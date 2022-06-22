Німеччина продовжить постачати Україні зброю, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітами ЄС, НАТО і Групи семи пообіцяв Україні подальшу підтримку, в тому числі зброєю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Україна отримує зброю, яка їй особливо необхідна на нинішньому етапі війни", - зазначив він.
За словами Шольца, Німеччина постачає зброю - "сьогодні і в майбутньому".
Україна має повне право захищатися від Росії, додав він.
"І наш обов’язок як європейських сусідів, як захисників закону і свободи, як друзів і партнерів України – підтримувати їх якнайкраще", - наголосив канцлер ФРН.
"Ми будемо продовжувати масово підтримувати Україну - фінансово, економічно, гуманітарно, політично і не в останню чергу постачанням зброї", - сказав Шольц, додавши: "Поки Україна потребує нашої підтримки".
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Носив валізку з "ядерною кнопкою" за ******:
російського полковника знайшли в важкому стані, з пораненням у голову
Російського полковника Вадима Зіміна, який носив ядерну валізку президентів РФ, знайшли підстреленим на кухні його квартири в місті Красногорську Московської області.
Зімін перебуває в тяжкому стані в реанімації.
Про це повідомило британське видання Mirror.
Зіміна знайшов його брат у понеділок, 20 червня. Полковник ФСБ лежав у калюжі крові з пораненням у голову.
Про причини і мотиви поки не повідомляють. Також не ясно що це було - самогубство або щось інше.
І тут БАЦ, виявляється що ти носиш шмат лайна, який належить ще більшому шмату лайна.
Должно быть так:
Германия продолжит ОБЕЩАТЬ поставлять Украине оружие
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