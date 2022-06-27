РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11495 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
12 118 58
Кременчуг (332) терроризм (18674) Блинкен (749)

Мир ошеломлен сегодняшним ракетным ударом России. Это зверство, - Блинкен о Кременчуге

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

Государственный секретарь США Этони Блинкен прокомментировал сегодняшний удар российскими ракетами по Кременчугу.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в твиттере.

Блинкен отметил: "Мир ошеломлен сегодняшним ракетным ударом России, поразившим переполненный украинский торговый центр, - это последнее в серии зверств. Мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров и привлекать к ответственности Россию, в том числе тех, кто несет ответственность за зверства".

Читайте также: Ракетный удар по Кременчугу: количество погибших возросло до 13, - ОВА. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Да бросьте вы. Это что первая такая выходка плешивого ублюдка?
показать весь комментарий
27.06.2022 23:27
+19
Напомните мне кто-то как наказали орков за удар по вокзалу Краматорска спустя 2 месяца?
показать весь комментарий
27.06.2022 23:28
+15
Кожного разу світ дивується як мала дитина.
показать весь комментарий
27.06.2022 23:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да бросьте вы. Это что первая такая выходка плешивого ублюдка?
показать весь комментарий
27.06.2022 23:27 Ответить
Так он тем и живет , что зверствует, убивая издалека мирных жителей. Дали свинье роги.. о
показать весь комментарий
27.06.2022 23:51 Ответить
свиньи уж получше во всех отношениях этих уродов кацапских
показать весь комментарий
28.06.2022 00:40 Ответить
свиньи иногда наедаются, это же чмо ненасытное
показать весь комментарий
28.06.2022 00:53 Ответить
УКРАЇНІ НІХТО І НІЩО НЕ МІШАЄ ДАТИ АДЕКВАТНУ ВІДПОВІДЬ.
ВИБУХИ У МОСКОВСЬКОМУ МЕТРО, ВИБУХИ НА ВОКЗАЛАХ РФ, А ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ ЦЕНТРИ В КАЦАПІЇ Я УЖЕ МОВЧУ.
ПОТРІБНО ЛИШЕ ДЕКІЛЬКА УКРАЇНСЬКИХ ДРГ ЗАСЛАТИ В КАЦАПІЮ.
І НЕ ПОТРІБНІ НІЯКІ НІ РАКЕТИ, НІ ІНША ЗБРОЯ ІЗ-ЗА ОКЕАНУ. ПОТРІБНИЙ ЛИШЕ НАКАЗ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ.
показать весь комментарий
28.06.2022 00:01 Ответить
Решил сделать Украину государством-террористом? Или просто дурак?
показать весь комментарий
28.06.2022 00:40 Ответить
посмотри на дату регистрации этого космического мальчика
показать весь комментарий
28.06.2022 00:42 Ответить
Кстати он не из космоса, он под спайсом.
показать весь комментарий
28.06.2022 00:47 Ответить
Могу скинуть ссылку на выкройку "пояса шахида" Пойдешь взрывать посольство рф в Италии.
показать весь комментарий
28.06.2022 00:43 Ответить
Ви вже записалися в ДРГ в Італії?
показать весь комментарий
28.06.2022 00:44 Ответить
Аби ж тільки не "бла-бла-бла" де ваші дії?
показать весь комментарий
27.06.2022 23:28 Ответить
вони нам нічим не забовʼязані, райдуйся тій допомозі, що є і що ще буде
показать весь комментарий
28.06.2022 00:04 Ответить
(на самом деле обязаны.)
показать весь комментарий
28.06.2022 06:38 Ответить
УКРАЇНА І БЕЗ ЧИЇХ-НЕБУДЬ ДІЙ СПРОМОЖНА ДАТИ АДЕКВАТНУ ВІДПОВІДЬ САМА.
НА ЦЕ ПРОСТО НЕМАЄ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ НАШОЇ ВЛАДИ.
ОКО ЗА ОКО ПОВИННО БУТИ, ЗУБ ЗА ЗУБ.... ПОКИ УКРАЇНА НЕ БУДЕ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДАТИ НА ЦІ КАЦАПСЬКІ ЗВІРСТВА - ЦЕ БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЬ.
показать весь комментарий
28.06.2022 00:04 Ответить
Сподіваюся це питання до зевлади - тих пдрсв які допустили взагалі все це з 24го заглядуючі )(уйлу в очко і пророчили шашлички у травні?
показать весь комментарий
28.06.2022 00:10 Ответить
НАТО - БОЯГУЗИ.
