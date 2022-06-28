Вооруженные силы РФ все больше истощаются, - Британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Применение Россией большого количества ракет, среди которых и советские ракеты, свидетельствует о все большей истощенности ресурса российских сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
В течение 24-26 июня Россия нанесла чрезвычайно интенсивные удары по Украине с использованием ракет большой дальности. В разведке отмечают, что вероятно были использованы советские ракеты Х-22 и более современные Х-101, выпущенные как из белорусского, так и из российского воздушного пространства.
"Это оружие было разработано для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического превосходства. Аналогично, РФ выставила основные элементы шести разных армий, но добилась лишь тактического успеха под Северодонецком. Российские вооруженные силы все больше и больше. истощаются", - говорится в сообщении.
Разведка подчеркивает, что украинские войска продолжают укреплять свои позиции в Лисичанске после отступления от Северодонецка.
"Украинские военные продолжают наносить ущерб российским командным центрам, нанося успешные удары далеко вглубь тыла противника", - добавили в обзоре.
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Білий дім не впевнений, що Україна зможе повернути всі окуповані території, - CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3350662
Думайте ?
Kozak Taras
@KozakTaras2
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1 год
На Рівненщині судили дев'ятикласника, який матюкався на святі «останнього дзвоника». У відповідь на фразу «слава нації» він сказав «п*зд*ц російській федерації». Видно мало російських ракет прилітало на Рівненщину...
Як можна вірити іншому після такого ?
1. Пополнение живой силы в кол-ве человек.
2. Пополнение техники в ед. каждого вида
3. Поставки боеприпасов в тоннах
Сравниваем июнь с маем, май с апрелем, апрель с мартом.
Если это сделать, то получится не "истощение", а наращивание группировки орков. Нам эту статистику не показывают по 2-м причинам: Не хотят расстраивать (нагнетать панику) или просто не владеют такой информацией (тогда все разведки можно распускать).