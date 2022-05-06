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Новости Фото Война
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Фото разрушенного НПЗ в Кременчуге. ФОТОрепортаж

24 апреля российские оккупанты обстреляли Кременчуг, в частности, ракеты попали в НПЗ. В результате обстрела там возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фото разрушенного НПЗ в Кременчуге 01
Фото разрушенного НПЗ в Кременчуге 02
Фото разрушенного НПЗ в Кременчуге 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": После обстрела Кременчугской ТЭЦ 180 тыс. человек могут остаться без тепла и горячей воды, - ОВА

Кременчуг (354) НПЗ (242) Полтавская область (1179)


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Топ комментарии
+31
От же ж підори кончені. Нічого відбудуємо. Буде ще кращій.
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06.05.2022 20:26 Ответить
+30
Вот так должна вся ******** выглядеть.
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06.05.2022 20:27 Ответить
+29
вона і має такий вигляд, за виключенням декількох міст.
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06.05.2022 20:28 Ответить
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От же ж підори кончені. Нічого відбудуємо. Буде ще кращій.
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06.05.2022 20:26 Ответить
Але вже не належатиме Бєні.
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06.05.2022 20:36 Ответить
44% у государств а остальные - коламойша и новинская морда
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06.05.2022 21:03 Ответить
называется он УкрТАТнафта, тобто Татары пока через международные суды имеют надежду..
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06.05.2022 21:23 Ответить
очень хочется пейсатому что-то отстроить? больницы и школы отстроить лучше
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06.05.2022 20:39 Ответить
щоб Беня який під час війни десь сховався більший гешефт отримав ?.
от за чим а за беніним нпз горювати не потрібно.
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06.05.2022 20:40 Ответить
Вот так должна вся ******** выглядеть.
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06.05.2022 20:27 Ответить
вона і має такий вигляд, за виключенням декількох міст.
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06.05.2022 20:28 Ответить
А Воронєж?
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06.05.2022 20:31 Ответить
Дякую ! Тільки хотів теж саме написати . Тільки так !
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06.05.2022 21:09 Ответить
нафтопереробні заводи були в лисичанську кременчуці дрогобичі...нема ніодного
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06.05.2022 20:29 Ответить
Работал один кременчугский,все остальное не работало
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06.05.2022 21:01 Ответить
в Херсоні... але декому вигідно було торгувати москальським і білоруським бензином. от і працював лише завод коломойського. договорняк такий
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07.05.2022 15:33 Ответить
Жесть…….
Вот же ж суки……😡
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06.05.2022 20:32 Ответить
вже треба складати специфікацію що зруйновано для відшкодування від мордора
і для закупівлі нового обладнання,
як будуть гроші одразу все в роботу,
швидше відновимось швидше станемо сильніші
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06.05.2022 20:33 Ответить
Труба Одеса-Броди зараз пуста. Можна в ней зберігать нафтопродукти.
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06.05.2022 20:35 Ответить
Завод не зберігає, а перероблює нафту.
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06.05.2022 20:46 Ответить
А якби його не зруйнували , він би й далі переробляв не кацапську нафту
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06.05.2022 20:37 Ответить
Рашкотварь паскудная,да иди тынах отсюда,животное
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06.05.2022 20:49 Ответить
зробимо наш НПЗ ще кращим
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06.05.2022 20:38 Ответить
На гроші, які вкрав Коломойський, гроші ,які Зелені "віддали" і "пробачили" йому, можна було над СВОЇМ!!! нафтопереробним заводом розгорнути "залізний купол" ...
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06.05.2022 20:41 Ответить
не в його натурі в щось вкладати. він знає, що все одно колись в нього все заберуть.
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07.05.2022 15:36 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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06.05.2022 20:48 Ответить
Так знищіть білоруський нпз.
Лукашенко тільки з нього і отримує прибуток.
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06.05.2022 20:55 Ответить
а оставить один НПЗ в частных руках на 40 миллионную Страну - это не диверсия??
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06.05.2022 20:55 Ответить
там было 44% - государства.. остальное новинский и каламойша
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06.05.2022 21:05 Ответить
це шо натяк на паливо по 70 ...
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06.05.2022 20:57 Ответить
Завод старий совдеповський,енергоємкий.Треба об"явити що відремонтували і вже випускаєм бензин і дизель,і хай ***** і дальше поньму їбашить,тратить свої калібри. Дешевше построїти новий технологічний,чим вкладувать гроші в цей не потріб.
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06.05.2022 21:06 Ответить
Як би то цинічно з мого боку не виглядало, але це удар по злодійській економіці всяких бензинок (" пойдьом кофє випьем"), рудого та менше після них. Нищиться національне майно, віддане злодіями злодіям. НЕ голосуйте більше за кульки з фонду ахмєтова, гречку та (....) гривень. Совістю голосуйте, а не телевізором, бо інакше проблем та національних трагедій не позбудемося ніколи.
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06.05.2022 21:21 Ответить
В студенські роки,в нас на факультеті трубопроводів в Нафти і Газу,вчилися хлопці з Кременчуга.Певно працювали вже на цьому підприємстві.Війна(
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06.05.2022 21:22 Ответить
Дарогі, дарогі... Янєлох "молодець", за 30 років ніхто не будував дороги.
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06.05.2022 22:11 Ответить
не встигнувши за 5-м технологічним укладом, кацапи зачищають в Україні, яку підтримують суспільства 6-го технологічного укладу, рештки її ще совкового "індустріального" 4-го укладу...
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06.05.2022 22:36 Ответить
******, вот же уроды.....
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06.05.2022 23:16 Ответить
Я в Череповце такое видел, только без войны.
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07.05.2022 00:18 Ответить
Сколько сейчас бесплатных декораций для постапокалиптических и военных фильмов в Украине, что можно на конвеер поставить съемку (неужели трусось киноиндустрии перевешивает ее жадность?)
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07.05.2022 08:35 Ответить
 
 