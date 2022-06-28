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Країни G7 хочуть обмежити ціни на газ з Росії, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідери країн G7 доручать профільним відомствам вивчити можливість введення граничних цін на російський газ. На цьому наполягає прем'єр Італії Маріо Драгі.
Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
Доручення буде оголошено після завершення саміту. У підсумковому комюніке буде згаданий механізм обмеження цін на нафту з РФ.
Раніше лідери ЄС попросили Єврокомісію вивчити можливість обмеження цін на російський газ. Як пише Bloomberg, деякі держави скептично ставляться до цієї ідеї, тому що це порушує ринковий процес, інші побоюються, що Росія ще більше скоротить постачання газу.
Топ коментарі
+9 Бенина Мама
показати весь коментар28.06.2022 09:25
+7 Цитаты, притчи, афоризмы.
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+7 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар28.06.2022 09:30
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Стаття 17 Конституції України: «Захист суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу».
Ціна свободи висока!
Хех. Частина кланів з ЄС залишиться безвідкатів з рф.
как то мне довелось видеть как к тонущей девочке подплыла её тётя что бы спасти, но девочка утонула и тётю тоже утащила на дно.
Mr. Putin, your gases smell divine, we will do everything in our power to save your face!