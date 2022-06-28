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Вооруженные силы РФ все больше истощаются, - Британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Применение Россией большого количества ракет, среди которых и советские ракеты, свидетельствует о все большей истощенности ресурса российских сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

В течение 24-26 июня Россия нанесла чрезвычайно интенсивные удары по Украине с использованием ракет большой дальности. В разведке отмечают, что вероятно были использованы советские ракеты Х-22 и более современные Х-101, выпущенные как из белорусского, так и из российского воздушного пространства.

"Это оружие было разработано для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического превосходства. Аналогично, РФ выставила основные элементы шести разных армий, но добилась лишь тактического успеха под Северодонецком. Российские вооруженные силы все больше и больше. истощаются", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Разрушенный ракетным ударом россиян ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО

Разведка подчеркивает, что украинские войска продолжают укреплять свои позиции в Лисичанске после отступления от Северодонецка.

"Украинские военные продолжают наносить ущерб российским командным центрам, нанося успешные удары далеко вглубь тыла противника", - добавили в обзоре.
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Топ комментарии
+13
Ще більше виснажуються? Якщо всіх експертів почитати, то це вже по друге у кругу почали виснажуватись....
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28.06.2022 09:47
+12
Салливан, всё ясно. Вы бы ещё мнение усов или пресс-алкаше написали.
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28.06.2022 09:59
+9
Бутусов в недавнем интервью говорил, что измотаны были ЗСУ под Тошковкой. Поэтому и получился прорыв фронта. Так что изматываются ОБЕ стороны
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28.06.2022 10:00
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Ще більше виснажуються? Якщо всіх експертів почитати, то це вже по друге у кругу почали виснажуватись....
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28.06.2022 09:47 Ответить
ні - по п'ятому колу вже
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28.06.2022 09:55 Ответить
Бутусов в недавнем интервью говорил, что измотаны были ЗСУ под Тошковкой. Поэтому и получился прорыв фронта. Так что изматываются ОБЕ стороны
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28.06.2022 10:00 Ответить
Арифметика не сложная❗ каждый день можно писать новость, что кацапы и дальше продолжают выматыватся☝
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28.06.2022 10:15 Ответить
Може я чогось не розумію , але ось так виглядає виснаження

Білий дім не впевнений, що Україна зможе повернути всі окуповані території, - CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3350662
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28.06.2022 09:51 Ответить
Салливан, всё ясно. Вы бы ещё мнение усов или пресс-алкаше написали.
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28.06.2022 09:59 Ответить
А що такий поганий Саліван робить у команді такого хорошого Байдена.

Думайте ?
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28.06.2022 10:46 Ответить
" El sueño de la razón produce monstruos" Мечта разума рождает монстров)Семён Скрепецкий
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28.06.2022 09:52 Ответить
Варто було б припинити годувати нас байками про виснаження ворога. Навіщо використовувавти совковські кальки про "загниваючий капіталізм", який все загниває і загниває, та ніяк не згниє? І відповідно про ворога, який все виснажується і виснажується, виснажується і виснажується.
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28.06.2022 10:10 Ответить
Ну как бы их задача фиксировать ситуацию. Они её и фиксируют. Они не для цензора пишут.
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28.06.2022 11:02 Ответить
Невідомий ретвітнув(ла)



Kozak Taras

@KozakTaras2

·
1 год

На Рівненщині судили дев'ятикласника, який матюкався на святі «останнього дзвоника». У відповідь на фразу «слава нації» він сказав «п*зд*ц російській федерації». Видно мало російських ракет прилітало на Рівненщину...
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28.06.2022 10:13 Ответить
Не розкидай фейки рашиський порохобот. За нецензурну лексику і тим більше малолітніх в Україні не судять.
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28.06.2022 11:59 Ответить
До тебе на диван і у твоє рашиське кодло видно що мало ракет прилетіло
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28.06.2022 12:01 Ответить
"Розвідка підкреслює, що українські війська продовжують зміцнювати свої позиції у Лисичанську після відступу від Сєверодонецька." - це що так вони сміються над нами ? чи приколюються ?
Як можна вірити іншому після такого ?
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28.06.2022 10:16 Ответить
"Истощение" определяется очень простыми и понятными факторами:
1. Пополнение живой силы в кол-ве человек.
2. Пополнение техники в ед. каждого вида
3. Поставки боеприпасов в тоннах

Сравниваем июнь с маем, май с апрелем, апрель с мартом.
Если это сделать, то получится не "истощение", а наращивание группировки орков. Нам эту статистику не показывают по 2-м причинам: Не хотят расстраивать (нагнетать панику) или просто не владеют такой информацией (тогда все разведки можно распускать).
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28.06.2022 10:17 Ответить
Если первый пункт истощен, остальные можно не упоминать. А так как цапня хватает уже мобиков и выпускников школ, это свершившийся факт.
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28.06.2022 10:36 Ответить
Можлива причина маніпулювання,створення потрібного,фонового сприйняття?
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28.06.2022 11:21 Ответить
Дк брати? Окупована бульбонія,окуповані території України. Нагадаю Букринський плацдарм захопл.вали чорнопіджачниками-400 000 вгроблених українців. Так вони діють
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28.06.2022 11:24 Ответить
Зрозуміло. Ще два тижні, максимум - 2-3 тижні.
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28.06.2022 11:07 Ответить
Якесь дивне виснаження, з кожним днем посилюючи обстріли... Хочуть когось заспокоїти, чи натякнути, що зброї Україні уже досить?...
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28.06.2022 11:14 Ответить
А можна цифри? Було на складах стільки то ракет, випустили стільки то, виробили стільки то! А то якісь балаболи а не розвідка.
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28.06.2022 12:46 Ответить
 
 