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війна (56389) Кременчук (218) обстріл (21042) Полтавщина (732) ракети (2787) Лунін (73)

У Кременчуці прильоти. Влучання у цивільний обʼєкт, є постраждалі, - Лунін (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Окупанти ударили ракетами по Кременчуку на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти" по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях!", - зазначив він.

Пізніше Лунін повідомив, що у Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт.

"На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Фото зруйнованого НПЗ у Кременчуці. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Уже услышал,а некоторые умники хотят учебу в университетах и школах начать.
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27.06.2022 16:07
+8
Вже по місту стріляють , паскуди . . То хоч по НПЗ лупили ..
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27.06.2022 16:10
+8
ну что бывшие президенты чинуши высшего ранга продавшие ***** украинские ракеты взамен на газ и личное обогащение сегодня именно из за - вас страдает Украинский народ...подохните в муках твари
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27.06.2022 16:32
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Уже услышал,а некоторые умники хотят учебу в университетах и школах начать.
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27.06.2022 16:07 Відповісти
А з чого ти взяв, що війна звільняє від навчання? Де можна, там нехай вчаться. Де не можна, то будуть дистанційно вчитись. Ще ніхто офіційно не повідомляв про новий навчальний рік.
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27.06.2022 16:14 Відповісти
а де можна? НАТО защитило териории укарины от ракетных и авиаударов? вся територия под обстрелами
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27.06.2022 16:42 Відповісти
Україна член НАТО?
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27.06.2022 16:50 Відповісти
Тільки дистанційне навчання, ви там з глузду з'їхали чи шо? Зара прилетіти може просто в кожне місто, в кожне село
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27.06.2022 16:44 Відповісти
Еще Полтаву накрыли,там все университеты.
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27.06.2022 16:44 Відповісти
Вже по місту стріляють , паскуди . . То хоч по НПЗ лупили ..
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27.06.2022 16:10 Відповісти
в мене вуха заложило рівно 15-50
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27.06.2022 16:11 Відповісти
мені за двадцять км було чути два вибухи
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27.06.2022 16:54 Відповісти
я біля Рошен знаходився
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27.06.2022 20:31 Відповісти
возможно несклько месяцев
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27.06.2022 16:17 Відповісти
спочатку треба навчити наших військових, потім узгодити все, потім переправити чи виготовити.

Потім підписати якусь заборону на збиття літаків над територією РФ.

І якщо все пройде гладо, то до осені розгорнуть
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27.06.2022 16:19 Відповісти
год два минимум .. еще учится надо
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27.06.2022 16:44 Відповісти
Когда решат, что надо заканчивать войну.
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27.06.2022 16:55 Відповісти
Тоді коли рашисти ще вб'ють і покалічать з десяток тисяч наших людей своїми ракетами - от тоді США й вирішить: саме час надати нам ПВО.
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27.06.2022 17:08 Відповісти
У Кременчуці ))). У Кременчуку!
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27.06.2022 16:17 Відповісти
У Кременчуці (
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27.06.2022 16:31 Відповісти
ну что бывшие президенты чинуши высшего ранга продавшие ***** украинские ракеты взамен на газ и личное обогащение сегодня именно из за - вас страдает Украинский народ...подохните в муках твари
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27.06.2022 16:32 Відповісти
фашисти бумеранг будет.
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27.06.2022 16:33 Відповісти
Дормаш в центрі міста розкуячили. Відео вже на рашистських скотопабліках.
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27.06.2022 16:35 Відповісти
зато в Украине это будет секретом еще несколько часов
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27.06.2022 16:37 Відповісти
Еге ж,саме головне поздирати таблички з номерами будинків і назвою вулиць!
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27.06.2022 17:10 Відповісти
Так , попали в район Дормаша .. Але що там бомбити , хз . ?!
Цілились мабуть по залізничному вузлу , він майже поряд , але совіцькі ракети відхиляються від цілей на півкілометра . .
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27.06.2022 16:45 Відповісти
там ще амстор - людей завжди багато
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27.06.2022 16:58 Відповісти
не скажи ..ти не знав що на Дормаші при совку будо таємне КБ ? я наприклад знав що воно було
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27.06.2022 20:32 Відповісти
Значить якась місцева паскуда активно на ті скотопабліки працює. Запитання, що роблять кремечуцькі мусора? моноСтирському на циркуль й досі збирають?
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27.06.2022 16:50 Відповісти
Місцеві триндичихи зливають відео з красномовними коментарями .. .
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyane-nanesli-udar-kremenchugu-poltave-1656335410.html
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27.06.2022 16:53 Відповісти
пздц

UKRAINE

@ukr_insider

·
1 мин

Предварительно: в Кременчуге прилёт 2-х ракет по большому скоплению мирных людей. Начался пожар, - нардеп Гончаренко Глава Полтавской ОВА Лунин пишет, что есть пострадавшие. Ждём официальных комментариев.
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27.06.2022 16:38 Відповісти
По трц пишуть,вже почали свідомо нищити людей знаючи що час пік людей,це терротисти а не країна,щей і скажуть там ховали зброю
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27.06.2022 16:53 Відповісти
Гончаренко пише дуже багато загиблих
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27.06.2022 16:55 Відповісти
10 хв було у людей Тривога спрацювала в 15:42 бахнуло в 15:52 ... попадання дуже жахливе ...
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27.06.2022 16:56 Відповісти
цілились в торгові центри Полтави та Кременчука
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27.06.2022 17:02 Відповісти
Много погибших и раненных, это час-пик, центр города, большой торговый центр "Амстор" с кучей магазинов
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27.06.2022 17:08 Відповісти
Видео.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/2255
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27.06.2022 17:36 Відповісти
Так , Амстора вже нема . . Моя знайома там працювала , і саме сьогодні була на зміні . Її чоловік зараз не може до неї додзвонитись , немає зв'язку . Жах .
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27.06.2022 18:07 Відповісти
А нам партнери досі не дозволяють лупити по рф їх зброєю?
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27.06.2022 18:52 Відповісти
 
 