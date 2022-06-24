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Шольц закликає світ не зменшувати тиск на Росію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

Світова спільнота не може дозволити собі послаблювати тиск на Росію, яка намагається створити глобальну продовольчу кризу.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у зверненні до учасників Міжнародної конференції з продовольчої безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"президент путін ще кілька тижнів тому пообіцяв, що стане можливим експорт зерна з України, насамперед морем. Але така обіцянка нічого не варта, якщо вона не виконується", - заявив глава німецького уряду.

росія, сказав він, повинна допомогти уможливити експорт і врешті-решт почати працювати разом з ООН.

Також читайте: "Вирішує тільки Україна", - Шольц проти мирного договору на умовах Путіна

Шольц закликав усіх не знижувати політичного тиску на відповідальних у москві, хто легко може прийняти відповідні рішення.

"Йдеться також про глобальну солідарність", - зауважив політик.

Шольц послався на дані Всесвітньої продовольчої програми ООН, згідно з якими 323 млн людей можуть опинитися перед загрозою виживання через нестачу продуктів харчування, і це "важко собі уявити". З них 47 млн – ті, хто поповнив цю групу через російську війну в Україні, підкреслив канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери країн G7 обговорять план Маршалла щодо України на саміті в Німеччині, - Шольц

Він зазначив, що в час, коли в багатьох куточках Африканського континенту помирають діти, старі та хворі, в багатьох куточках України не можуть зібрати врожай через війну. Водночас у чорноморських портах і на елеваторах лежать мільйони тонн зерна, яке не можна експортувати. А мільйони фермерів по всьому світу не можуть через високі ціни купити пальне та добрива.

"Відповідальність за цю ескалацію несе росія, і лише вона", - констатував Шольц, додавши, що людству загрожує найсильніший голод за десятиліття.

Країни, які входять у Global Crisis Response Group, ініційовану генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, намагаються знайти солідарні та всеосяжні рішення проблеми, сказав глава німецького уряду.

Також читайте: Брехня Росії не зніме з неї відповідальність за посилення голоду у світі, - Держдеп США

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Шольц нє настаящій,єво падмєнілі...
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24.06.2022 19:46
+6
"Шольца зомбировали в Киеве!"
тема чергового шоу ненависті
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24.06.2022 19:54
+4
Прозрів нарешті?
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24.06.2022 19:45
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гідру треба задавити а не тиснути
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24.06.2022 19:44 Відповісти
німці родоначальники порно,так що тиснути вони можуть тільки однооку змію)
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24.06.2022 19:48 Відповісти
Шольц здорової людини
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24.06.2022 23:43 Відповісти
Прозрів нарешті?
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24.06.2022 19:45 Відповісти
Шольц нє настаящій,єво падмєнілі...
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24.06.2022 19:46 Відповісти
Sholc kak s kruchka sorvalsa tanki davai , Olaf !
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24.06.2022 19:47 Відповісти
Та вткніть йому вже кляпика. Ти диви курву прорвало
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24.06.2022 19:51 Відповісти
"Шольца зомбировали в Киеве!"
тема чергового шоу ненависті
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24.06.2022 19:54 Відповісти
Что это его развернуло? Как с цепи сорвался..
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24.06.2022 19:56 Відповісти
Він побував у Бучі разом із Макроном і це все перевернуло в його голові на 180 відсотків і у Макрона до речі теж, ці двоє дружно перестали зберігати путінську морду
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24.06.2022 20:55 Відповісти
Шольца штучно створили в Українській біолабораторії, і коли оригинал приїжджав, справньного зв'язали і відвезли на дачу в Конча Заспі в підвал посадили. а назад в мінетчину відправили біологічного двійника-андроїда
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24.06.2022 19:58 Відповісти
Ще й гени Бандери підсадили йому в цій піндоській біолабораторії
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24.06.2022 20:20 Відповісти
Говорит красиво,ну и дальше что?
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24.06.2022 20:00 Відповісти
всім респект всебічна підтримка і повага!
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24.06.2022 20:19 Відповісти
Ну он может прям сейчас начать - выполнить указ ЕС о санкциях на поставку оборудования.
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24.06.2022 20:29 Відповісти
Я щось теж не можу втямити - чому це макрона із шольцем так попердолило? Не повірю, що на них так справило враження відвідання Ірпеня і Бучі... Хтось там добре хвости вкрутив.
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24.06.2022 20:33 Відповісти
У них новая методичка, которую согласовали со Шредером и Меркель? Вместо раздражающих избирателей заявлений про сохранить лицо, они теперь всячески выражают поддержку исключительно словами. Даю 9 шансов из 10, что кандидата в членство в ЕС согласовали с секретным протоколом, в котором договорились искать любые возможности для создания препятствий вхождения Украины в ЕС по-настоящему следующие 15 лет.

Я уверен, что уже в Германии агентами установлена взрывчатка на терминалах СПГ и на газгольдерах. Взорвут как холода пойдут. Что будете делать? Пойдете на любые уступки в обмен на газ, заодно и СП-2 сразу задействуйте. У вас нет способа противодействия газовому шантажу. Слишком слабо защищены альтернативные пути получения электроэнергии. Диверсия на АЭС во Франции (пускай даже без выбросов, просто напугать народ) и взрывы баков в Германии и что делать будете? Надо по-меньше мере если не уничтожить, то изрядно потрепать всю кацапскую недоармию, а для этого здесь и сейчас нужна военная техника. И ракеты. Кацапы как-то слабо с ними борются, могут одиночные точки-у только сбивать, даже небольшой залп пропускают и получают.
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24.06.2022 20:37 Відповісти
Российский тролль не иначе.
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24.06.2022 21:23 Відповісти
А это действительно тот самый Шольц?
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24.06.2022 22:49 Відповісти
З ним шкільний директор провів розмову
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24.06.2022 23:04 Відповісти
З кущів чутно, бийте їх бийте, а я тут поборюся
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25.06.2022 09:14 Відповісти
он мнения меняет каждый день,флюгер!
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25.06.2022 12:15 Відповісти
 
 