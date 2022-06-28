Країни G7 хочуть обмежити ціни на газ з Росії, - Bloomberg

Лідери країн G7 доручать профільним відомствам вивчити можливість введення граничних цін на російський газ. На цьому наполягає прем'єр Італії Маріо Драгі.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Доручення буде оголошено після завершення саміту. У підсумковому комюніке буде згаданий механізм обмеження цін на нафту з РФ.

Раніше лідери ЄС попросили Єврокомісію вивчити можливість обмеження цін на російський газ. Як пише Bloomberg, деякі держави скептично ставляться до цієї ідеї, тому що це порушує ринковий процес, інші побоюються, що Росія ще більше скоротить постачання газу.

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