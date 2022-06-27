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В Кременчуге прилеты. Попадание в гражданский объект, есть пострадавшие, - Лунин (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты ударили ракетами по Кременчугу на Полтавщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"Прилеты" по Кременчугу. Детали вскоре. Остаемся в укрытиях!", – отметил он.
Позже Лунин сообщил, что в Кременчуге - попадание в гражданский объект.
"К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей вскоре", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+11 govtva
показать весь комментарий27.06.2022 16:07
+8 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий27.06.2022 16:10
+8 Владислав Васильченко
показать весь комментарий27.06.2022 16:32
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Потім підписати якусь заборону на збиття літаків над територією РФ.
І якщо все пройде гладо, то до осені розгорнуть
Цілились мабуть по залізничному вузлу , він майже поряд , але совіцькі ракети відхиляються від цілей на півкілометра . .
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyane-nanesli-udar-kremenchugu-poltave-1656335410.html
UKRAINE
@ukr_insider
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1 мин
Предварительно: в Кременчуге прилёт 2-х ракет по большому скоплению мирных людей. Начался пожар, - нардеп Гончаренко Глава Полтавской ОВА Лунин пишет, что есть пострадавшие. Ждём официальных комментариев.
https://t.me/V_Zelenskiy_official/2255