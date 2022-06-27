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В Кременчуге прилеты. Попадание в гражданский объект, есть пострадавшие, - Лунин (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Оккупанты ударили ракетами по Кременчугу на Полтавщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Прилеты" по Кременчугу. Детали вскоре. Остаемся в укрытиях!", – отметил он.

Позже Лунин сообщил, что в Кременчуге - попадание в гражданский объект.

"К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей вскоре", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фото разрушенного НПЗ в Кременчуге. Фоторепортаж
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Топ комментарии
+11
Уже услышал,а некоторые умники хотят учебу в университетах и школах начать.
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27.06.2022 16:07
+8
Вже по місту стріляють , паскуди . . То хоч по НПЗ лупили ..
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27.06.2022 16:10
+8
ну что бывшие президенты чинуши высшего ранга продавшие ***** украинские ракеты взамен на газ и личное обогащение сегодня именно из за - вас страдает Украинский народ...подохните в муках твари
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27.06.2022 16:32
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Уже услышал,а некоторые умники хотят учебу в университетах и школах начать.
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27.06.2022 16:07 Ответить
А з чого ти взяв, що війна звільняє від навчання? Де можна, там нехай вчаться. Де не можна, то будуть дистанційно вчитись. Ще ніхто офіційно не повідомляв про новий навчальний рік.
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27.06.2022 16:14 Ответить
а де можна? НАТО защитило териории укарины от ракетных и авиаударов? вся територия под обстрелами
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27.06.2022 16:42 Ответить
Україна член НАТО?
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27.06.2022 16:50 Ответить
Тільки дистанційне навчання, ви там з глузду з'їхали чи шо? Зара прилетіти може просто в кожне місто, в кожне село
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27.06.2022 16:44 Ответить
Еще Полтаву накрыли,там все университеты.
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27.06.2022 16:44 Ответить
Вже по місту стріляють , паскуди . . То хоч по НПЗ лупили ..
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27.06.2022 16:10 Ответить
в мене вуха заложило рівно 15-50
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27.06.2022 16:11 Ответить
мені за двадцять км було чути два вибухи
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27.06.2022 16:54 Ответить
я біля Рошен знаходився
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27.06.2022 20:31 Ответить
возможно несклько месяцев
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27.06.2022 16:17 Ответить
спочатку треба навчити наших військових, потім узгодити все, потім переправити чи виготовити.

Потім підписати якусь заборону на збиття літаків над територією РФ.

І якщо все пройде гладо, то до осені розгорнуть
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27.06.2022 16:19 Ответить
год два минимум .. еще учится надо
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27.06.2022 16:44 Ответить
Когда решат, что надо заканчивать войну.
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27.06.2022 16:55 Ответить
Тоді коли рашисти ще вб'ють і покалічать з десяток тисяч наших людей своїми ракетами - от тоді США й вирішить: саме час надати нам ПВО.
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27.06.2022 17:08 Ответить
У Кременчуці ))). У Кременчуку!
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27.06.2022 16:17 Ответить
У Кременчуці (
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27.06.2022 16:31 Ответить
ну что бывшие президенты чинуши высшего ранга продавшие ***** украинские ракеты взамен на газ и личное обогащение сегодня именно из за - вас страдает Украинский народ...подохните в муках твари
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27.06.2022 16:32 Ответить
фашисти бумеранг будет.
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27.06.2022 16:33 Ответить
Дормаш в центрі міста розкуячили. Відео вже на рашистських скотопабліках.
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27.06.2022 16:35 Ответить
зато в Украине это будет секретом еще несколько часов
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27.06.2022 16:37 Ответить
Еге ж,саме головне поздирати таблички з номерами будинків і назвою вулиць!
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27.06.2022 17:10 Ответить
Так , попали в район Дормаша .. Але що там бомбити , хз . ?!
Цілились мабуть по залізничному вузлу , він майже поряд , але совіцькі ракети відхиляються від цілей на півкілометра . .
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27.06.2022 16:45 Ответить
там ще амстор - людей завжди багато
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27.06.2022 16:58 Ответить
не скажи ..ти не знав що на Дормаші при совку будо таємне КБ ? я наприклад знав що воно було
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27.06.2022 20:32 Ответить
Значить якась місцева паскуда активно на ті скотопабліки працює. Запитання, що роблять кремечуцькі мусора? моноСтирському на циркуль й досі збирають?
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27.06.2022 16:50 Ответить
Місцеві триндичихи зливають відео з красномовними коментарями .. .
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyane-nanesli-udar-kremenchugu-poltave-1656335410.html
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27.06.2022 16:53 Ответить
пздц

UKRAINE

@ukr_insider

·
1 мин

Предварительно: в Кременчуге прилёт 2-х ракет по большому скоплению мирных людей. Начался пожар, - нардеп Гончаренко Глава Полтавской ОВА Лунин пишет, что есть пострадавшие. Ждём официальных комментариев.
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27.06.2022 16:38 Ответить
По трц пишуть,вже почали свідомо нищити людей знаючи що час пік людей,це терротисти а не країна,щей і скажуть там ховали зброю
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27.06.2022 16:53 Ответить
Гончаренко пише дуже багато загиблих
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27.06.2022 16:55 Ответить
10 хв було у людей Тривога спрацювала в 15:42 бахнуло в 15:52 ... попадання дуже жахливе ...
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27.06.2022 16:56 Ответить
цілились в торгові центри Полтави та Кременчука
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27.06.2022 17:02 Ответить
Много погибших и раненных, это час-пик, центр города, большой торговый центр "Амстор" с кучей магазинов
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27.06.2022 17:08 Ответить
Видео.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/2255
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27.06.2022 17:36 Ответить
Так , Амстора вже нема . . Моя знайома там працювала , і саме сьогодні була на зміні . Її чоловік зараз не може до неї додзвонитись , немає зв'язку . Жах .
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27.06.2022 18:07 Ответить
А нам партнери досі не дозволяють лупити по рф їх зброєю?
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27.06.2022 18:52 Ответить
 
 