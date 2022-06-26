Мы остаемся едиными, это четкое послание Путину, - Шольц встретился с Байденом
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился с президентом США Джо Байденом.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наше ясное послание президенту Путину. Поздравляю с прибытием на саммит G7 президента США Джо Байдена", - отметил канцлер.
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западный мир боится как бы не спугнуть куйло, чтобы он и дальше продолжал трощить всё вокруг низвергая и свою и соседние страны в пропасть
Клас!
подяка !!
Ми не є членами НАТО і те що нам надходить така допомога , ми повинні тільки дякувати іх за все !