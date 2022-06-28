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Новини За кордоном
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Росія заборонила в’їзд дружині та доньці Байдена

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Російська Федерація включила рідних президента США Джо Байдена до розширеного "чорного списку" громадян, яким заборонено в’їжджати на територію країни.

Про це повідомили у МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що розширюють "чорний список" на 25 осіб, і зазначили, що це розширення є відповіддю на нові санкції США проти політичних та громадських діячів РФ.

Дружина президента США Джил Байден та його донька Ешлі Байден посіли в оновленому переліку перші місця. Також до нього увійшли сенатори та науковці, які розробляють рекомендації щодо санкцій проти РФ.

Читайте: Байден про удар по Кременчуку: Ми притягнемо Росію до відповідальності

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Блін! О це удар, то просто жах!
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28.06.2022 12:32
+26
это шах и мат!
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28.06.2022 12:32
+25
о боже, только не это, как им теперь жить с этим ?
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28.06.2022 12:33
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это шах и мат!
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28.06.2022 12:32 Відповісти
До розширеного "чорного списку" громадян, яким заборонено в'їжджати на територію країни вже мабуть увійшли більше 4 мільярдів населення земної кулі.
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28.06.2022 12:38 Відповісти
Дегенераты 🇷🇺💩🤮…***‼️😂😂😂
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28.06.2022 13:14 Відповісти
А вони так довго збирались у рашку! Печалька.
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28.06.2022 12:44 Відповісти
Байден уже наездился в Москву - СССР плохо кончил.
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28.06.2022 12:56 Відповісти
Це клініка.... , а можна просто - смердючий рузькій мір.
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28.06.2022 13:52 Відповісти
😭
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28.06.2022 12:32 Відповісти
Джо это беспредел, что дальше.
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28.06.2022 12:32 Відповісти
Блін! О це удар, то просто жах!
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28.06.2022 12:32 Відповісти
о боже, только не это, как им теперь жить с этим ?
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28.06.2022 12:33 Відповісти
Да только собрались посмотреть как цветет боярышник, и нуте нате попали в черный список.
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28.06.2022 12:40 Відповісти
дочка Байдена - "росия ? где это ?"
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28.06.2022 12:41 Відповісти
Глід цвіте у травні!
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28.06.2022 12:55 Відповісти
Гірше цього тільки третя світова...
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28.06.2022 12:33 Відповісти
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28.06.2022 12:34 Відповісти
А собака, в Байдена є собака чи кішка?
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28.06.2022 12:34 Відповісти
Адлєр прощай ))
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28.06.2022 12:35 Відповісти
Як перестати сміятися?
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28.06.2022 12:35 Відповісти
- Струмом катували?
- Катували - мовчать
- Голки під нігті заганяли?
- Заганяли - мовчать
- В'їзд до росії забороняли?
- Та шо ми - нелюди?
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28.06.2022 12:35 Відповісти
А типу вони мріяли побачити ординські **.....ня. Немитих та вонючих кацапів. Те все, що виблювало їх на цей світ)))))
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28.06.2022 12:35 Відповісти
Байден рже!!!
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28.06.2022 12:36 Відповісти
Піздець... Байден на лопатках...
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28.06.2022 12:36 Відповісти
Блин, чаем удавилась. Нельзя такие новости в обед выдавать!
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28.06.2022 12:36 Відповісти
Світлана, шановна, дуже Вас прошу, будьласочка, будьте обережнішою з чаєм...
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28.06.2022 12:40 Відповісти
ПаРаша куку!
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28.06.2022 12:37 Відповісти
На чєрьомушському ринку траур -- родина Байденів ж були їх головні джерела прибутку !

А йще Тамбовський драматеатр -- ці дами колись скупали там увесь партер ...
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28.06.2022 12:37 Відповісти
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28.06.2022 12:38 Відповісти
В Америці оголосили жало̀бу. На три дні.
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28.06.2022 12:51 Відповісти
Які ж кацапи їбо###уті, хай Бог милує...
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28.06.2022 12:38 Відповісти
Ну як тепер доньці Байдена жити? Особливо без жіночих прокладок "Уралвагонзаводу"?
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28.06.2022 12:39 Відповісти
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28.06.2022 12:39 Відповісти
ИИИиипать!!! Вот єто поворот! И как же они теперь???
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28.06.2022 12:39 Відповісти
Хорошо что в Штатах еще раннее утро и семья Президента еще не узнала об этой страшном событии.
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28.06.2022 12:44 Відповісти
Горє-то какоє... Бяда! )))))
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28.06.2022 12:39 Відповісти
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28.06.2022 12:40 Відповісти
тепер амєрікє пздець.
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28.06.2022 12:40 Відповісти
Шо так слабо,надо еще заморозить счета Байдена в Сбербанке.
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28.06.2022 12:41 Відповісти
А в Лаптєвому морі, що, залишать користуватись?
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28.06.2022 13:22 Відповісти
Я думаю що це "удар нище пояса". Такого Америка не витрмає. Після цього Байдену потрібно терміново дзвонити до Зеленського і заставляти його підписувати капітуляцію . Мені цікаво, хоча б в мордорі хтось в цю фігню вірить і сприймає серйозно?
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28.06.2022 12:41 Відповісти
Ніби вони збирались . Ущєрбниє козломордянє...
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28.06.2022 12:42 Відповісти
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28.06.2022 12:42 Відповісти

