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Россия запретила въезд жене и дочери Байдена
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российская Федерация включила родных президента США Джо Байдена в расширенный "черный список" граждан, которым запрещено въезжать на территорию страны.
Об этом сообщили в МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.
Там сообщили, что расширяют "черный список" на 25 человек и отметили, что это расширение является ответом на новые санкции США против политических и общественных деятелей РФ.
Супруга президента США Джил Байден и его дочь Эшли Байден заняли в обновленном списке первые места. Также в него вошли сенаторы и ученые, разрабатывающие рекомендации по санкциям против РФ.
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- Катували - мовчать
- Голки під нігті заганяли?
- Заганяли - мовчать
- В'їзд до росії забороняли?
- Та шо ми - нелюди?
А йще Тамбовський драматеатр -- ці дами колись скупали там увесь партер ...
А вони так хотіли відпочіти у сонячному магадані і на соловках!
не побачать дикарів
які в 21 Сторіччі
не знають , що таке є унітаз ..
Оленевод ШойХу в шоке...
І не смійтеся, русофоби !!!
дідо Байден, Щі то коли помити водою баняк з борщу і налити в миску
Кончена нація!!!!
В нас ціль одна: Щоб вас уйоб**ків добити до останнього!!!!
Нах**й нам ваші "матрьошки"!!!!