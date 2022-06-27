У Кременчуці прильоти. Влучання у цивільний обʼєкт, є постраждалі, - Лунін (оновлено)

Окупанти ударили ракетами по Кременчуку на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти" по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях!", - зазначив він.

Пізніше Лунін повідомив, що у Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт.

"На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - йдеться у повідомленні.

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