Мы остаемся едиными, это четкое послание Путину, - Шольц встретился с Байденом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился с президентом США Джо Байденом.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наше ясное послание президенту Путину. Поздравляю с прибытием на саммит G7 президента США Джо Байдена", - отметил канцлер.

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