В Кременчуге прилеты. Попадание в гражданский объект, есть пострадавшие, - Лунин (обновлено)

Оккупанты ударили ракетами по Кременчугу на Полтавщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Прилеты" по Кременчугу. Детали вскоре. Остаемся в укрытиях!", – отметил он.

Позже Лунин сообщил, что в Кременчуге - попадание в гражданский объект.

"К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей вскоре", - говорится в сообщении.

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