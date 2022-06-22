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Німеччина продовжить постачати Україні зброю, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітами ЄС, НАТО і Групи семи пообіцяв Україні подальшу підтримку, в тому числі зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Україна отримує зброю, яка їй особливо необхідна на нинішньому етапі війни", - зазначив він.

За словами Шольца, Німеччина постачає зброю - "сьогодні і в майбутньому".

Україна має повне право захищатися від Росії, додав він.

"І наш обов’язок як європейських сусідів, як захисників закону і свободи, як друзів і партнерів України – підтримувати їх якнайкраще", - наголосив канцлер ФРН.

"Ми будемо продовжувати масово підтримувати Україну - фінансово, економічно, гуманітарно, політично і не в останню чергу постачанням зброї", - сказав Шольц, додавши: "Поки Україна потребує нашої підтримки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина виступає за позитивне рішення щодо кандидатства України на членство в ЄС, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Дякуємо німецькому народу і особисто Шольцу за їх позицію і допомогу. Раджу прихильників дешевої ковбаси і локшини на вуха не кидатися своїми фікаліми на німців чи французів, а запитати у нашого президента, де наші САУ "Богдана", ракети ""Вільха", Нептун", "Грім 2", "Верба" та інші? За три роки можна було виготовити тисячі, бо навіть "бариги" у 2019 році залишили їм 170 мільярдів гривень в казні порівнюючи, що та влада Овоща залишила 160 тисяч. Хто буде відбудовувати ті підприємства, які знищили кацапи, бо ми замість захисту будували дороги і навіть скорочували армію, відводили її і заставляли не стріляти?
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22.06.2022 18:03
+6
То что Германия поставляет оружия гораздо меньше чем обещает это очень плохо, но то что ее удалось под давлением поставлять хоть что то - это очень хорошо. Это влияет и на другие страны.
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22.06.2022 17:57
+6
Олаф. а ще, вони назвали тебе жовтим земляним хробаком!
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22.06.2022 17:58
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Sholca podmenili shto li ?
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22.06.2022 17:55 Відповісти
атож, в Ірпені знаходиться велика біолабораторія, яка клонувала шольца і завантажила йому правильне програмне забезпечення
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22.06.2022 18:02 Відповісти
То что Германия поставляет оружия гораздо меньше чем обещает это очень плохо, но то что ее удалось под давлением поставлять хоть что то - это очень хорошо. Это влияет и на другие страны.
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22.06.2022 17:57 Відповісти
Олаф. а ще, вони назвали тебе жовтим земляним хробаком!
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22.06.2022 17:58 Відповісти
ta livernoi kalbaskoi
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22.06.2022 18:01 Відповісти
да ну шо ви куда її дівати завалили весь фронт досить вже
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22.06.2022 18:01 Відповісти
Дякуємо німецькому народу і особисто Шольцу за їх позицію і допомогу. Раджу прихильників дешевої ковбаси і локшини на вуха не кидатися своїми фікаліми на німців чи французів, а запитати у нашого президента, де наші САУ "Богдана", ракети ""Вільха", Нептун", "Грім 2", "Верба" та інші? За три роки можна було виготовити тисячі, бо навіть "бариги" у 2019 році залишили їм 170 мільярдів гривень в казні порівнюючи, що та влада Овоща залишила 160 тисяч. Хто буде відбудовувати ті підприємства, які знищили кацапи, бо ми замість захисту будували дороги і навіть скорочували армію, відводили її і заставляли не стріляти?
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22.06.2022 18:03 Відповісти
кацапа забувся про дружбу двох братніх режимів комуняк і нацистів, які у 1939 році напали на Польщу і Західну Україну?
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22.06.2022 18:17 Відповісти
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22.06.2022 18:25 Відповісти
обіцяти - ще не означає дати.
Такі курви - тільки за гроші.
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22.06.2022 18:04 Відповісти
и о прекрасном )))
///
Носив валізку з "ядерною кнопкою" за ******:
російського полковника знайшли в важкому стані, з пораненням у голову


Російського полковника Вадима Зіміна, який носив ядерну валізку президентів РФ, знайшли підстреленим на кухні його квартири в місті Красногорську Московської області.
Зімін перебуває в тяжкому стані в реанімації.
Про це повідомило британське видання Mirror.
Зіміна знайшов його брат у понеділок, 20 червня. Полковник ФСБ лежав у калюжі крові з пораненням у голову.
Про причини і мотиви поки не повідомляють. Також не ясно що це було - самогубство або щось інше.
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22.06.2022 18:07 Відповісти
neostoroznoe obrashenie s oruzhiem
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22.06.2022 18:12 Відповісти
прострелил себе пьяным башку и и живой, мозга нет ваще
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22.06.2022 18:18 Відповісти
А точно чемоданчик с ядерной кнопкой, а не с чем-то ещё более, кхм, скрэпным?
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22.06.2022 18:20 Відповісти
тому і в лапках. Хоча ж вміст тієї валізки теж ядерний, але чи є там кнопка...
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22.06.2022 19:50 Відповісти
То була валіза з аналізами
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22.06.2022 20:46 Відповісти
Він дізнався що насправді в чемодані не кнопка а …
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22.06.2022 19:33 Відповісти
А як? Уявити тільки, думаєш, що ти важливий і на тобі велика відповідальність - носиш ядерну кнопку. Ти все життя присвятив, будуючи цю кар'єру, хизуєшься перед друзями, рідні тобою пишаються.
І тут БАЦ, виявляється що ти носиш шмат лайна, який належить ще більшому шмату лайна.
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22.06.2022 19:54 Відповісти
Тобто, ти чудово знаєш, носиш лайно. Тільки для друзів і рідних, у тебе версія про кнопку. Тут вони дізнаються правду. В такому випадку, у справжнього офіцера, тільки один вихід...
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22.06.2022 20:49 Відповісти
так там же у валізі замість кнопки путлєрське гівно, або яйцо с іглой
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23.06.2022 00:00 Відповісти
vielen Dank
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22.06.2022 18:38 Відповісти
У вас ошибка в заголовке новости.
Должно быть так:

Германия продолжит ОБЕЩАТЬ поставлять Украине оружие
.
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22.06.2022 19:25 Відповісти
Опять слишком много пиз...жа. Я от Чехии и Словакии даже одного процента подобного пиз..жа не слышал, но военной помощи от них получили по факту неверное даже больше.
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22.06.2022 20:59 Відповісти
Казав, кажу і ще буду казати, навіть тисячі разів, якщо подоляцькі тролі будуть знову переводити стрілки на Німеччину, Францію чи ще когось. Запитайте у Президента України пана Зеленського де обіцяна зброя яку він мав зробити за 3 роки до початку вторгнення у лютому 2022 року? Чому він всі кошти витратив на дороги, на дорогий російський бітум, за рахунок отриманих за нього коштів росія укріплювала свою армію, а пан Президент нашу армію скорочував, недофінансував під час війни:? Його друзі на "Великому крадівництві" закупили тисячі самоскидів найвідоміших західних марок, сотні асфальтоукрадчиків і сотні бітумовозів та екскаваторів, то хай їх направить в ЗСУ і відбиває атаки ворога. Це ж його дітище, ще ж його величезна помилка. До речі, сьогодні знову проїзджав через Нову Одесу Миколаївської області і бачив, як десятки новеньких самоскидів і екскаваторій будують нову дорогу і міст. По Миколаєву гепають ракети, а Володя зариває гроші в дороги. Війна знову закінчилася в головах "слуг"?
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22.06.2022 21:43 Відповісти
 
 