Фото разрушенного НПЗ в Кременчуге. ФОТОрепортаж
24 апреля российские оккупанты обстреляли Кременчуг, в частности, ракеты попали в НПЗ. В результате обстрела там возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+31 вставай
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+30 Саша Пончик
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+29 cimbitep
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от за чим а за беніним нпз горювати не потрібно.
Вот же ж суки……😡
і для закупівлі нового обладнання,
як будуть гроші одразу все в роботу,
швидше відновимось швидше станемо сильніші
Лукашенко тільки з нього і отримує прибуток.