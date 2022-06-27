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У Кременчуці прильоти. Влучання у цивільний обʼєкт, є постраждалі, - Лунін (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти ударили ракетами по Кременчуку на Полтавщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Прильоти" по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях!", - зазначив він.
Пізніше Лунін повідомив, що у Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт.
"На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 govtva
показати весь коментар27.06.2022 16:07
+8 Maksim Perepelitca
показати весь коментар27.06.2022 16:10
+8 Владислав Васильченко
показати весь коментар27.06.2022 16:32
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Будь ласка, зачекайте...
Потім підписати якусь заборону на збиття літаків над територією РФ.
І якщо все пройде гладо, то до осені розгорнуть
Цілились мабуть по залізничному вузлу , він майже поряд , але совіцькі ракети відхиляються від цілей на півкілометра . .
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyane-nanesli-udar-kremenchugu-poltave-1656335410.html
UKRAINE
@ukr_insider
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1 мин
Предварительно: в Кременчуге прилёт 2-х ракет по большому скоплению мирных людей. Начался пожар, - нардеп Гончаренко Глава Полтавской ОВА Лунин пишет, что есть пострадавшие. Ждём официальных комментариев.
https://t.me/V_Zelenskiy_official/2255