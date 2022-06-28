Збройні сили РФ дедалі більше виснажуються, - Британська розвідка

Застосування Росією великою кількості ракет, серед яких і радянські ракети, свідчить про все більшу виснаженість ресурсу російських сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Протягом 24-26 червня Росія завдала надзвичайно інтенсивних ударів по Україні з використанням ракет великої дальності. У розвідці зазначають, що ймовірно, були використані радянські ракети Х-22 і більш сучасні Х-101, випущені як з білоруського, так і з російського повітряного простору.

"Ця зброя була розроблена для поразки цілей, що мають стратегічне значення, але Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. Аналогічно, РФ виставила основні елементи шести різних армій, але досягла лише тактичного успіху під Сєверодонецьком. Російські збройні сили дедалі більше виснажуються", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 250 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1567 танків та 3704 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Розвідка підкреслює, що українські війська продовжують зміцнювати свої позиції у Лисичанську після відступу від Сєверодонецька.

"Українські військові продовжують завдавати шкоди російським командним центрам, завдаючи успішних ударів далеко вглиб тилу противника", - додали у огляді.