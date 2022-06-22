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"Решает только Украина", - Шольц против мирного договора на условиях Путина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

Германия выступает против мирного договора между Украиной и Россией на условиях российского президента Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление немецкого канцлера Олафа Шольца.

"Украина, и только Украина решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем более важно, чтобы мы неуклонно держались курса", - заявил лидер Германии.

Читайте: Партнерство с агрессивной империалистической Россией Путина в обозримом будущем невозможно, - Шольц

Шольц отметил, что Евросоюз, НАТО и страны "Большой семерки" должны послать четкое сообщение о том, что демократии мира "стоят вместе в борьбе против империализма Путина".

"Но также в борьбе с голодом и бедностью, с кризисом здравоохранения и изменением климата", - прибавил он.

Также читайте: Германия продолжит поставлять Украине оружие, - Шольц
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Топ комментарии
+23
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22.06.2022 19:34
+16
Шольц молодец. Лучше поздно, чем никогда. Давим русню всем цивилизованным миром.
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22.06.2022 19:34
+6
О! А шо з штангенциркульом трапилось?
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22.06.2022 19:30
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О! А шо з штангенциркульом трапилось?
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22.06.2022 19:30 Ответить
Нічого. І про зброю теж. Просто він на мир у всьому мирі.
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22.06.2022 19:35 Ответить
Бандера в Києві покусав
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22.06.2022 19:47 Ответить
Це на нього Буча так вплинула, до речі, і на Макрона теж. дзвінки путіну відразу припинилися, тим більше у Макрона зараз проблеми у своїй власній партії, втратив Макрон більшість у парламенті.
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22.06.2022 20:13 Ответить
Боневтик теперь УКРАИНА
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22.06.2022 20:42 Ответить
і я також задаюсь проблемою: що таке з ним? він що, може, чергового траншу від ***** не отримав?
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22.06.2022 19:34 Ответить
Шольц молодец. Лучше поздно, чем никогда. Давим русню всем цивилизованным миром.
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22.06.2022 19:34 Ответить
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22.06.2022 19:34 Ответить
кайф, вкраду з вашого дозвыла.
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23.06.2022 04:03 Ответить
Ого ,, що не день то гостріші заяви ... Ще трішки і Шольц сам об'явить ***** війну .
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22.06.2022 19:35 Ответить
до речі, касапський варіант РБК про ці шольцеві витребони - мовчить...
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22.06.2022 19:36 Ответить
Вони істерично чекать вказівок від адміністрації сатани.
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22.06.2022 19:38 Ответить
А що сі стало?
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22.06.2022 19:36 Ответить
Я люблю тільки Шпульця! Хай мене вкрадуть
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22.06.2022 19:38 Ответить
Шольц перевзувася чи прикидується?😏
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22.06.2022 19:40 Ответить
мінєтчинна буде нам підкідати по троху зброї в моменти, коли захід буде усвідомлювати, що ми впадемо! як тіки буде намічатися наш успіх - кількість зброї буде скорочуватися!
якщо куйло буде втрачати оптимізм і лякатися того, що він та його салдатня наробила - йому будуть дзвонити макрон с шольцем щоб емоційно підтримати, щоб він свій оптимізм не втрачав
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22.06.2022 19:49 Ответить
)))) захід влив у куйло трильйони долларів, пестив його крейзі ідеї про "неіснування українців" та "велику расєйську імперію", прикидався слабким та не спроможнім зупинити куйло і, нарешті, отримав результат - війна в Україні - достатньо великій країні, щоб мати можливість знищити расєю, або створити тут нескінченну війну на виснаження!
Захід в будь якому випадку залишиться при бонусах - виснажена та зруйнована московія з величезними ресурсами
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22.06.2022 19:42 Ответить
а мкільки влила в хйло Україна?
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22.06.2022 20:11 Ответить
Ну Ок! Вийшов із «зони комфорту»? то нам на користь!Давай, Шольц, не зупиняйся! )))
П.С. І за гаубиці не «побили» - а це «+100» до рішучості )))
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22.06.2022 19:45 Ответить
*****, меня опять забанят, но я хотел бы Шпульцу высказать мое: Фи
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22.06.2022 19:48 Ответить
Ну и зря.
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22.06.2022 20:14 Ответить
Да он и раньше пел красиво. Посмотрим. Они все поют красиво. по факту если прикрутят краник военной помощи то тут хоть как не решай а садиться за стол переговоров придется. Вот что значит не иметь своей армии.(
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22.06.2022 19:51 Ответить
Что за ерунду вы пишете, у Украины прекрасная армия и прекрасные люди . Вам так хочется переговоров с ******? Вперед и песней. Только сами без украинской армии и страны.
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22.06.2022 20:17 Ответить
Зачем тогда мы ноем про военную помощь? Хотите воевать прекрасной армией с прекрасными дорогами и саперными лопатками. Ну вперед и с песней. **** тогда вам Байден и Шольц должны?
