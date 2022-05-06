Фото зруйнованого НПЗ у Кременчуці. ФОТОрепортаж
24 квітня російські окупанти обстріляли Кременчук, зокрема ракети влучили в НПЗ. Внаслідок обстрілу там виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+31 вставай
показати весь коментар06.05.2022 20:26 Відповісти Посилання
+30 Саша Пончик
показати весь коментар06.05.2022 20:27 Відповісти Посилання
+29 cimbitep
показати весь коментар06.05.2022 20:28 Відповісти Посилання
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от за чим а за беніним нпз горювати не потрібно.
Вот же ж суки……😡
і для закупівлі нового обладнання,
як будуть гроші одразу все в роботу,
швидше відновимось швидше станемо сильніші
Лукашенко тільки з нього і отримує прибуток.