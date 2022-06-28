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Новини За кордоном
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G-7 (706) Байден (2324)

Байден достроково поїде з саміту G7, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Президент США Джо Байден залишить саміт країн "Великої сімки" раніше, ніж планувалося.

Про це повідомили в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

Достроково поїхати з саміту Байден змушений через погану погоду.

За графіком Байден мав виступити з промовою на заключній сесії зустрічі лідерів розвинених економік світу, після чого вилетіти гелікоптером до Мюнхена. Звідти він мав вилетіти на президентському літаку до Мадриду для участі в саміті НАТО.

Проте Білий дім оголосив, що через туман, низьку хмарність і можливу грозу в районі проведення саміту Байдена доставить до Мюнхена автомобільний кортеж.

Також читайте: Росія заборонила в’їзд дружині та доньці Байдена

Перед своїм достроковим відбуттям Байден зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та господарем саміту канцлером Олафом Шольцем.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
У ***** валізка для гімна не витримає прийняття такого рішення
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28.06.2022 13:56
+14
Он просто едет, а не летит на саммит НАТО. Но Параше от этого легче не будет.
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28.06.2022 13:51
+12
Не витримав Gандонів з Німеччини, Франції і Італії за вертіння дупами перед ******.
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28.06.2022 13:51
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Це як леонід ілліч - прінял нємєцкого посла за французкого і імєл с нім долгую оплодотворітєльную бєсєду.
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28.06.2022 13:51 Відповісти
Не витримав Gандонів з Німеччини, Франції і Італії за вертіння дупами перед ******.
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28.06.2022 13:51 Відповісти
Он просто едет, а не летит на саммит НАТО. Но Параше от этого легче не будет.
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28.06.2022 13:51 Відповісти
Краще б дід нікуди не їздив особисто, бо інший дід любить калібрами і х101 стріляти
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28.06.2022 13:52 Відповісти
У ***** валізка для гімна не витримає прийняття такого рішення
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28.06.2022 13:56 Відповісти
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28.06.2022 13:52 Відповісти
dumaete Baiden povelsa ? on kak by ne rasijanin
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28.06.2022 13:55 Відповісти
Якути вже давно видавили кацапів з республіки
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28.06.2022 13:56 Відповісти
а они шо, упирались!?
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28.06.2022 14:09 Відповісти
Шо, снімкі підора рогозіна злякався?
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28.06.2022 13:54 Відповісти
О зараз на цій новині, як мухи на купці лайна, конспірлоги теорій нароблять. Шукайте в фісбучіках і телеграм каналах.
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28.06.2022 13:55 Відповісти
а якби Байден достроково пукнув би, то все... забзділо би 3-ю світовою...
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28.06.2022 16:01 Відповісти
В США начинаются протесты против запрета абортов. Ожидается что кипишь будет не хуже чем у БЛМ.
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28.06.2022 14:07 Відповісти
В России сделать обязательными
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28.06.2022 14:28 Відповісти
Зараз знайдуть яким чином кацапи фінансують ці "протести" і вони миттєво вщухнуть.
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28.06.2022 15:47 Відповісти
Поважаю старість, але навіщо він по світу їздить, США ганьбить
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28.06.2022 14:08 Відповісти
От! Приклад того, коли некоректний переклад інфи спотворює сприйняття її в пересічного читача і примушує придумувати нісенітниці!
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28.06.2022 14:11 Відповісти
Ну а кто тебя на бутылку будет насаживать?
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28.06.2022 15:49 Відповісти
Нуважний переклад у адмінів.
Насправді Байден і в Мюнхен, і в Мадрид поїде в авто, а мав би летіти.
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28.06.2022 14:09 Відповісти
где проходит самит
Замок Эльмау - замок XIX века на юге Германии. В настоящее время представляет собой баварский альпийский отель класса люкс.
Отель может быть доступен либо по частной автодороге из Клаиса, либо пешком через ущелье Партнахкламм, вход в которое находится у Зимнего олимпийского стадиона. Наконец, можно использовать канатную дорогу - Экбауер зайльбан, до населённого пункта Гразек, откуда пешком около 4 км
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28.06.2022 14:23 Відповісти
Пешеходная тропа к замку
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28.06.2022 14:25 Відповісти
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28.06.2022 14:26 Відповісти
Цей замок є на картині художника Адольфа Шікльгрубера.
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28.06.2022 14:56 Відповісти
Штирлиц идёт по коредору...
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28.06.2022 14:18 Відповісти
Байден "конає" під пастора Шлага...
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28.06.2022 14:57 Відповісти
У Байдена много дел - некогда выражать озабоченность.
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28.06.2022 15:01 Відповісти
брехня, как и чем он кудато поедет никто адекватный никогда в жизни не обьявит
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28.06.2022 15:59 Відповісти
 
 