Сильними країнами світу керують Брягузи!
Аби було по іньшому Британія та Америка ,ЯК МІНІМУМ ці дві країни, оголосили би війну рашистам й військову підтримку України! За Демократію , проти геноциду та війскових злочинів.
показать весь комментарий
27.06.2022 23:28 Ответить
Ви дійсно так вважаєте?
показать весь комментарий
27.06.2022 23:36 Ответить
Так хочеться. Щоб після травневих шашликів хтось взяв і захистив тебе.
показать весь комментарий
27.06.2022 23:50 Ответить
Напомните мне кто-то как наказали орков за удар по вокзалу Краматорска спустя 2 месяца?
показать весь комментарий
27.06.2022 23:28 Ответить
ну ваще-та, с тех пор, пошло тяжелое вооружение!
ваще-та, с тех пор, заблокированы нефть, золото, центробанк, лицензия на работу с валютой и возможностью оплачивать суверенный долг...
показать весь комментарий
27.06.2022 23:34 Ответить
Это все было по факту войны и было бы и без Краматорска.
А кто именно и как ответил за обстрел Краматорска?
Про него уже никто не вспоминает, как и не вспомнят через месяц за Кременчуг
показать весь комментарий
27.06.2022 23:41 Ответить
А ви часто згадуєте про викрадених цивільних за час окупації в Херсоні? І як на це відповісти? Бо може завтра ще 50осіб викрадуть і відповідь буде не адекватною.
і це ж не гра в дурня, типу «ваша карта бита, ждем следующий хо».
показать весь комментарий
27.06.2022 23:48 Ответить
ну отметьте для себя галочкой, что "отбирание лецензии" это за вокзал Краматорска
показать весь комментарий
28.06.2022 00:03 Ответить
Хіба оці напівміри змінили ситуацію?
показать весь комментарий
28.06.2022 07:52 Ответить
Ну сьогодні у них дефолт, наприклад
показать весь комментарий
27.06.2022 23:42 Ответить
і шо?
показать весь комментарий
28.06.2022 04:47 Ответить
І ШО
показать весь комментарий
27.06.2022 23:29 Ответить
Кожного разу світ дивується як мала дитина.
показать весь комментарий
27.06.2022 23:30 Ответить
Хватить з куйлом церимонитись,томагавками по флоту рф в криму і шо куйло зробить а нікуя воно не зробить воно сїбеться з України???Треба його методами воювати.Флот потонув від чого ніхто не знає- то були сили самооборони!
показать весь комментарий
27.06.2022 23:32 Ответить
"Ми приголомшені. Максимум через місяць в Україні буде перша партія систем "Петріот". Оце відповідь. Все інше -перегін повітря.
показать весь комментарий
27.06.2022 23:33 Ответить
на этой неделе обьявят о передаче Украине NASAMS
показать весь комментарий
27.06.2022 23:35 Ответить
Норвезьку ППО вже схвалили
показать весь комментарий
27.06.2022 23:37 Ответить
Приблизно такий зв'язок і є, тільки по тихому.
Спочатку «занепокоєння» - тобто ми звернули увагу, так як реакція повинна бути негайною.
потім рішення про надання чогось, не повинне бути негайним, навпаки, краще подумати як максимально правильно використати привід. І
показать весь комментарий
27.06.2022 23:42 Ответить
Мы ошарашены, мы возмущены, но истребителей, воизбежании эскалации, Украине не дадим.
показать весь комментарий
27.06.2022 23:34 Ответить
и танки не получите
показать весь комментарий
28.06.2022 00:54 Ответить
Насчёт истребителей, уже работа ведётся, IMHO Интервью с нашими пилотами на амерском тв, видел? Обучение по-тихому, думаю, то же идёт.
показать весь комментарий
28.06.2022 03:59 Ответить
томагавки нам. от ними із флотом у Севастополі вже можна шото здєлать
показать весь комментарий
27.06.2022 23:35 Ответить
томагавки є протиеорабельні і далекобійні
показать весь комментарий
28.06.2022 00:26 Ответить
Оружие давайте! С ним ВСУ сами отплатят за весь террор!
показать весь комментарий
27.06.2022 23:36 Ответить
А більше приголомшений чим за Алепо чи Маріуполь чи меньше? Брехло цинічне!
показать весь комментарий
27.06.2022 23:40 Ответить
Це звірство називається терроризм. Террористи терроризують цілу європейську країнуна очах у всього світу.

