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Новини За кордоном
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G-7 (706) газ (2588) Росія (47208) ціни (676) Bloomberg (151)

Країни G7 хочуть обмежити ціни на газ з Росії, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газпром

Лідери країн G7 доручать профільним відомствам вивчити можливість введення граничних цін на російський газ. На цьому наполягає прем'єр Італії Маріо Драгі.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Доручення буде оголошено після завершення саміту. У підсумковому комюніке буде згаданий механізм обмеження цін на нафту з РФ.

Раніше лідери ЄС попросили Єврокомісію вивчити можливість обмеження цін на російський газ. Як пише Bloomberg, деякі держави скептично ставляться до цієї ідеї, тому що це порушує ринковий процес, інші побоюються, що Росія ще більше скоротить постачання газу.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
На парашную нефть цены по решению G-7 тоже ограничат- до 30% от рыночной. Т.е. если сейчас Параша торгует с дисконтом >30%, то будет с дисконтом 70%. Кто сдуру переплатит Параше сверх этих 30%- против того тоже введут санкции.
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28.06.2022 09:25
+7
Оце дiло👍
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28.06.2022 09:27
+7
Рейх цього століття треба приспати у зародку, Світ і так вже запізнюється з цим процесом..(
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28.06.2022 09:30
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Зі святом отамани!
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28.06.2022 09:21 Відповісти
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28.06.2022 09:24 Відповісти
Сьогодні Україна святкує День Конституції!

Стаття 17 Конституції України: «Захист суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу».

Ціна свободи висока!
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28.06.2022 09:31 Відповісти
На парашную нефть цены по решению G-7 тоже ограничат- до 30% от рыночной. Т.е. если сейчас Параша торгует с дисконтом >30%, то будет с дисконтом 70%. Кто сдуру переплатит Параше сверх этих 30%- против того тоже введут санкции.
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28.06.2022 09:25 Відповісти
Оце дiло👍
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28.06.2022 09:27 Відповісти
если цена нафты будет 200, то даже с дисконтов 70%, никаки проблем не будет
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28.06.2022 22:11 Відповісти
Не може бути нарешті додумались.

Хех. Частина кланів з ЄС залишиться безвідкатів з рф.
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28.06.2022 09:30 Відповісти
Рейх цього століття треба приспати у зародку, Світ і так вже запізнюється з цим процесом..(
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28.06.2022 09:30 Відповісти
Это же удобрения, металлургия, химическая промышленность обвалятся. Прекращение производства станет огромной проблемой для экономики а так же роста социальной напряженности. Например, в химической корпорации BASF рассматривается вопрос о закрытии в связи с отсутствием газа. Кто же тогда и чем сможет помогать Украине?
как то мне довелось видеть как к тонущей девочке подплыла её тётя что бы спасти, но девочка утонула и тётю тоже утащила на дно.
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28.06.2022 09:56 Відповісти
переход ЕС на твердотоп. Зелёных в жОПу
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28.06.2022 11:37 Відповісти
" Газы Путина" Семён Скрепецкий
Mr. Putin, your gases smell divine, we will do everything in our power to save your face!
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28.06.2022 10:12 Відповісти
Не потрібно обмежувати, потрібно ввести обов'язкове мито, щоб РФ не отримувала більше 50$ за 1000 кубів.
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28.06.2022 10:27 Відповісти
Но тогда же газ почти за бесплатно достанется россии. Вы правда этого хотите? Где будет выгоднее сделать пластмассовые трубы, кабели, зонтики, плинтуса, пляжные тапочки, не говоря уж о топливе, металлургии, удобрениях? Где будет дешевле колбаса и строительные материалы, селёдка наконец, в Европе или китае индии россии? В чём смысл такого самоубийства?
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28.06.2022 10:51 Відповісти
52 тонны, три ступени, диаметр 1.5метра, может спутники на орбиту выводить, это ракета которую вчера запустил Иран который 50 лет под санкциями. А Игналинскую АЭС в свободной Литве закрыли. Не понимаю я такого.
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28.06.2022 10:56 Відповісти
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28.06.2022 11:15 Відповісти
 
 