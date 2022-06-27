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Ракетний удар по дуже людному місці у Кременчуці. Є загиблі і поранені, - мер Малецький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ завдали ракетного удару по людному місцю у Кременчуці, яке не має жодного відношення до військових дій.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі. РАШИСТИ ГОРІТЬ У ПЕКЛІ! Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці трагедії", - зазначив мер Кременчука.
Топ коментарі
+52 Pablo Pablo bdf2917b
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+48 Перехватчик
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+47 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Расея должна стать изгоем планеты земля, от нее должны отворачиваться как от чумной
Це не війна, це терроризм!!!
Росія- країна террорист!
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми,а завтра - ви".
Ліна Костенко
Не тому що ми не звірі. Та й навіщо нам ТЦ.
Це має бути серйозний воєнний об"єкт.
Дуже серйозний.