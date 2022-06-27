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Світ приголомшений сьогоднішнім ракетним ударом Росії. Це звірство, - Блінкен про Кременчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

Державний секретар США Етоні Блінкен прокоментував сьогоднішній удар російськими ракетами по Кременчуку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Блінкен зазначив: "Світ приголомшений сьогоднішнім ракетним ударом Росії, який вразив переповнений український торговий центр - це останнє у серії звірств. Ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів і притягувати до відповідальності Росію, в тому числі тих, хто несе відповідальність за звірства".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Да бросьте вы. Это что первая такая выходка плешивого ублюдка?
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27.06.2022 23:27
+19
Напомните мне кто-то как наказали орков за удар по вокзалу Краматорска спустя 2 месяца?
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27.06.2022 23:28
+15
Кожного разу світ дивується як мала дитина.
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27.06.2022 23:30
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Да бросьте вы. Это что первая такая выходка плешивого ублюдка?
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27.06.2022 23:27 Відповісти
Так он тем и живет , что зверствует, убивая издалека мирных жителей. Дали свинье роги.. о
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27.06.2022 23:51 Відповісти
свиньи уж получше во всех отношениях этих уродов кацапских
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28.06.2022 00:40 Відповісти
свиньи иногда наедаются, это же чмо ненасытное
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28.06.2022 00:53 Відповісти
УКРАЇНІ НІХТО І НІЩО НЕ МІШАЄ ДАТИ АДЕКВАТНУ ВІДПОВІДЬ.
ВИБУХИ У МОСКОВСЬКОМУ МЕТРО, ВИБУХИ НА ВОКЗАЛАХ РФ, А ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ ЦЕНТРИ В КАЦАПІЇ Я УЖЕ МОВЧУ.
ПОТРІБНО ЛИШЕ ДЕКІЛЬКА УКРАЇНСЬКИХ ДРГ ЗАСЛАТИ В КАЦАПІЮ.
І НЕ ПОТРІБНІ НІЯКІ НІ РАКЕТИ, НІ ІНША ЗБРОЯ ІЗ-ЗА ОКЕАНУ. ПОТРІБНИЙ ЛИШЕ НАКАЗ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ.
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28.06.2022 00:01 Відповісти
Решил сделать Украину государством-террористом? Или просто дурак?
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28.06.2022 00:40 Відповісти
посмотри на дату регистрации этого космического мальчика
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28.06.2022 00:42 Відповісти
Кстати он не из космоса, он под спайсом.
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28.06.2022 00:47 Відповісти
Могу скинуть ссылку на выкройку "пояса шахида" Пойдешь взрывать посольство рф в Италии.
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28.06.2022 00:43 Відповісти
Ви вже записалися в ДРГ в Італії?
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28.06.2022 00:44 Відповісти
Аби ж тільки не "бла-бла-бла" де ваші дії?
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27.06.2022 23:28 Відповісти
вони нам нічим не забовʼязані, райдуйся тій допомозі, що є і що ще буде
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28.06.2022 00:04 Відповісти
(на самом деле обязаны.)
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28.06.2022 06:38 Відповісти
УКРАЇНА І БЕЗ ЧИЇХ-НЕБУДЬ ДІЙ СПРОМОЖНА ДАТИ АДЕКВАТНУ ВІДПОВІДЬ САМА.
НА ЦЕ ПРОСТО НЕМАЄ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ НАШОЇ ВЛАДИ.
ОКО ЗА ОКО ПОВИННО БУТИ, ЗУБ ЗА ЗУБ.... ПОКИ УКРАЇНА НЕ БУДЕ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДАТИ НА ЦІ КАЦАПСЬКІ ЗВІРСТВА - ЦЕ БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЬ.
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28.06.2022 00:04 Відповісти
Сподіваюся це питання до зевлади - тих пдрсв які допустили взагалі все це з 24го заглядуючі )(уйлу в очко і пророчили шашлички у травні?
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28.06.2022 00:10 Відповісти
НАТО - БОЯГУЗИ.
Сильними країнами світу керують Брягузи!
Аби було по іньшому Британія та Америка ,ЯК МІНІМУМ ці дві країни, оголосили би війну рашистам й військову підтримку України! За Демократію , проти геноциду та війскових злочинів.
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27.06.2022 23:28 Відповісти
Ви дійсно так вважаєте?
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27.06.2022 23:36 Відповісти
Так хочеться. Щоб після травневих шашликів хтось взяв і захистив тебе.
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27.06.2022 23:50 Відповісти
Напомните мне кто-то как наказали орков за удар по вокзалу Краматорска спустя 2 месяца?
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27.06.2022 23:28 Відповісти
ну ваще-та, с тех пор, пошло тяжелое вооружение!
ваще-та, с тех пор, заблокированы нефть, золото, центробанк, лицензия на работу с валютой и возможностью оплачивать суверенный долг...
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27.06.2022 23:34 Відповісти
Это все было по факту войны и было бы и без Краматорска.
А кто именно и как ответил за обстрел Краматорска?
Про него уже никто не вспоминает, как и не вспомнят через месяц за Кременчуг
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27.06.2022 23:41 Відповісти
А ви часто згадуєте про викрадених цивільних за час окупації в Херсоні? І як на це відповісти? Бо може завтра ще 50осіб викрадуть і відповідь буде не адекватною.
і це ж не гра в дурня, типу «ваша карта бита, ждем следующий хо».
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27.06.2022 23:48 Відповісти
ну отметьте для себя галочкой, что "отбирание лецензии" это за вокзал Краматорска
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28.06.2022 00:03 Відповісти
Хіба оці напівміри змінили ситуацію?
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28.06.2022 07:52 Відповісти
Ну сьогодні у них дефолт, наприклад
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27.06.2022 23:42 Відповісти
і шо?
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28.06.2022 04:47 Відповісти
І ШО
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27.06.2022 23:29 Відповісти
Кожного разу світ дивується як мала дитина.
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27.06.2022 23:30 Відповісти
Хватить з куйлом церимонитись,томагавками по флоту рф в криму і шо куйло зробить а нікуя воно не зробить воно сїбеться з України???Треба його методами воювати.Флот потонув від чого ніхто не знає- то були сили самооборони!
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27.06.2022 23:32 Відповісти
"Ми приголомшені. Максимум через місяць в Україні буде перша партія систем "Петріот". Оце відповідь. Все інше -перегін повітря.
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27.06.2022 23:33 Відповісти
на этой неделе обьявят о передаче Украине NASAMS
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27.06.2022 23:35 Відповісти
Норвезьку ППО вже схвалили
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27.06.2022 23:37 Відповісти
Приблизно такий зв'язок і є, тільки по тихому.
Спочатку «занепокоєння» - тобто ми звернули увагу, так як реакція повинна бути негайною.
потім рішення про надання чогось, не повинне бути негайним, навпаки, краще подумати як максимально правильно використати привід. І
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27.06.2022 23:42 Відповісти
Мы ошарашены, мы возмущены, но истребителей, воизбежании эскалации, Украине не дадим.
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27.06.2022 23:34 Відповісти
и танки не получите
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28.06.2022 00:54 Відповісти
Насчёт истребителей, уже работа ведётся, IMHO Интервью с нашими пилотами на амерском тв, видел? Обучение по-тихому, думаю, то же идёт.
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28.06.2022 03:59 Відповісти
томагавки нам. от ними із флотом у Севастополі вже можна шото здєлать
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27.06.2022 23:35 Відповісти
томагавки є протиеорабельні і далекобійні
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28.06.2022 00:26 Відповісти
Оружие давайте! С ним ВСУ сами отплатят за весь террор!
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27.06.2022 23:36 Відповісти
А більше приголомшений чим за Алепо чи Маріуполь чи меньше? Брехло цинічне!
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27.06.2022 23:40 Відповісти
Це звірство називається терроризм. Террористи терроризують цілу європейську країнуна очах у всього світу.

