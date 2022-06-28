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Новости За рубежом
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Россия запретила въезд жене и дочери Байдена

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Российская Федерация включила родных президента США Джо Байдена в расширенный "черный список" граждан, которым запрещено въезжать на территорию страны.

Об этом сообщили в МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

Там сообщили, что расширяют "черный список" на 25 человек и отметили, что это расширение является ответом на новые санкции США против политических и общественных деятелей РФ.

Супруга президента США Джил Байден и его дочь Эшли Байден заняли в обновленном списке первые места. Также в него вошли сенаторы и ученые, разрабатывающие рекомендации по санкциям против РФ.

Читайте также: Мы остаемся едиными, это четкое послание Путину, - Шольц встретился с Байденом
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Топ комментарии
+29
Блін! О це удар, то просто жах!
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28.06.2022 12:32
+26
это шах и мат!
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28.06.2022 12:32
+25
о боже, только не это, как им теперь жить с этим ?
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28.06.2022 12:33
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это шах и мат!
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28.06.2022 12:32 Ответить
До розширеного "чорного списку" громадян, яким заборонено в'їжджати на територію країни вже мабуть увійшли більше 4 мільярдів населення земної кулі.
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28.06.2022 12:38 Ответить
Дегенераты 🇷🇺💩🤮…***‼️😂😂😂
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28.06.2022 13:14 Ответить
А вони так довго збирались у рашку! Печалька.
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28.06.2022 12:44 Ответить
Байден уже наездился в Москву - СССР плохо кончил.
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28.06.2022 12:56 Ответить
Це клініка.... , а можна просто - смердючий рузькій мір.
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28.06.2022 13:52 Ответить
😭
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28.06.2022 12:32 Ответить
Джо это беспредел, что дальше.
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28.06.2022 12:32 Ответить
Блін! О це удар, то просто жах!
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28.06.2022 12:32 Ответить
о боже, только не это, как им теперь жить с этим ?
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28.06.2022 12:33 Ответить
Да только собрались посмотреть как цветет боярышник, и нуте нате попали в черный список.
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28.06.2022 12:40 Ответить
дочка Байдена - "росия ? где это ?"
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28.06.2022 12:41 Ответить
Глід цвіте у травні!
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28.06.2022 12:55 Ответить
Гірше цього тільки третя світова...
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28.06.2022 12:33 Ответить
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28.06.2022 12:34 Ответить
А собака, в Байдена є собака чи кішка?
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28.06.2022 12:34 Ответить
Адлєр прощай ))
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28.06.2022 12:35 Ответить
Як перестати сміятися?
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28.06.2022 12:35 Ответить
- Струмом катували?
- Катували - мовчать
- Голки під нігті заганяли?
- Заганяли - мовчать
- В'їзд до росії забороняли?
- Та шо ми - нелюди?
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28.06.2022 12:35 Ответить
А типу вони мріяли побачити ординські **.....ня. Немитих та вонючих кацапів. Те все, що виблювало їх на цей світ)))))
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28.06.2022 12:35 Ответить
Байден рже!!!
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28.06.2022 12:36 Ответить
Піздець... Байден на лопатках...
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28.06.2022 12:36 Ответить
Блин, чаем удавилась. Нельзя такие новости в обед выдавать!
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28.06.2022 12:36 Ответить
Світлана, шановна, дуже Вас прошу, будьласочка, будьте обережнішою з чаєм...
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28.06.2022 12:40 Ответить
ПаРаша куку!
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28.06.2022 12:37 Ответить
На чєрьомушському ринку траур -- родина Байденів ж були їх головні джерела прибутку !

А йще Тамбовський драматеатр -- ці дами колись скупали там увесь партер ...
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28.06.2022 12:37 Ответить
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28.06.2022 12:38 Ответить
В Америці оголосили жало̀бу. На три дні.
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28.06.2022 12:51 Ответить
Які ж кацапи їбо###уті, хай Бог милує...
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28.06.2022 12:38 Ответить
Ну як тепер доньці Байдена жити? Особливо без жіночих прокладок "Уралвагонзаводу"?
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28.06.2022 12:39 Ответить
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28.06.2022 12:39 Ответить
ИИИиипать!!! Вот єто поворот! И как же они теперь???
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28.06.2022 12:39 Ответить
Хорошо что в Штатах еще раннее утро и семья Президента еще не узнала об этой страшном событии.
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28.06.2022 12:44 Ответить
Горє-то какоє... Бяда! )))))
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28.06.2022 12:39 Ответить
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28.06.2022 12:40 Ответить
тепер амєрікє пздець.
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28.06.2022 12:40 Ответить
Шо так слабо,надо еще заморозить счета Байдена в Сбербанке.
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28.06.2022 12:41 Ответить
А в Лаптєвому морі, що, залишать користуватись?
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28.06.2022 13:22 Ответить
Я думаю що це "удар нище пояса". Такого Америка не витрмає. Після цього Байдену потрібно терміново дзвонити до Зеленського і заставляти його підписувати капітуляцію . Мені цікаво, хоча б в мордорі хтось в цю фігню вірить і сприймає серйозно?
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28.06.2022 12:41 Ответить
Ніби вони збирались . Ущєрбниє козломордянє...
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28.06.2022 12:42 Ответить
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28.06.2022 12:42 Ответить