А вони так хотіли відпочіти у сонячному магадані і на соловках!
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28.06.2022 12:43 Відповісти
Теперь, бедняжки, не знают, как будут жить дальше!
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28.06.2022 12:44 Відповісти
Печалька, мля...
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28.06.2022 12:45 Відповісти
Щирі співчуття дочці Байдена.
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28.06.2022 12:47 Відповісти
що ж тепер робити будуть

не побачать дикарів

які в 21 Сторіччі

не знають , що таке є унітаз ..
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28.06.2022 12:49 Відповісти
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28.06.2022 12:51 Відповісти
Йой! Як страшно налякали сім'ю Байденів, вони збиралися відвідати підмосковний сортир!
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28.06.2022 12:51 Відповісти
Напугали ёжика немытой *******.
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28.06.2022 12:54 Відповісти
Кацапы, чё мелочиться !? Жгите сразу доллары !
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28.06.2022 12:54 Відповісти
Даааа дівчата,не повезло вам,а так в твєрьськую хотіли! Ну нічого не вдієш,розпаковуйте валізи назад!
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28.06.2022 13:02 Відповісти
Не видать семейству Байденов ни китайского озера Байкал..ни массовых пожаров в Сибири...бедная дремучая Тайга энд Тундра...
Оленевод ШойХу в шоке...
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28.06.2022 13:04 Відповісти
и конфисковать виллы и яхты Байдена в море Лаптевых
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28.06.2022 13:10 Відповісти
жостко.
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28.06.2022 13:23 Відповісти
Тепер я бачив все...
І не смійтеся, русофоби !!!
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28.06.2022 13:19 Відповісти
йой, а Щі спробувати Щі.... біда
дідо Байден, Щі то коли помити водою баняк з борщу і налити в миску
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28.06.2022 13:27 Відповісти
Это высшая оценка и признание Байдена, как лидера антипутинской коалиции. Украина поздравляет Байдена, так держать.
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28.06.2022 13:41 Відповісти
Дебіли бл**дь.....та хоч пра-БАБУШКІ!!!!
Кончена нація!!!!
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28.06.2022 13:52 Відповісти
Ну шо,Байден,догрався? Пропоную у відповідь (тільки за це) підкинути нашим ВОЯКАМ десятків зо три-чотири HIMARSів Нє,ну а шо?
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28.06.2022 13:56 Відповісти
Байдена жалко.
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28.06.2022 14:02 Відповісти
Та їм пох**й мусосранск

В нас ціль одна: Щоб вас уйоб**ків добити до останнього!!!!
Нах**й нам ваші "матрьошки"!!!!
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28.06.2022 14:09 Відповісти
Йой! Бідосі!!! Як же вони будуть жити тепер?! В ГУМі (насправді ДУМі - але я ж не про це!) трирічної моди виробами фабрики "Більшовичка" не скупитися, сортіром ака "дирка у підлозі" не скористуватися, навіть на згнилу мумію Вована Першого не помилуватися! Життя закінчилось!!!
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28.06.2022 14:12 Відповісти
Ну, жена как-нибудь с этим справится, она уже в возрасте, многое повидала. А за дочь я реально беспокоюсь, прям душа не на месте.
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28.06.2022 14:16 Відповісти
Несчастная семья Байдена, они теперь никогда не увидят аналогонет обосцанных туалетом на побережье южного сахалина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.06.2022 14:20 Відповісти
Не зможуть тепер Джил і Ешлі провести відпустку в сивтивкарі і відвідати "вкус (и) (т) очка"
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28.06.2022 14:56 Відповісти
не съездит на колыму
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28.06.2022 16:34 Відповісти
насмішили, ідіоти
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28.06.2022 16:48 Відповісти
какой ужас, теперь все признают величие рассеи!
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28.06.2022 18:12 Відповісти
Новина - чисто поржать!
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28.06.2022 19:00 Відповісти
 
 