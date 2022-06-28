УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4571 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 551 22
армія РФ (13478) Велика Британія (3667) війна (56406) розвідка (3618) зовнішня розвідка (285) ЗСУ (5712)

Збройні сили РФ дедалі більше виснажуються, - Британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Застосування Росією великою кількості ракет, серед яких і радянські ракети, свідчить про все більшу виснаженість ресурсу російських сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Протягом 24-26 червня Росія завдала надзвичайно інтенсивних  ударів по Україні з використанням ракет великої дальності. У розвідці зазначають, що  ймовірно, були використані радянські ракети Х-22 і більш сучасні Х-101, випущені як з білоруського, так і з російського повітряного простору.

"Ця зброя була розроблена для поразки цілей, що мають стратегічне значення, але Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. Аналогічно, РФ виставила основні елементи шести різних армій, але досягла лише тактичного успіху під Сєверодонецьком. Російські збройні сили дедалі більше виснажуються", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 250 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1567 танків та 3704 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Розвідка підкреслює, що українські війська продовжують зміцнювати свої позиції у Лисичанську після відступу від Сєверодонецька. 

"Українські військові продовжують завдавати шкоди російським командним центрам, завдаючи успішних ударів далеко вглиб тилу противника", - додали у огляді.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Ще більше виснажуються? Якщо всіх експертів почитати, то це вже по друге у кругу почали виснажуватись....
показати весь коментар
28.06.2022 09:47
+12
Салливан, всё ясно. Вы бы ещё мнение усов или пресс-алкаше написали.
показати весь коментар
28.06.2022 09:59
+9
Бутусов в недавнем интервью говорил, что измотаны были ЗСУ под Тошковкой. Поэтому и получился прорыв фронта. Так что изматываются ОБЕ стороны
показати весь коментар
28.06.2022 10:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще більше виснажуються? Якщо всіх експертів почитати, то це вже по друге у кругу почали виснажуватись....
показати весь коментар
28.06.2022 09:47 Відповісти
ні - по п'ятому колу вже
показати весь коментар
28.06.2022 09:55 Відповісти
Бутусов в недавнем интервью говорил, что измотаны были ЗСУ под Тошковкой. Поэтому и получился прорыв фронта. Так что изматываются ОБЕ стороны
показати весь коментар
28.06.2022 10:00 Відповісти
Арифметика не сложная❗ каждый день можно писать новость, что кацапы и дальше продолжают выматыватся☝
показати весь коментар
28.06.2022 10:15 Відповісти
Може я чогось не розумію , але ось так виглядає виснаження

Білий дім не впевнений, що Україна зможе повернути всі окуповані території, - CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3350662
показати весь коментар
28.06.2022 09:51 Відповісти
Салливан, всё ясно. Вы бы ещё мнение усов или пресс-алкаше написали.
показати весь коментар
28.06.2022 09:59 Відповісти
А що такий поганий Саліван робить у команді такого хорошого Байдена.

Думайте ?
показати весь коментар
28.06.2022 10:46 Відповісти
" El sueño de la razón produce monstruos" Мечта разума рождает монстров)Семён Скрепецкий
показати весь коментар
28.06.2022 09:52 Відповісти
Варто було б припинити годувати нас байками про виснаження ворога. Навіщо використовувавти совковські кальки про "загниваючий капіталізм", який все загниває і загниває, та ніяк не згниє? І відповідно про ворога, який все виснажується і виснажується, виснажується і виснажується.
показати весь коментар
28.06.2022 10:10 Відповісти
Ну как бы их задача фиксировать ситуацию. Они её и фиксируют. Они не для цензора пишут.
показати весь коментар
28.06.2022 11:02 Відповісти
Невідомий ретвітнув(ла)



Kozak Taras

@KozakTaras2

·
1 год

На Рівненщині судили дев'ятикласника, який матюкався на святі «останнього дзвоника». У відповідь на фразу «слава нації» він сказав «п*зд*ц російській федерації». Видно мало російських ракет прилітало на Рівненщину...
показати весь коментар
28.06.2022 10:13 Відповісти
Не розкидай фейки рашиський порохобот. За нецензурну лексику і тим більше малолітніх в Україні не судять.
показати весь коментар
28.06.2022 11:59 Відповісти
До тебе на диван і у твоє рашиське кодло видно що мало ракет прилетіло
показати весь коментар
28.06.2022 12:01 Відповісти
"Розвідка підкреслює, що українські війська продовжують зміцнювати свої позиції у Лисичанську після відступу від Сєверодонецька." - це що так вони сміються над нами ? чи приколюються ?
Як можна вірити іншому після такого ?
показати весь коментар
28.06.2022 10:16 Відповісти
"Истощение" определяется очень простыми и понятными факторами:
1. Пополнение живой силы в кол-ве человек.
2. Пополнение техники в ед. каждого вида
3. Поставки боеприпасов в тоннах

Сравниваем июнь с маем, май с апрелем, апрель с мартом.
Если это сделать, то получится не "истощение", а наращивание группировки орков. Нам эту статистику не показывают по 2-м причинам: Не хотят расстраивать (нагнетать панику) или просто не владеют такой информацией (тогда все разведки можно распускать).
показати весь коментар
28.06.2022 10:17 Відповісти
Если первый пункт истощен, остальные можно не упоминать. А так как цапня хватает уже мобиков и выпускников школ, это свершившийся факт.
показати весь коментар
28.06.2022 10:36 Відповісти
Можлива причина маніпулювання,створення потрібного,фонового сприйняття?
показати весь коментар
28.06.2022 11:21 Відповісти
Дк брати? Окупована бульбонія,окуповані території України. Нагадаю Букринський плацдарм захопл.вали чорнопіджачниками-400 000 вгроблених українців. Так вони діють
показати весь коментар
28.06.2022 11:24 Відповісти
Зрозуміло. Ще два тижні, максимум - 2-3 тижні.
показати весь коментар
28.06.2022 11:07 Відповісти
Якесь дивне виснаження, з кожним днем посилюючи обстріли... Хочуть когось заспокоїти, чи натякнути, що зброї Україні уже досить?...
показати весь коментар
28.06.2022 11:14 Відповісти
А можна цифри? Було на складах стільки то ракет, випустили стільки то, виробили стільки то! А то якісь балаболи а не розвідка.
показати весь коментар
28.06.2022 12:46 Відповісти
 
 