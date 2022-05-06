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Новини Фото Війна
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Фото зруйнованого НПЗ у Кременчуці. ФОТОрепортаж

24 квітня російські окупанти обстріляли Кременчук, зокрема ракети влучили в НПЗ. Внаслідок обстрілу там виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фото зруйнованого НПЗ у Кременчуці 01
Фото зруйнованого НПЗ у Кременчуці 02
Фото зруйнованого НПЗ у Кременчуці 03

Також читайте: Після обстрілу Кременчуцької ТЕЦ 180 тис. осіб можуть залишитися без тепла і гарячої води, - ОВА

Автор: 

Кременчук (297) НПЗ (592) Полтавська область (1134)


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Топ коментарі
+31
От же ж підори кончені. Нічого відбудуємо. Буде ще кращій.
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06.05.2022 20:26 Відповісти
+30
Вот так должна вся ******** выглядеть.
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06.05.2022 20:27 Відповісти
+29
вона і має такий вигляд, за виключенням декількох міст.
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06.05.2022 20:28 Відповісти
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От же ж підори кончені. Нічого відбудуємо. Буде ще кращій.
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06.05.2022 20:26 Відповісти
Але вже не належатиме Бєні.
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06.05.2022 20:36 Відповісти
44% у государств а остальные - коламойша и новинская морда
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06.05.2022 21:03 Відповісти
называется он УкрТАТнафта, тобто Татары пока через международные суды имеют надежду..
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06.05.2022 21:23 Відповісти
очень хочется пейсатому что-то отстроить? больницы и школы отстроить лучше
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06.05.2022 20:39 Відповісти
щоб Беня який під час війни десь сховався більший гешефт отримав ?.
от за чим а за беніним нпз горювати не потрібно.
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06.05.2022 20:40 Відповісти
Вот так должна вся ******** выглядеть.
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06.05.2022 20:27 Відповісти
вона і має такий вигляд, за виключенням декількох міст.
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06.05.2022 20:28 Відповісти
А Воронєж?
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06.05.2022 20:31 Відповісти
Дякую ! Тільки хотів теж саме написати . Тільки так !
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06.05.2022 21:09 Відповісти
нафтопереробні заводи були в лисичанську кременчуці дрогобичі...нема ніодного
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06.05.2022 20:29 Відповісти
Работал один кременчугский,все остальное не работало
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06.05.2022 21:01 Відповісти
в Херсоні... але декому вигідно було торгувати москальським і білоруським бензином. от і працював лише завод коломойського. договорняк такий
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07.05.2022 15:33 Відповісти
Жесть…….
Вот же ж суки……😡
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06.05.2022 20:32 Відповісти
вже треба складати специфікацію що зруйновано для відшкодування від мордора
і для закупівлі нового обладнання,
як будуть гроші одразу все в роботу,
швидше відновимось швидше станемо сильніші
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06.05.2022 20:33 Відповісти
Труба Одеса-Броди зараз пуста. Можна в ней зберігать нафтопродукти.
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06.05.2022 20:35 Відповісти
Завод не зберігає, а перероблює нафту.
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06.05.2022 20:46 Відповісти
А якби його не зруйнували , він би й далі переробляв не кацапську нафту
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06.05.2022 20:37 Відповісти
Рашкотварь паскудная,да иди тынах отсюда,животное
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06.05.2022 20:49 Відповісти
зробимо наш НПЗ ще кращим
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06.05.2022 20:38 Відповісти
На гроші, які вкрав Коломойський, гроші ,які Зелені "віддали" і "пробачили" йому, можна було над СВОЇМ!!! нафтопереробним заводом розгорнути "залізний купол" ...
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06.05.2022 20:41 Відповісти
не в його натурі в щось вкладати. він знає, що все одно колись в нього все заберуть.
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07.05.2022 15:36 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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06.05.2022 20:48 Відповісти
Так знищіть білоруський нпз.
Лукашенко тільки з нього і отримує прибуток.
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06.05.2022 20:55 Відповісти
а оставить один НПЗ в частных руках на 40 миллионную Страну - это не диверсия??
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06.05.2022 20:55 Відповісти
там было 44% - государства.. остальное новинский и каламойша
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06.05.2022 21:05 Відповісти
це шо натяк на паливо по 70 ...
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06.05.2022 20:57 Відповісти
Завод старий совдеповський,енергоємкий.Треба об"явити що відремонтували і вже випускаєм бензин і дизель,і хай ***** і дальше поньму їбашить,тратить свої калібри. Дешевше построїти новий технологічний,чим вкладувать гроші в цей не потріб.
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06.05.2022 21:06 Відповісти
Як би то цинічно з мого боку не виглядало, але це удар по злодійській економіці всяких бензинок (" пойдьом кофє випьем"), рудого та менше після них. Нищиться національне майно, віддане злодіями злодіям. НЕ голосуйте більше за кульки з фонду ахмєтова, гречку та (....) гривень. Совістю голосуйте, а не телевізором, бо інакше проблем та національних трагедій не позбудемося ніколи.
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06.05.2022 21:21 Відповісти
В студенські роки,в нас на факультеті трубопроводів в Нафти і Газу,вчилися хлопці з Кременчуга.Певно працювали вже на цьому підприємстві.Війна(
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06.05.2022 21:22 Відповісти
Дарогі, дарогі... Янєлох "молодець", за 30 років ніхто не будував дороги.
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06.05.2022 22:11 Відповісти
не встигнувши за 5-м технологічним укладом, кацапи зачищають в Україні, яку підтримують суспільства 6-го технологічного укладу, рештки її ще совкового "індустріального" 4-го укладу...
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06.05.2022 22:36 Відповісти
******, вот же уроды.....
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06.05.2022 23:16 Відповісти
Я в Череповце такое видел, только без войны.
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07.05.2022 00:18 Відповісти
Сколько сейчас бесплатных декораций для постапокалиптических и военных фильмов в Украине, что можно на конвеер поставить съемку (неужели трусось киноиндустрии перевешивает ее жадность?)
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07.05.2022 08:35 Відповісти
 
 