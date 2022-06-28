Байден про удар по Кременчуку: Ми притягнемо Росію до відповідальності

Президент США Джо Байден після удару росіян по торговому центрі в Кременчуку пообіцяв притягнути РФ до відповідальності.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Удар Росії по мирних жителях у торговому центрі є жорстоким. Ми солідарні з українським народом", - зазначив президент США.

"Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України", - додав Байден.

Він також наголосив, що G7 продовжать санкції проти Росії, зокрема це стосується "військово-промислового комплексу Путіна".

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.