Байден достроково поїде з саміту G7, - Білий дім
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Президент США Джо Байден залишить саміт країн "Великої сімки" раніше, ніж планувалося.
Про це повідомили в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
Достроково поїхати з саміту Байден змушений через погану погоду.
За графіком Байден мав виступити з промовою на заключній сесії зустрічі лідерів розвинених економік світу, після чого вилетіти гелікоптером до Мюнхена. Звідти він мав вилетіти на президентському літаку до Мадриду для участі в саміті НАТО.
Проте Білий дім оголосив, що через туман, низьку хмарність і можливу грозу в районі проведення саміту Байдена доставить до Мюнхена автомобільний кортеж.
Перед своїм достроковим відбуттям Байден зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та господарем саміту канцлером Олафом Шольцем.
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Насправді Байден і в Мюнхен, і в Мадрид поїде в авто, а мав би летіти.
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