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Страны G7 хотят ограничить цены на газ из России, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидеры стран G7 поручат профильным ведомствам изучить возможность введения предельных цен на российский газ. На этом настаивает премьер Италии Марио Драги.
Об этом пишет издание Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Поручение будет объявлено после завершения саммита. В итоговом коммюнике будет упомянут механизм ограничения цен на нефть из РФ.
Ранее лидеры ЕС ранее попросили Еврокомиссию изучить возможность ограничения цен на российский газ. Как пишет Bloomberg, некоторые государства скептически относятся к этой идее, потому что это нарушает рыночный процесс, другие опасаются, что Россия еще больше сократит поставки газа.
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Ціна свободи висока!
Хех. Частина кланів з ЄС залишиться безвідкатів з рф.
как то мне довелось видеть как к тонущей девочке подплыла её тётя что бы спасти, но девочка утонула и тётю тоже утащила на дно.
Mr. Putin, your gases smell divine, we will do everything in our power to save your face!