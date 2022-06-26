Ми залишаємось єдиними, це чітке послання Путіну, - Шольц зустрівся із Байденом

Канцлер ФРН Олаф Шольц зустрівся із президентом США Джо Байденом.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми залишаємося єдиними, ми залишаємося разом. Це наше чітке послання президенту Путіну. Вітаю з прибуттям на саміт G7 президента США Джо Байдена", - зазначив канцлер.

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