3
здесь ни одного дня ничего не угрожало. - зайве зауваження. Ви не знаєте куди завтра прилетить ракета
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27.06.2022 22:49
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у столиці неможе бути дешево жити,там завжди багато приїжджих,туристів тому ціни відповідні,певно варто прислухатися до влади..
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27.06.2022 22:10 Відповісти
Хорошо, где нас нет... А мы - везде!
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27.06.2022 22:15 Відповісти
Это такой туризм. С перспективой, если повезёт, зацепиться в Европе. Подавляющему большинству убежавших (самые ушлые - аж в Америку) здесь ни одного дня ничего не угрожало.
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27.06.2022 22:30 Відповісти
здесь ни одного дня ничего не угрожало. - зайве зауваження. Ви не знаєте куди завтра прилетить ракета
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27.06.2022 22:49 Відповісти
так может тогда всей страной встать и свалить? все таки есть разница между тем, что бы жить в условном северодонецке, и условном тернополе.
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27.06.2022 23:22 Відповісти
Не перекручуйте,
1) кожен повинен робити вибір сам, це його життя.
2) у кого не має заощаджень, вижити може лише за допомогу. В Німеччині можна жити за рахунок допомоги
3) допомога у нас або з затримкою або не надається, і за неї не можливо вижити якщо нема заощаджень.
4) роботи в Україні дуже мало, м'яко кажучи
5) і т.д.
І про всяк випадок, для експертів))), я з сімьєю в Україні, виїхали з тимчасово оккупованоі території.
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28.06.2022 00:13 Відповісти
Це вже просто абсурд. Я розумію людей які тікають із зони бойових дій. Але решті достатньо дотримуватись правил безпеки. Реальний треш, коли за сотні кілометрів біжать в Європу. Це дійсно схоже на туризм і егоїзм. Я поїду бо мені нада.
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27.06.2022 23:51 Відповісти
Я думаю що шанс прильоту ракети не в стратегічний об'єкт значно нижчий ніж потрапити в халепу за кордоном. Згідно стптистки за чотири місяці в Європі загинуло близько 120 українців. А в містах далеких від лінії фронту скільки? 80?
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27.06.2022 23:58 Відповісти
Кременчук дуже близько до лініі фронту? Не мелить дурниць! Шанс потрапити у халепу за кордоном збільшується пропорційно браку розуму.
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28.06.2022 02:14 Відповісти
скорее мотивирующий пинок
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28.06.2022 00:50 Відповісти
Було би не погано і в нас придумати мотивацію для рівномірного розселення переселенців і виходу на роботу.
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27.06.2022 23:59 Відповісти
Лугандонська мафія й без того всі керівні місця в столиці позаймала.
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28.06.2022 01:40 Відповісти
 
 