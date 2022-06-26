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Мы остаемся едиными, это четкое послание Путину, - Шольц встретился с Байденом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден,шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился с президентом США Джо Байденом.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наше ясное послание президенту Путину. Поздравляю с прибытием на саммит G7 президента США Джо Байдена", - отметил канцлер.

Читайте: Шольц призывает мир не сбавлять давление на Россию
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Топ комментарии
+20
Насколько я обычный гражданин, понял,то путину послания надо сдать на ракетах,а по другому он не понимает
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26.06.2022 13:54
+16
Выкормили очередного Гитлера, потом послания ему строчат.
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26.06.2022 13:59
+8
Ми за вас дуже раді,коли наступне посилання?
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26.06.2022 13:56
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Насколько я обычный гражданин, понял,то путину послания надо сдать на ракетах,а по другому он не понимает
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26.06.2022 13:54 Ответить
+100, в Кремль
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26.06.2022 13:55 Ответить
Так, але не тільки. Усе інше потребує більше часу.
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26.06.2022 16:21 Ответить
да уже всё давно понятно! западный мир получил бонус в виде полудурка куйла, готового уничтожить экономический и человеческий потенциал этих территорий ради внушенной ему идеи об уникальности Украины и "великой миссии расеи"!
западный мир боится как бы не спугнуть куйло, чтобы он и дальше продолжал трощить всё вокруг низвергая и свою и соседние страны в пропасть
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26.06.2022 13:56 Ответить
Ми за вас дуже раді,коли наступне посилання?
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26.06.2022 13:56 Ответить
почекають, поки куйло чергови терракт влаштує
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26.06.2022 13:59 Ответить
Выкормили очередного Гитлера, потом послания ему строчат.
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26.06.2022 13:59 Ответить
и самое поразительное, что как только куйло устраивает какой-то реальный треш и пугается последствий, ему начинают названивать и подбадривать, судя по тому, как его поведение меняется с перепуганного на самоуверенного
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26.06.2022 14:21 Ответить
Зброю дай, стурбовано-ліберальний ти наш. Що, так страшно побачити перемогу України і втратити зручний ліберальний нічний горщик під дупою?
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26.06.2022 14:00 Ответить
От я і в 5 з хвостиком побачив і почув чіткі послання, а це скоріше гавкання на колеса.
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26.06.2022 14:00 Ответить
Насколько я в своей жизни видел гопников, к учебе они относились не важно и читать не умеют, поэтому послание им вбивали кулаком в голову после которого только они успокаивались. Другие либеральные программы типо серьезного разговора, вызов родителей-алкашей в школу и тд. мягко говоря должного эфекта не имело, если не сказать обратного. Это когда гопник видит что с ним пытаются поговорить он решает что все его боятся и начинает борзеть еще больше.
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26.06.2022 14:06 Ответить
Проблема в тому що це ми з вами їх бачили, а ось люди в цивілізованих країнах навіть не догадуються як з ними правильно взаємодіяти.
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26.06.2022 14:33 Ответить
И
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26.06.2022 15:42 Ответить
пуйло отримало посилання, а ми ракети на будинки.
Клас!
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26.06.2022 14:44 Ответить
Ну, і як там з посланням, дві галочки вже є, ні?
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26.06.2022 14:51 Ответить
Народ , досить злобствувати , так як нам допомагають і за це велика
подяка !!

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26.06.2022 15:18 Ответить
Нм помогают сдохнуть аобыстрее
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26.06.2022 16:09 Ответить
А повинні допомагати , си зобов'язані ?

Ми не є членами НАТО і те що нам надходить така допомога , ми повинні тільки дякувати іх за все !
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26.06.2022 17:22 Ответить
Ему нужно другое послание с воздуха. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.06.2022 15:23 Ответить
Чітке послання путіну колись вже сформулювали ультрас "Шахтаря"!
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26.06.2022 15:28 Ответить
Путин срет им на голову, а они это обсуждают.
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26.06.2022 15:40 Ответить
путін тим часом з лукой зустрічався і пообіцяв модифікувати штурмовик су-25 під ядерні **********
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26.06.2022 15:49 Ответить
как говорил Зеленгский: он вам ничиво не должен. Почему вам Запад что то должен, когда так радовались новым дорогам, выбирая и восхваляя агента россии. ? Запад вам ничего не должен.
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26.06.2022 16:12 Ответить
Вместо того, чтобы клепать свои Стугны, оружейные предприятия, мы просим дорогущие Джавелины и патроны у запада. Неужели кто-то верит, что помощь безвозмездная? Да мы в кредитах по самую жопу. Украина из некогда богатейшего региона превратилась в нищую страну, которая просит кредиты (для откатов, очень удобно). Где наш экономические суверенитет?
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26.06.2022 18:47 Ответить
Хорош ****-ть, орудие давайте
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26.06.2022 21:48 Ответить
 
 