РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14675 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 814 24
безопасность (953) продовольствие (251) Шольц Олаф (544)

Шольц призывает мир не ослаблять давление на Россию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шольц

Мировое сообщество не может позволить себе ослаблять давление на Россию, пытающуюся создать глобальный продовольственный кризис.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в обращении к участникам Международной конференции по продовольственной безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Путин еще несколько недель назад пообещал, что станет возможным экспорт зерна из Украины, прежде всего морем. Но такое обещание ничего не стоит, если оно не выполняется", - заявил глава немецкого правительства.

Россия, сказал он, должна помочь сделать возможным экспорт и в конце концов начать работать вместе с ООН.

Читайте: Лидеры стран G7 обсудят план Маршалла по поводу Украины на саммите в Германии, - Шольц

Шольц призвал всех не снижать политическое давление на ответственных в Москве, кто легко может принять соответствующие решения.

"Речь идет также о глобальной солидарности", - отметил политик.

Шольц сослался на данные Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым 323 млн человек могут оказаться перед угрозой выживания из-за нехватки продуктов питания, и это "трудно себе представить". Из них 47 млн – те, кто пополнил эту группу из-за российской войны в Украине, подчеркнул канцлер.

Также читайте: "Решает только Украина", - Шольц против мирного договора на условиях Путина

Он отметил, что в то время, когда во многих уголках Африканского континента умирают дети, старики и больные, во многих уголках Украины не могут собрать урожай из-за войны. В то же время, в черноморских портах и на элеваторах лежат миллионы тонн зерна, которое нельзя экспортировать. А миллионы фермеров по всему миру не могут из-за высоких цен купить горючее и удобрения.

"Ответственность за эскалацию несет Россия, и только она", - констатировал Шольц, добавив, что человечеству грозит сильнейший голод за десятилетия.

Входящие в Global Crisis Response Group страны, инициированную генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, пытаются найти солидарные и всеобъемлющие решения проблемы, сказал глава немецкого правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнерство с агрессивной империалистической Россией Путина в обозримом будущем невозможно, - Шольц
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Шольц нє настаящій,єво падмєнілі...
показать весь комментарий
24.06.2022 19:46
+6
"Шольца зомбировали в Киеве!"
тема чергового шоу ненависті
показать весь комментарий
24.06.2022 19:54
+4
Прозрів нарешті?
показать весь комментарий
24.06.2022 19:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гідру треба задавити а не тиснути
показать весь комментарий
24.06.2022 19:44 Ответить
німці родоначальники порно,так що тиснути вони можуть тільки однооку змію)
показать весь комментарий
24.06.2022 19:48 Ответить
Шольц здорової людини
показать весь комментарий
24.06.2022 23:43 Ответить
Прозрів нарешті?
показать весь комментарий
24.06.2022 19:45 Ответить
Шольц нє настаящій,єво падмєнілі...
показать весь комментарий
24.06.2022 19:46 Ответить
Sholc kak s kruchka sorvalsa tanki davai , Olaf !
показать весь комментарий
24.06.2022 19:47 Ответить
Та вткніть йому вже кляпика. Ти диви курву прорвало
показать весь комментарий
24.06.2022 19:51 Ответить
"Шольца зомбировали в Киеве!"
тема чергового шоу ненависті
показать весь комментарий
24.06.2022 19:54 Ответить
Что это его развернуло? Как с цепи сорвался..
показать весь комментарий
24.06.2022 19:56 Ответить
Він побував у Бучі разом із Макроном і це все перевернуло в його голові на 180 відсотків і у Макрона до речі теж, ці двоє дружно перестали зберігати путінську морду
показать весь комментарий
24.06.2022 20:55 Ответить
Шольца штучно створили в Українській біолабораторії, і коли оригинал приїжджав, справньного зв'язали і відвезли на дачу в Конча Заспі в підвал посадили. а назад в мінетчину відправили біологічного двійника-андроїда
показать весь комментарий
24.06.2022 19:58 Ответить
Ще й гени Бандери підсадили йому в цій піндоській біолабораторії
показать весь комментарий
24.06.2022 20:20 Ответить
Говорит красиво,ну и дальше что?
показать весь комментарий
24.06.2022 20:00 Ответить
всім респект всебічна підтримка і повага!
показать весь комментарий
24.06.2022 20:19 Ответить
Ну он может прям сейчас начать - выполнить указ ЕС о санкциях на поставку оборудования.
показать весь комментарий
24.06.2022 20:29 Ответить
Я щось теж не можу втямити - чому це макрона із шольцем так попердолило? Не повірю, що на них так справило враження відвідання Ірпеня і Бучі... Хтось там добре хвости вкрутив.
показать весь комментарий
24.06.2022 20:33 Ответить
У них новая методичка, которую согласовали со Шредером и Меркель? Вместо раздражающих избирателей заявлений про сохранить лицо, они теперь всячески выражают поддержку исключительно словами. Даю 9 шансов из 10, что кандидата в членство в ЕС согласовали с секретным протоколом, в котором договорились искать любые возможности для создания препятствий вхождения Украины в ЕС по-настоящему следующие 15 лет.

Я уверен, что уже в Германии агентами установлена взрывчатка на терминалах СПГ и на газгольдерах. Взорвут как холода пойдут. Что будете делать? Пойдете на любые уступки в обмен на газ, заодно и СП-2 сразу задействуйте. У вас нет способа противодействия газовому шантажу. Слишком слабо защищены альтернативные пути получения электроэнергии. Диверсия на АЭС во Франции (пускай даже без выбросов, просто напугать народ) и взрывы баков в Германии и что делать будете? Надо по-меньше мере если не уничтожить, то изрядно потрепать всю кацапскую недоармию, а для этого здесь и сейчас нужна военная техника. И ракеты. Кацапы как-то слабо с ними борются, могут одиночные точки-у только сбивать, даже небольшой залп пропускают и получают.
показать весь комментарий
24.06.2022 20:37 Ответить
Российский тролль не иначе.
показать весь комментарий
24.06.2022 21:23 Ответить
А это действительно тот самый Шольц?
показать весь комментарий
24.06.2022 22:49 Ответить
З ним шкільний директор провів розмову
показать весь комментарий
24.06.2022 23:04 Ответить
З кущів чутно, бийте їх бийте, а я тут поборюся
показать весь комментарий
25.06.2022 09:14 Ответить
он мнения меняет каждый день,флюгер!
показать весь комментарий
25.06.2022 12:15 Ответить
 
 