Мир ошеломлен сегодняшним ракетным ударом России. Это зверство, - Блинкен о Кременчуге
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Государственный секретарь США Этони Блинкен прокомментировал сегодняшний удар российскими ракетами по Кременчугу.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в твиттере.
Блинкен отметил: "Мир ошеломлен сегодняшним ракетным ударом России, поразившим переполненный украинский торговый центр, - это последнее в серии зверств. Мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров и привлекать к ответственности Россию, в том числе тех, кто несет ответственность за зверства".
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Пожалуйста, подождите...
ВИБУХИ У МОСКОВСЬКОМУ МЕТРО, ВИБУХИ НА ВОКЗАЛАХ РФ, А ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ ЦЕНТРИ В КАЦАПІЇ Я УЖЕ МОВЧУ.
ПОТРІБНО ЛИШЕ ДЕКІЛЬКА УКРАЇНСЬКИХ ДРГ ЗАСЛАТИ В КАЦАПІЮ.
І НЕ ПОТРІБНІ НІЯКІ НІ РАКЕТИ, НІ ІНША ЗБРОЯ ІЗ-ЗА ОКЕАНУ. ПОТРІБНИЙ ЛИШЕ НАКАЗ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ.
НА ЦЕ ПРОСТО НЕМАЄ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ НАШОЇ ВЛАДИ.
ОКО ЗА ОКО ПОВИННО БУТИ, ЗУБ ЗА ЗУБ.... ПОКИ УКРАЇНА НЕ БУДЕ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДАТИ НА ЦІ КАЦАПСЬКІ ЗВІРСТВА - ЦЕ БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЬ.
Сильними країнами світу керують Брягузи!
Аби було по іньшому Британія та Америка ,ЯК МІНІМУМ ці дві країни, оголосили би війну рашистам й військову підтримку України! За Демократію , проти геноциду та війскових злочинів.
ваще-та, с тех пор, заблокированы нефть, золото, центробанк, лицензия на работу с валютой и возможностью оплачивать суверенный долг...
А кто именно и как ответил за обстрел Краматорска?
Про него уже никто не вспоминает, как и не вспомнят через месяц за Кременчуг
і це ж не гра в дурня, типу «ваша карта бита, ждем следующий хо».
Спочатку «занепокоєння» - тобто ми звернули увагу, так як реакція повинна бути негайною.
потім рішення про надання чогось, не повинне бути негайним, навпаки, краще подумати як максимально правильно використати привід. І
А тут щей президента вибрали, який не здатний керувати не те що країною, а тим паче армією.
Чому ж було Путіну цим не скористатись? Він і скористався...
Але не будемо скиглити. Продовжуємо боротьбу.
·5 ч
Взорвавший торговый центр в США был объявлен международным террористом и вскоре ликвидирован.
Взорвавший торговый центр в Украине почему-то остаётся в ранге «главы государства» и многие европейские политики испытывают необъяснимое желание поболтать с ним по телефону.
- Нет. Я русский.
Впрочем что и в любом другом военном деле...
Но у нас была вяликая стройка в Турборежиме...