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Ракетний удар по дуже людному місці у Кременчуці. Є загиблі і поранені, - мер Малецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчуг

Війська РФ завдали ракетного удару по людному місцю у Кременчуці, яке не має жодного відношення до військових дій.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі. РАШИСТИ ГОРІТЬ У ПЕКЛІ! Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці трагедії",  - зазначив мер Кременчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кременчуці прильоти. Влучання у цивільний обʼєкт, є постраждалі, - Лунін (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52
это пздц.... центр европы людей убивают как скот и все глаза закрывают и улыбаются Как ни в чём не бывало
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27.06.2022 17:14
+48
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27.06.2022 17:15
+47
Це свідоме знищення України та вбивство громадян,це геноцид.
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27.06.2022 17:11
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Растов - не резиновий.
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27.06.2022 22:48 Відповісти
Я так пораскинул мозгами, а что если «они» вдруг опомнятся? Может конечно помогут извне, ну там свержение режима, и т. п. Вот что тогда, это ж прямо голову взад придётся запыхивать от стыда, ну а как иначе. Так и видится будущее стран вкратце - Украине отстройка, а России - большой стыд, с последствиями.
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27.06.2022 22:57 Відповісти
Одним стыдом тут не отделаться, даже большим.

Расея должна стать изгоем планеты земля, от нее должны отворачиваться как от чумной
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28.06.2022 00:00 Відповісти
Те що сталося сьогодні - терортстичний акт. Те що сталося до цього в Києві і в інших наших містах і селах, також.
Це не війна, це терроризм!!!

Росія- країна террорист!
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27.06.2022 23:00 Відповісти
"І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми,а завтра - ви".

Ліна Костенко
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27.06.2022 23:03 Відповісти
Чому нема удару у відповідь?!!!
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28.06.2022 00:07 Відповісти
Наш удар у відповідь повинен бути не по ТЦ, звичайно.

Не тому що ми не звірі. Та й навіщо нам ТЦ.

Це має бути серйозний воєнний об"єкт.

Дуже серйозний.
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28.06.2022 00:12 Відповісти
як ти
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28.06.2022 02:14 Відповісти
Кто-то в этом мире наконец-то сделает то же самое с кремлем???
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28.06.2022 01:49 Відповісти
Люди мають знати правду
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28.06.2022 03:24 Відповісти
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