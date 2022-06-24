Шольц закликає світ не зменшувати тиск на Росію
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Світова спільнота не може дозволити собі послаблювати тиск на Росію, яка намагається створити глобальну продовольчу кризу.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у зверненні до учасників Міжнародної конференції з продовольчої безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"президент путін ще кілька тижнів тому пообіцяв, що стане можливим експорт зерна з України, насамперед морем. Але така обіцянка нічого не варта, якщо вона не виконується", - заявив глава німецького уряду.
росія, сказав він, повинна допомогти уможливити експорт і врешті-решт почати працювати разом з ООН.
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Шольц закликав усіх не знижувати політичного тиску на відповідальних у москві, хто легко може прийняти відповідні рішення.
"Йдеться також про глобальну солідарність", - зауважив політик.
Шольц послався на дані Всесвітньої продовольчої програми ООН, згідно з якими 323 млн людей можуть опинитися перед загрозою виживання через нестачу продуктів харчування, і це "важко собі уявити". З них 47 млн – ті, хто поповнив цю групу через російську війну в Україні, підкреслив канцлер.
Він зазначив, що в час, коли в багатьох куточках Африканського континенту помирають діти, старі та хворі, в багатьох куточках України не можуть зібрати врожай через війну. Водночас у чорноморських портах і на елеваторах лежать мільйони тонн зерна, яке не можна експортувати. А мільйони фермерів по всьому світу не можуть через високі ціни купити пальне та добрива.
"Відповідальність за цю ескалацію несе росія, і лише вона", - констатував Шольц, додавши, що людству загрожує найсильніший голод за десятиліття.
Країни, які входять у Global Crisis Response Group, ініційовану генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, намагаються знайти солідарні та всеосяжні рішення проблеми, сказав глава німецького уряду.
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тема чергового шоу ненависті
Я уверен, что уже в Германии агентами установлена взрывчатка на терминалах СПГ и на газгольдерах. Взорвут как холода пойдут. Что будете делать? Пойдете на любые уступки в обмен на газ, заодно и СП-2 сразу задействуйте. У вас нет способа противодействия газовому шантажу. Слишком слабо защищены альтернативные пути получения электроэнергии. Диверсия на АЭС во Франции (пускай даже без выбросов, просто напугать народ) и взрывы баков в Германии и что делать будете? Надо по-меньше мере если не уничтожить, то изрядно потрепать всю кацапскую недоармию, а для этого здесь и сейчас нужна военная техника. И ракеты. Кацапы как-то слабо с ними борются, могут одиночные точки-у только сбивать, даже небольшой залп пропускают и получают.