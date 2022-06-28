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Новости За рубежом
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Страны G7 хотят ограничить цены на газ из России, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газпром

Лидеры стран G7 поручат профильным ведомствам изучить возможность введения предельных цен на российский газ. На этом настаивает премьер Италии Марио Драги.

Об этом пишет издание Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Поручение будет объявлено после завершения саммита. В итоговом коммюнике будет упомянут механизм ограничения цен на нефть из РФ.

Ранее лидеры ЕС ранее попросили Еврокомиссию изучить возможность ограничения цен на российский газ. Как пишет Bloomberg, некоторые государства скептически относятся к этой идее, потому что это нарушает рыночный процесс, другие опасаются, что Россия еще больше сократит поставки газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 предоставит миллиарды долларов для поддержки Украины
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Топ комментарии
+9
На парашную нефть цены по решению G-7 тоже ограничат- до 30% от рыночной. Т.е. если сейчас Параша торгует с дисконтом >30%, то будет с дисконтом 70%. Кто сдуру переплатит Параше сверх этих 30%- против того тоже введут санкции.
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28.06.2022 09:25
+7
Оце дiло👍
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28.06.2022 09:27
+7
Рейх цього століття треба приспати у зародку, Світ і так вже запізнюється з цим процесом..(
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28.06.2022 09:30
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Зі святом отамани!
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28.06.2022 09:21 Ответить
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28.06.2022 09:24 Ответить
Сьогодні Україна святкує День Конституції!

Стаття 17 Конституції України: «Захист суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу».

Ціна свободи висока!
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28.06.2022 09:31 Ответить
На парашную нефть цены по решению G-7 тоже ограничат- до 30% от рыночной. Т.е. если сейчас Параша торгует с дисконтом >30%, то будет с дисконтом 70%. Кто сдуру переплатит Параше сверх этих 30%- против того тоже введут санкции.
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28.06.2022 09:25 Ответить
Оце дiло👍
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28.06.2022 09:27 Ответить
если цена нафты будет 200, то даже с дисконтов 70%, никаки проблем не будет
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28.06.2022 22:11 Ответить
Не може бути нарешті додумались.

Хех. Частина кланів з ЄС залишиться безвідкатів з рф.
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28.06.2022 09:30 Ответить
Рейх цього століття треба приспати у зародку, Світ і так вже запізнюється з цим процесом..(
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28.06.2022 09:30 Ответить
Это же удобрения, металлургия, химическая промышленность обвалятся. Прекращение производства станет огромной проблемой для экономики а так же роста социальной напряженности. Например, в химической корпорации BASF рассматривается вопрос о закрытии в связи с отсутствием газа. Кто же тогда и чем сможет помогать Украине?
как то мне довелось видеть как к тонущей девочке подплыла её тётя что бы спасти, но девочка утонула и тётю тоже утащила на дно.
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28.06.2022 09:56 Ответить
переход ЕС на твердотоп. Зелёных в жОПу
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28.06.2022 11:37 Ответить
" Газы Путина" Семён Скрепецкий
Mr. Putin, your gases smell divine, we will do everything in our power to save your face!
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28.06.2022 10:12 Ответить
Не потрібно обмежувати, потрібно ввести обов'язкове мито, щоб РФ не отримувала більше 50$ за 1000 кубів.
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28.06.2022 10:27 Ответить
Но тогда же газ почти за бесплатно достанется россии. Вы правда этого хотите? Где будет выгоднее сделать пластмассовые трубы, кабели, зонтики, плинтуса, пляжные тапочки, не говоря уж о топливе, металлургии, удобрениях? Где будет дешевле колбаса и строительные материалы, селёдка наконец, в Европе или китае индии россии? В чём смысл такого самоубийства?
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28.06.2022 10:51 Ответить
52 тонны, три ступени, диаметр 1.5метра, может спутники на орбиту выводить, это ракета которую вчера запустил Иран который 50 лет под санкциями. А Игналинскую АЭС в свободной Литве закрыли. Не понимаю я такого.
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28.06.2022 10:56 Ответить
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28.06.2022 11:15 Ответить
 
 