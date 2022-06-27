Світ приголомшений сьогоднішнім ракетним ударом Росії. Це звірство, - Блінкен про Кременчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Державний секретар США Етоні Блінкен прокоментував сьогоднішній удар російськими ракетами по Кременчуку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
Блінкен зазначив: "Світ приголомшений сьогоднішнім ракетним ударом Росії, який вразив переповнений український торговий центр - це останнє у серії звірств. Ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів і притягувати до відповідальності Росію, в тому числі тих, хто несе відповідальність за звірства".
Топ коментарі
+23 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар27.06.2022 23:27
+19 Aks World
показати весь коментар27.06.2022 23:28
+15 5 копійок
показати весь коментар27.06.2022 23:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ВИБУХИ У МОСКОВСЬКОМУ МЕТРО, ВИБУХИ НА ВОКЗАЛАХ РФ, А ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ ЦЕНТРИ В КАЦАПІЇ Я УЖЕ МОВЧУ.
ПОТРІБНО ЛИШЕ ДЕКІЛЬКА УКРАЇНСЬКИХ ДРГ ЗАСЛАТИ В КАЦАПІЮ.
І НЕ ПОТРІБНІ НІЯКІ НІ РАКЕТИ, НІ ІНША ЗБРОЯ ІЗ-ЗА ОКЕАНУ. ПОТРІБНИЙ ЛИШЕ НАКАЗ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ.
НА ЦЕ ПРОСТО НЕМАЄ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ НАШОЇ ВЛАДИ.
ОКО ЗА ОКО ПОВИННО БУТИ, ЗУБ ЗА ЗУБ.... ПОКИ УКРАЇНА НЕ БУДЕ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДАТИ НА ЦІ КАЦАПСЬКІ ЗВІРСТВА - ЦЕ БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЬ.
Сильними країнами світу керують Брягузи!
Аби було по іньшому Британія та Америка ,ЯК МІНІМУМ ці дві країни, оголосили би війну рашистам й військову підтримку України! За Демократію , проти геноциду та війскових злочинів.
ваще-та, с тех пор, заблокированы нефть, золото, центробанк, лицензия на работу с валютой и возможностью оплачивать суверенный долг...
А кто именно и как ответил за обстрел Краматорска?
Про него уже никто не вспоминает, как и не вспомнят через месяц за Кременчуг
і це ж не гра в дурня, типу «ваша карта бита, ждем следующий хо».
Спочатку «занепокоєння» - тобто ми звернули увагу, так як реакція повинна бути негайною.
потім рішення про надання чогось, не повинне бути негайним, навпаки, краще подумати як максимально правильно використати привід. І
А тут щей президента вибрали, який не здатний керувати не те що країною, а тим паче армією.
Чому ж було Путіну цим не скористатись? Він і скористався...
Але не будемо скиглити. Продовжуємо боротьбу.
·5 ч
Взорвавший торговый центр в США был объявлен международным террористом и вскоре ликвидирован.
Взорвавший торговый центр в Украине почему-то остаётся в ранге «главы государства» и многие европейские политики испытывают необъяснимое желание поболтать с ним по телефону.
- Нет. Я русский.
Впрочем что и в любом другом военном деле...
Но у нас была вяликая стройка в Турборежиме...