А вони так хотіли відпочіти у сонячному магадані і на соловках!
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28.06.2022 12:43 Ответить
Теперь, бедняжки, не знают, как будут жить дальше!
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28.06.2022 12:44 Ответить
Печалька, мля...
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28.06.2022 12:45 Ответить
Щирі співчуття дочці Байдена.
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28.06.2022 12:47 Ответить
що ж тепер робити будуть

не побачать дикарів

які в 21 Сторіччі

не знають , що таке є унітаз ..
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28.06.2022 12:49 Ответить
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28.06.2022 12:51 Ответить
Йой! Як страшно налякали сім'ю Байденів, вони збиралися відвідати підмосковний сортир!
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28.06.2022 12:51 Ответить
Напугали ёжика немытой *******.
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28.06.2022 12:54 Ответить
Кацапы, чё мелочиться !? Жгите сразу доллары !
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28.06.2022 12:54 Ответить
Даааа дівчата,не повезло вам,а так в твєрьськую хотіли! Ну нічого не вдієш,розпаковуйте валізи назад!
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28.06.2022 13:02 Ответить
Не видать семейству Байденов ни китайского озера Байкал..ни массовых пожаров в Сибири...бедная дремучая Тайга энд Тундра...
Оленевод ШойХу в шоке...
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28.06.2022 13:04 Ответить
и конфисковать виллы и яхты Байдена в море Лаптевых
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28.06.2022 13:10 Ответить
жостко.
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28.06.2022 13:23 Ответить
Тепер я бачив все...
І не смійтеся, русофоби !!!
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28.06.2022 13:19 Ответить
йой, а Щі спробувати Щі.... біда
дідо Байден, Щі то коли помити водою баняк з борщу і налити в миску
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28.06.2022 13:27 Ответить
Это высшая оценка и признание Байдена, как лидера антипутинской коалиции. Украина поздравляет Байдена, так держать.
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28.06.2022 13:41 Ответить
Дебіли бл**дь.....та хоч пра-БАБУШКІ!!!!
Кончена нація!!!!
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28.06.2022 13:52 Ответить
Ну шо,Байден,догрався? Пропоную у відповідь (тільки за це) підкинути нашим ВОЯКАМ десятків зо три-чотири HIMARSів Нє,ну а шо?
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28.06.2022 13:56 Ответить
Байдена жалко.
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28.06.2022 14:02 Ответить
Та їм пох**й мусосранск

В нас ціль одна: Щоб вас уйоб**ків добити до останнього!!!!
Нах**й нам ваші "матрьошки"!!!!
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28.06.2022 14:09 Ответить
Йой! Бідосі!!! Як же вони будуть жити тепер?! В ГУМі (насправді ДУМі - але я ж не про це!) трирічної моди виробами фабрики "Більшовичка" не скупитися, сортіром ака "дирка у підлозі" не скористуватися, навіть на згнилу мумію Вована Першого не помилуватися! Життя закінчилось!!!
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28.06.2022 14:12 Ответить
Ну, жена как-нибудь с этим справится, она уже в возрасте, многое повидала. А за дочь я реально беспокоюсь, прям душа не на месте.
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28.06.2022 14:16 Ответить
Несчастная семья Байдена, они теперь никогда не увидят аналогонет обосцанных туалетом на побережье южного сахалина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.06.2022 14:20 Ответить
Не зможуть тепер Джил і Ешлі провести відпустку в сивтивкарі і відвідати "вкус (и) (т) очка"
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28.06.2022 14:56 Ответить
не съездит на колыму
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28.06.2022 16:34 Ответить
насмішили, ідіоти
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28.06.2022 16:48 Ответить
какой ужас, теперь все признают величие рассеи!
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28.06.2022 18:12 Ответить
Новина - чисто поржать!
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28.06.2022 19:00 Ответить
 
 