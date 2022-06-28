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Байден про удар по Кременчуку: Ми притягнемо Росію до відповідальності

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден після удару росіян по торговому центрі в Кременчуку пообіцяв притягнути РФ до відповідальності.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Удар Росії по мирних жителях у торговому центрі є жорстоким. Ми солідарні з українським народом", - зазначив президент США.

"Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України", - додав Байден.

Він також наголосив, що G7 продовжать санкції проти Росії, зокрема це стосується "військово-промислового комплексу Путіна".

Також дивіться: Зруйнований ракетним ударом росіян ТЦ в Кременчуці. ВIДЕО

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
всех этих ублюдков не перевешать. Только полное разоружение, суд над вожаками и полная изоляция в их же в собственных сибирских лагерях До 10-го колена
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28.06.2022 06:43
+19
Не треба притягувати. Треба знищiти.
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28.06.2022 06:38
+19
Та нічого ви не зробите. ******* по ним зі всіх видів озброєнь, літаків, кораблів і артилерії. Ось що треба зробити. А балачки про правосуддя...вони звалять в Туреччину, або в Китай, і шукайте вітра в полі. Я вам більше скажу, скоріш за все вони вже давно купили собі острів в тихому океані. де будуть спокійно доживати.
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28.06.2022 06:49
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Не треба притягувати. Треба знищiти.
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28.06.2022 06:38 Відповісти
всех этих ублюдков не перевешать. Только полное разоружение, суд над вожаками и полная изоляция в их же в собственных сибирских лагерях До 10-го колена
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28.06.2022 06:43 Відповісти
А коли бомбардували Маріупольський театр із написом зверху "Діти" на ньому щось такої реакції не було.
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28.06.2022 06:46 Відповісти
Объяснение может быть только одно. Мариуполь был блокирован и находился в центресражения. Соответственно и не было документальных подтверждений. В Кременчуге все по другому. А в целом вы правы. За день в Украине от обстрелов гибнет не меньше мирного населения, чем в ТРЦ
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28.06.2022 07:58 Відповісти
Потому что для культуры западного общества потребления удар по торговому центру считается более варварским чем даже по церкви, что уж там какой-то театр.
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28.06.2022 10:26 Відповісти
Та нічого ви не зробите. ******* по ним зі всіх видів озброєнь, літаків, кораблів і артилерії. Ось що треба зробити. А балачки про правосуддя...вони звалять в Туреччину, або в Китай, і шукайте вітра в полі. Я вам більше скажу, скоріш за все вони вже давно купили собі острів в тихому океані. де будуть спокійно доживати.
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28.06.2022 06:49 Відповісти
Им остров на Марсе уже надо покупать, и то - там тоже достанут.
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28.06.2022 07:20 Відповісти
Як?
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28.06.2022 06:50 Відповісти
Давай Джо, натяни этих выродков на кукан!!!
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28.06.2022 06:50 Відповісти
Bидадуть орден на арест? ви краще не тягніть з NASAMS і HIMARS.
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28.06.2022 06:54 Відповісти
Про зброю в свій час треба було Зе з командою думати, а не розказувати нам про "нада просто перестать стрелять", не панікуйте, та про шашлики...
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28.06.2022 07:00 Відповісти
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28.06.2022 06:57 Відповісти
кто заказал антиукраинскую статью УП?
Украинская Правда стала филиалом Раша Тудей
ОПа ОПа спаслась зэ-леная жОПа
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28.06.2022 06:59 Відповісти
Та невже? Це який за ліком раз вона "відповість"?
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28.06.2022 07:10 Відповісти
И кто притягивать будет? Вон ху.ло на саммит G20 собрался, кто мешает арестовать урода? Право международное? Ложил он на это право!
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28.06.2022 07:13 Відповісти
Демократичні методи тут не працюють.
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28.06.2022 07:16 Відповісти
Слова Байдена та богу в уши
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28.06.2022 08:30 Відповісти
Дайте нам разного вооружения и побольше - и мы сами накажем ублюдков.
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28.06.2022 08:39 Відповісти
прийшов час нищити рашу зсередини. Теракти в великих містах, електростанціях, газогонах тощо. Причому декілька актів одночасно. Приблизно 40-50 актів за день. Інакше вони не зрозуміють.
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28.06.2022 09:54 Відповісти
Ти слабкий Джо, і нічого нікому ти не зробиш. Тому не бреши.
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28.06.2022 11:38 Відповісти
Нічого нового. Говоряча голова!
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28.06.2022 13:00 Відповісти
Та не слабкий Джо. Справа дещо в іншому. В Європейському Союзі і в США працює величезна кількість путінських агентів, які переконують громадян, що в пріоритеті має бути бізнес, що в першу чергу треба піклуватися не за якусь там Україну, а за власне матеріальне становище. Що фінансова і військова допомога Україні катастрофічно погіршує життєвий рівень , пришвидшує рецесію промисловості, підвищує ціни на енергоносії і як наслідок підвищення цін на всі товари повсякденного споживання. Ви, мабуть не уявляєте, яка там йде війна за мізки населення всіма доступними і недоступними способами. А демократичні уряди цих країн, при прийнятті важливих рішень, повинні враховувати настрої громадян, бо в інакшому випадку недалеко і до відставки. Звісно, нам хотілося б отримувати якомога швидше і більше зброї. Але ми мусимо також враховувати фінансові і політичні складові всіх країн союзників . Він так влаштований цей Захід, він так працює. Але він на нашому боці. Ми мусимо дякувати країнам Заходу за величезну підтримку, за те, що вони в своїй більшості добре розуміють, що Україна платить кров'ю власного населення, захищаючи їх спокій у затишних домівках.
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10.10.2022 20:02 Відповісти
 
 