А тут щей президента вибрали, який не здатний керувати не те що країною, а тим паче армією.
Чому ж було Путіну цим не скористатись? Він і скористався...

Але не будемо скиглити. Продовжуємо боротьбу.
показать весь комментарий
27.06.2022 23:44 Ответить
Ага, мы приголомшени, тому побалакаем с ним на G 20.
показать весь комментарий
27.06.2022 23:52 Ответить
Максим Мирович@MirovichMedia

·5 ч

Взорвавший торговый центр в США был объявлен международным террористом и вскоре ликвидирован.
Взорвавший торговый центр в Украине почему-то остаётся в ранге «главы государства» и многие европейские политики испытывают необъяснимое желание поболтать с ним по телефону.
показать весь комментарий
27.06.2022 23:56 Ответить
У Бен-Ладена не было ядерного оружия и он не держал на нефте-газовом кукане пол Европы.
показать весь комментарий
28.06.2022 00:03 Ответить
На мою дум єскалація йде покроково через ще існуючу імовірність застосування ядерної зброї. Часкоао через технічні питання - користуватись зброєю потрібен час навчитись. Частково безпека - потрапляння ******** зразків озброєння до ворога. На превеликий жаль кроки ці менші ніж потрібно нам прямо зараз, але темп прискорюється, і це добре.
показать весь комментарий
27.06.2022 23:58 Ответить
Біда, не має слів.
показать весь комментарий
27.06.2022 23:59 Ответить
- Вы homo sapiens?
- Нет. Я русский.
показать весь комментарий
28.06.2022 00:04 Ответить
Блинкин , шото Вы быстро забыли про Мариуполь и разбитый театр с сотнями жертв
показать весь комментарий
28.06.2022 00:10 Ответить
Нє. Він був у відпустці, пиячив і морально разлагался(((
показать весь комментарий
28.06.2022 00:57 Ответить
***** посміявся і направив ракети на Литву. А що ви йому зробите? *****!
показать весь комментарий
28.06.2022 00:37 Ответить
хорош нести бред. может пора скмим назвать войну-войной, обьявить всеобщую мобилизацию и начать мочить москалей в сартирах?
показать весь комментарий
28.06.2022 01:19 Ответить
Чим мочити? Голіруч?
показать весь комментарий
28.06.2022 06:58 Ответить
Сподіваюся цей приголомшений світ не буде тепер шукати способи як не принизити росію і зберегти лице путіну.Може нарешті вже всі побачать справжнє лице росії?Доречі де всі консули слідчі прокурори інші шо приїхали збирати докази воєнних злочинів?Вони вже зафіксували по гарячих слідах чергові воєнні злочини
показать весь комментарий
28.06.2022 02:37 Ответить
ЗГАДАЄМО ???
показать весь комментарий
28.06.2022 03:08 Ответить
Захід хоче відсидітися за спиною українців і не хоче вдарити по Путіну, а потім буде казати що вони захищають демократію.....
показать весь комментарий
28.06.2022 06:31 Ответить
Американцы пиарили Путина в своих изданиях.... Обама с Байденом перезагрузку с Путиным делали... Американцы были соучастниками в геноциде чеченцев... В Сирии Обама без конца чертил красные линии... Теперь они типа ошеломлены.... Риал политик....
показать весь комментарий
28.06.2022 06:35 Ответить
Чтобы управлять F-15 или другими летающими аппаратами Пентагона нужна учеба...
Впрочем что и в любом другом военном деле...
Но у нас была вяликая стройка в Турборежиме...
показать весь комментарий
28.06.2022 07:19 Ответить
 
 