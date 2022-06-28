Байден об ударе по Кременчугу: Мы привлечем Россию к ответственности
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Президент США Джо Байден после удара россиян по торговому центру в Кременчуге пообещал привлечь РФ к ответственности.
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Удар России по мирным жителям в торговом центре является жестоким. Мы солидарны с украинским народом", - отметил президент США.
"Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины", - добавил Байден.
Он также подчеркнул, что G7 продлят санкции против России, в частности, это касается "военно-промышленного комплекса Путина".
Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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