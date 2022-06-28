Збройні сили РФ дедалі більше виснажуються, - Британська розвідка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Застосування Росією великою кількості ракет, серед яких і радянські ракети, свідчить про все більшу виснаженість ресурсу російських сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
Протягом 24-26 червня Росія завдала надзвичайно інтенсивних ударів по Україні з використанням ракет великої дальності. У розвідці зазначають, що ймовірно, були використані радянські ракети Х-22 і більш сучасні Х-101, випущені як з білоруського, так і з російського повітряного простору.
"Ця зброя була розроблена для поразки цілей, що мають стратегічне значення, але Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. Аналогічно, РФ виставила основні елементи шести різних армій, але досягла лише тактичного успіху під Сєверодонецьком. Російські збройні сили дедалі більше виснажуються", - йдеться у повідомленні.
Розвідка підкреслює, що українські війська продовжують зміцнювати свої позиції у Лисичанську після відступу від Сєверодонецька.
"Українські військові продовжують завдавати шкоди російським командним центрам, завдаючи успішних ударів далеко вглиб тилу противника", - додали у огляді.
Будь ласка, зачекайте...
Білий дім не впевнений, що Україна зможе повернути всі окуповані території, - CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3350662
Думайте ?
Kozak Taras
@KozakTaras2
·
1 год
На Рівненщині судили дев'ятикласника, який матюкався на святі «останнього дзвоника». У відповідь на фразу «слава нації» він сказав «п*зд*ц російській федерації». Видно мало російських ракет прилітало на Рівненщину...
Як можна вірити іншому після такого ?
1. Пополнение живой силы в кол-ве человек.
2. Пополнение техники в ед. каждого вида
3. Поставки боеприпасов в тоннах
Сравниваем июнь с маем, май с апрелем, апрель с мартом.
Если это сделать, то получится не "истощение", а наращивание группировки орков. Нам эту статистику не показывают по 2-м причинам: Не хотят расстраивать (нагнетать панику) или просто не владеют такой информацией (тогда все разведки можно распускать).