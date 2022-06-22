Германия продолжит поставлять Украине оружие, - Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитами ЕС, НАТО и Группы семи пообещал Украине дальнейшую поддержку, в том числе и оружии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Украина получает оружие, которое ей особенно необходимо на нынешнем этапе войны", - отметил он.
По словам Шольца, Германия поставляет оружие - "сегодня и в будущем".
Украина имеет полное право защищаться от России, добавил он.
"И наша обязанность как европейских соседей, как защитников закона и свободы, как друзей и партнеров Украины – поддерживать их лучше", - подчеркнул канцлер ФРГ.
"Мы будем продолжать массово поддерживать Украину – финансово, экономически, гуманитарно, политически и не в последнюю очередь поставками оружия", – сказал Шольц, добавив: "Пока Украина нуждается в нашей поддержке".
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Такі курви - тільки за гроші.
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Носив валізку з "ядерною кнопкою" за ******:
російського полковника знайшли в важкому стані, з пораненням у голову
Російського полковника Вадима Зіміна, який носив ядерну валізку президентів РФ, знайшли підстреленим на кухні його квартири в місті Красногорську Московської області.
Зімін перебуває в тяжкому стані в реанімації.
Про це повідомило британське видання Mirror.
Зіміна знайшов його брат у понеділок, 20 червня. Полковник ФСБ лежав у калюжі крові з пораненням у голову.
Про причини і мотиви поки не повідомляють. Також не ясно що це було - самогубство або щось інше.
І тут БАЦ, виявляється що ти носиш шмат лайна, який належить ще більшому шмату лайна.
Должно быть так:
Германия продолжит ОБЕЩАТЬ поставлять Украине оружие
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