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22.06.2022 20:48 Ответить
"**** тогда вам должньі"?!?!? тьі або спалився або дурник.
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23.06.2022 04:07 Ответить
ЕКСКЛЮЗИВ від Олега Шарпа:
Как писали СМИ, сегодня ***** обсудил с постоянными членами Совбеза рф подготовку к единому дню голосования (назначен на 11 сентября).
Накануне этого "совещания" региональным руководителям, а также в зарубежные посольства рф были направлены циркуляры, в которых излагается алгоритм подготовки к этому дню, включающий в себя, как военно-политические, так и агитационно-организаторские мероприятия.
Благодаря утечке информации от источника в одном из посольств рф, среди прочего, можно сделать следующие выводы:
О "победном завершении специальной военной операции на Украине" путин намерен объявить за 2-3 недели до единого дня голосования, независимо от положения дел на фронте. Максимум на что он рассчитывает к этому времени - вся Херсонская, вся Харьковская, а также Донецкая и Луганские области. Одесская и Николаевская в его максимальные планы УЖЕ не входят.
В качестве минимума он допускает потерю правобережной Херсонщины, а также НЕ взятие Славянска и Краматорска.
В любом случае планируется объявить, что "цели спецоперации достигнуты, бОльшая часть "нацистских" батальонов уничтожена, Украина потеряла свой военно-технический, оборонный и экономический потенциал, а Западу мы показали, что с мнением москвы нужно считаться."
После этого будет дана команда построить многоэшелонированную оборону по зафиксированным на тот момент рубежам и заявить, что москва остановилась "по доброй воле", но если Украина и НАТО будут пытаться "посягать на исторические земли россии, то мы ни перед чем не остановимся бла-бла-бла..."
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22.06.2022 20:31 Ответить
Почему для объявления конца спецоперации предварительно выбран конец августа.
Во-первых, о "победе" россии нужно объявить накануне единого дня голосования - для того, чтобы в победной эйфории народ проголосовал за того, кого надо. Если же в это время будут продолжаться военные действия и массово гибнуть орки, результат будет непредсказуем - даже с учётом того, что в ЦИК нарисуют максимально нужный результат.
В этот же день на оккупированных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей (если они ещё будут оккупированы) также планируют создать видимость референдума, но считать голоса никто не собирается - на всех этих территориях "нарисуют" плюс-минус 60% за "воссоединение" с россией. БОльший процент рисовать не станут для правдоподобности.
Во-вторых, россияне считают, что апогей поставок современного западного оружия Украине (как по отдельным контрактам, так и по лендлизу) придётся на сентябрь-октябрь, а потому после этого времени проводить наступательные действия россия уже будет не в состоянии - если только не применит тактическое ядерное оружие. Поэтому перейдёт к многоэшелонированной обороне на захваченных территориях. Правда, москва продолжит в очень ограниченном количестве производить ракетные обстрелы объектов инфраструктуры Украины. Почему в "очень ограниченном" я расскажу в одном из следующих текстов, где проанализирую состояние ВПК рф.
И в заключение. Россия может строить какие угодно планы. Большинство же военных экспертов считают, что максимум, что ещё временно потеряет Украина - это полностью разрушенную россиянами Луганскую область. За остальные территории можно бороться и отвоёвывать уже в этом году.
Очередь освобождения всего Донбасса и Крыма придёт позже. Когда? Не нужно строить иллюзий - россия ещё долго будет оставаться экономически устойчивой и самодостаточной территорией. Но санкции, международная изоляция и падение уровня жизни населения добьют и её. Империя зла будет разрушена, и катализатором её разрушения станут (вернее, уже стали) Украина и Украинцы.
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22.06.2022 20:32 Ответить
Конец спецоперации-смерть Кащея!
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22.06.2022 20:50 Ответить
цілком ймовірний прогноз. але є два непрорахомуємих фактора-зсу та громадкість України. ми не прогназуєми, це показали 14 рік та вибори 19го.
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23.06.2022 04:16 Ответить
А это тот самый Шольц?
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22.06.2022 20:32 Ответить
И почему меня не покидает чувство, что за газ и зерно, они простят москалям ВСЁ !!!???
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22.06.2022 21:00 Ответить
А когда то было по другому за последние 30 лет?)
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22.06.2022 21:25 Ответить
Земля повинна горіти під копитами кремлівської мафії !Колись світ сколихнувся знищенням "свого народу" десятками мільйонів сталіним : війнами,розстрілами,голодоморами,концтаборами...іііііі провели індустріалізацію потрощенної,дикої країни : хлинули з розвинутих країн інженери,станки,технології (багатьох потім розстріляли як ворогів народу )...але це був прорив...ііііііііі гопник сталін зі своєю шайкою вбивць,"бєзпрєдєльщіків" почав готуватись до світового лідерства.... друга світова це призупинила....та мрії володаря світу (через тупу дикість і характер злодія ) не припинилась....Країни світу знову інфантильно віднеслись до дикунів інтегруючи іх в цивілізацію співпрацюючи,.......іііііі виростили монстра-людожера....тільки повна ізоляція!
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22.06.2022 21:17 Ответить
вся его сущность
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22.06.2022 21:22 Ответить
кому там и кого там посылать?кацапов надо клепать до последнего.оружие и только оружие,по другому с этими ********** разговоры вести нет смысла.
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23.06.2022 07:48 Ответить
 
 