А тут щей президента вибрали, який не здатний керувати не те що країною, а тим паче армією.
Чому ж було Путіну цим не скористатись? Він і скористався...

Але не будемо скиглити. Продовжуємо боротьбу.
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27.06.2022 23:44 Відповісти
Ага, мы приголомшени, тому побалакаем с ним на G 20.
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27.06.2022 23:52 Відповісти
Максим Мирович@MirovichMedia

·5 ч

Взорвавший торговый центр в США был объявлен международным террористом и вскоре ликвидирован.
Взорвавший торговый центр в Украине почему-то остаётся в ранге «главы государства» и многие европейские политики испытывают необъяснимое желание поболтать с ним по телефону.
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27.06.2022 23:56 Відповісти
У Бен-Ладена не было ядерного оружия и он не держал на нефте-газовом кукане пол Европы.
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28.06.2022 00:03 Відповісти
На мою дум єскалація йде покроково через ще існуючу імовірність застосування ядерної зброї. Часкоао через технічні питання - користуватись зброєю потрібен час навчитись. Частково безпека - потрапляння ******** зразків озброєння до ворога. На превеликий жаль кроки ці менші ніж потрібно нам прямо зараз, але темп прискорюється, і це добре.
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27.06.2022 23:58 Відповісти
Біда, не має слів.
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27.06.2022 23:59 Відповісти
- Вы homo sapiens?
- Нет. Я русский.
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28.06.2022 00:04 Відповісти
Блинкин , шото Вы быстро забыли про Мариуполь и разбитый театр с сотнями жертв
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28.06.2022 00:10 Відповісти
Нє. Він був у відпустці, пиячив і морально разлагался(((
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28.06.2022 00:57 Відповісти
***** посміявся і направив ракети на Литву. А що ви йому зробите? *****!
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28.06.2022 00:37 Відповісти
хорош нести бред. может пора скмим назвать войну-войной, обьявить всеобщую мобилизацию и начать мочить москалей в сартирах?
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28.06.2022 01:19 Відповісти
Чим мочити? Голіруч?
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28.06.2022 06:58 Відповісти
Сподіваюся цей приголомшений світ не буде тепер шукати способи як не принизити росію і зберегти лице путіну.Може нарешті вже всі побачать справжнє лице росії?Доречі де всі консули слідчі прокурори інші шо приїхали збирати докази воєнних злочинів?Вони вже зафіксували по гарячих слідах чергові воєнні злочини
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28.06.2022 02:37 Відповісти
ЗГАДАЄМО ???
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28.06.2022 03:08 Відповісти
Захід хоче відсидітися за спиною українців і не хоче вдарити по Путіну, а потім буде казати що вони захищають демократію.....
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28.06.2022 06:31 Відповісти
Американцы пиарили Путина в своих изданиях.... Обама с Байденом перезагрузку с Путиным делали... Американцы были соучастниками в геноциде чеченцев... В Сирии Обама без конца чертил красные линии... Теперь они типа ошеломлены.... Риал политик....
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28.06.2022 06:35 Відповісти
Чтобы управлять F-15 или другими летающими аппаратами Пентагона нужна учеба...
Впрочем что и в любом другом военном деле...
Но у нас была вяликая стройка в Турборежиме...
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28.06.2022 07:19 Відповісти
 
 