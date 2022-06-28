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Росія заборонила в’їзд дружині та доньці Байдена
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російська Федерація включила рідних президента США Джо Байдена до розширеного "чорного списку" громадян, яким заборонено в’їжджати на територію країни.
Про це повідомили у МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що розширюють "чорний список" на 25 осіб, і зазначили, що це розширення є відповіддю на нові санкції США проти політичних та громадських діячів РФ.
Дружина президента США Джил Байден та його донька Ешлі Байден посіли в оновленому переліку перші місця. Також до нього увійшли сенатори та науковці, які розробляють рекомендації щодо санкцій проти РФ.
Топ коментарі
+29 Gal
показати весь коментар28.06.2022 12:32
+26 Anton Sinelnyk 40c9e186
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+25 GoodWin
показати весь коментар28.06.2022 12:33
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- Катували - мовчать
- Голки під нігті заганяли?
- Заганяли - мовчать
- В'їзд до росії забороняли?
- Та шо ми - нелюди?
А йще Тамбовський драматеатр -- ці дами колись скупали там увесь партер ...
А вони так хотіли відпочіти у сонячному магадані і на соловках!
не побачать дикарів
які в 21 Сторіччі
не знають , що таке є унітаз ..
Оленевод ШойХу в шоке...
І не смійтеся, русофоби !!!
дідо Байден, Щі то коли помити водою баняк з борщу і налити в миску
Кончена нація!!!!
В нас ціль одна: Щоб вас уйоб**ків добити до останнього!!!!
Нах**й нам ваші "матрьошки"!!!!