"Решает только Украина", - Шольц против мирного договора на условиях Путина

Германия выступает против мирного договора между Украиной и Россией на условиях российского президента Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление немецкого канцлера Олафа Шольца.

"Украина, и только Украина решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем более важно, чтобы мы неуклонно держались курса", - заявил лидер Германии.

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Шольц отметил, что Евросоюз, НАТО и страны "Большой семерки" должны послать четкое сообщение о том, что демократии мира "стоят вместе в борьбе против империализма Путина".

"Но также в борьбе с голодом и бедностью, с кризисом здравоохранения и изменением климата", - прибавил он.

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