Ми залишаємось єдиними, це чітке послання Путіну, - Шольц зустрівся із Байденом
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Канцлер ФРН Олаф Шольц зустрівся із президентом США Джо Байденом.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ми залишаємося єдиними, ми залишаємося разом. Це наше чітке послання президенту Путіну. Вітаю з прибуттям на саміт G7 президента США Джо Байдена", - зазначив канцлер.
Топ коментарі
+20 Евгений Пэ
показати весь коментар26.06.2022 13:54
+16 Андрей Лавриненко e607e4e3
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+8 Aziz Samirov
показати весь коментар26.06.2022 13:56
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западный мир боится как бы не спугнуть куйло, чтобы он и дальше продолжал трощить всё вокруг низвергая и свою и соседние страны в пропасть
Клас!
подяка !!
Ми не є членами НАТО і те що нам надходить така допомога , ми повинні тільки дякувати іх за все !