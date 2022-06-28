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Новости За рубежом
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G7 (714) Байден (2383)

Байден досрочно уедет с саммита G7, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Президент США Джо Байден покинет саммит стран "Большой семерки" раньше, чем планировалось.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Досрочно уехать с саммита Байден вынужден из-за плохой погоды.

По графику Байден должен выступить с речью на заключительной сессии встречи лидеров развитых экономик мира, после чего вылететь вертолетом в Мюнхен. Оттуда он должен был вылететь на президентском самолете в Мадрид для участия в саммите НАТО.

Однако Белый дом объявил, что из-за тумана, низкой облачности и возможной грозы в районе проведения саммита Байдена доставит в Мюнхен автомобильный кортеж.

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Перед своим досрочным отбытием Байден встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и хозяином саммита канцлером Олафом Шольцем.
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Топ комментарии
+17
У ***** валізка для гімна не витримає прийняття такого рішення
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28.06.2022 13:56
+14
Он просто едет, а не летит на саммит НАТО. Но Параше от этого легче не будет.
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28.06.2022 13:51
+12
Не витримав Gандонів з Німеччини, Франції і Італії за вертіння дупами перед ******.
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28.06.2022 13:51
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Це як леонід ілліч - прінял нємєцкого посла за французкого і імєл с нім долгую оплодотворітєльную бєсєду.
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28.06.2022 13:51 Ответить
Не витримав Gандонів з Німеччини, Франції і Італії за вертіння дупами перед ******.
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28.06.2022 13:51 Ответить
Он просто едет, а не летит на саммит НАТО. Но Параше от этого легче не будет.
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28.06.2022 13:51 Ответить
Краще б дід нікуди не їздив особисто, бо інший дід любить калібрами і х101 стріляти
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28.06.2022 13:52 Ответить
У ***** валізка для гімна не витримає прийняття такого рішення
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28.06.2022 13:56 Ответить
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28.06.2022 13:52 Ответить
dumaete Baiden povelsa ? on kak by ne rasijanin
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28.06.2022 13:55 Ответить
Якути вже давно видавили кацапів з республіки
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28.06.2022 13:56 Ответить
а они шо, упирались!?
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28.06.2022 14:09 Ответить
Шо, снімкі підора рогозіна злякався?
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28.06.2022 13:54 Ответить
О зараз на цій новині, як мухи на купці лайна, конспірлоги теорій нароблять. Шукайте в фісбучіках і телеграм каналах.
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28.06.2022 13:55 Ответить
а якби Байден достроково пукнув би, то все... забзділо би 3-ю світовою...
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28.06.2022 16:01 Ответить
В США начинаются протесты против запрета абортов. Ожидается что кипишь будет не хуже чем у БЛМ.
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28.06.2022 14:07 Ответить
В России сделать обязательными
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28.06.2022 14:28 Ответить
Зараз знайдуть яким чином кацапи фінансують ці "протести" і вони миттєво вщухнуть.
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28.06.2022 15:47 Ответить
Поважаю старість, але навіщо він по світу їздить, США ганьбить
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28.06.2022 14:08 Ответить
От! Приклад того, коли некоректний переклад інфи спотворює сприйняття її в пересічного читача і примушує придумувати нісенітниці!
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28.06.2022 14:11 Ответить
Ну а кто тебя на бутылку будет насаживать?
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28.06.2022 15:49 Ответить
Нуважний переклад у адмінів.
Насправді Байден і в Мюнхен, і в Мадрид поїде в авто, а мав би летіти.
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28.06.2022 14:09 Ответить
где проходит самит
Замок Эльмау - замок XIX века на юге Германии. В настоящее время представляет собой баварский альпийский отель класса люкс.
Отель может быть доступен либо по частной автодороге из Клаиса, либо пешком через ущелье Партнахкламм, вход в которое находится у Зимнего олимпийского стадиона. Наконец, можно использовать канатную дорогу - Экбауер зайльбан, до населённого пункта Гразек, откуда пешком около 4 км
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28.06.2022 14:23 Ответить
Пешеходная тропа к замку
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28.06.2022 14:25 Ответить
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28.06.2022 14:26 Ответить
Цей замок є на картині художника Адольфа Шікльгрубера.
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28.06.2022 14:56 Ответить
Штирлиц идёт по коредору...
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28.06.2022 14:18 Ответить
Байден "конає" під пастора Шлага...
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28.06.2022 14:57 Ответить
У Байдена много дел - некогда выражать озабоченность.
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28.06.2022 15:01 Ответить
брехня, как и чем он кудато поедет никто адекватный никогда в жизни не обьявит
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28.06.2022 15:59 Ответить
 
 