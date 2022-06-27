Ракетний удар по дуже людному місці у Кременчуці. Є загиблі і поранені, - мер Малецький

Війська РФ завдали ракетного удару по людному місцю у Кременчуці, яке не має жодного відношення до військових дій.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі. РАШИСТИ ГОРІТЬ У ПЕКЛІ! Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці трагедії", - зазначив мер Кременчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кременчуці прильоти. Влучання у цивільний обʼєкт, є постраждалі, - Лунін (оновлено)