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Байден об ударе по Кременчугу: Мы привлечем Россию к ответственности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден после удара россиян по торговому центру в Кременчуге пообещал привлечь РФ к ответственности.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Удар России по мирным жителям в торговом центре является жестоким. Мы солидарны с украинским народом", - отметил президент США.

"Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины", - добавил Байден.

Он также подчеркнул, что G7 продлят санкции против России, в частности, это касается "военно-промышленного комплекса Путина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и лидеры G7 договорились запретить импорт золота из России, - CNN

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Топ комментарии
+22
всех этих ублюдков не перевешать. Только полное разоружение, суд над вожаками и полная изоляция в их же в собственных сибирских лагерях До 10-го колена
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28.06.2022 06:43
+19
Не треба притягувати. Треба знищiти.
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28.06.2022 06:38
+19
Та нічого ви не зробите. ******* по ним зі всіх видів озброєнь, літаків, кораблів і артилерії. Ось що треба зробити. А балачки про правосуддя...вони звалять в Туреччину, або в Китай, і шукайте вітра в полі. Я вам більше скажу, скоріш за все вони вже давно купили собі острів в тихому океані. де будуть спокійно доживати.
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28.06.2022 06:49
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Не треба притягувати. Треба знищiти.
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28.06.2022 06:38 Ответить
всех этих ублюдков не перевешать. Только полное разоружение, суд над вожаками и полная изоляция в их же в собственных сибирских лагерях До 10-го колена
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28.06.2022 06:43 Ответить
А коли бомбардували Маріупольський театр із написом зверху "Діти" на ньому щось такої реакції не було.
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28.06.2022 06:46 Ответить
Объяснение может быть только одно. Мариуполь был блокирован и находился в центресражения. Соответственно и не было документальных подтверждений. В Кременчуге все по другому. А в целом вы правы. За день в Украине от обстрелов гибнет не меньше мирного населения, чем в ТРЦ
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28.06.2022 07:58 Ответить
Потому что для культуры западного общества потребления удар по торговому центру считается более варварским чем даже по церкви, что уж там какой-то театр.
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28.06.2022 10:26 Ответить
Та нічого ви не зробите. ******* по ним зі всіх видів озброєнь, літаків, кораблів і артилерії. Ось що треба зробити. А балачки про правосуддя...вони звалять в Туреччину, або в Китай, і шукайте вітра в полі. Я вам більше скажу, скоріш за все вони вже давно купили собі острів в тихому океані. де будуть спокійно доживати.
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28.06.2022 06:49 Ответить
Им остров на Марсе уже надо покупать, и то - там тоже достанут.
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28.06.2022 07:20 Ответить
Як?
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28.06.2022 06:50 Ответить
Давай Джо, натяни этих выродков на кукан!!!
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28.06.2022 06:50 Ответить
Bидадуть орден на арест? ви краще не тягніть з NASAMS і HIMARS.
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28.06.2022 06:54 Ответить
Про зброю в свій час треба було Зе з командою думати, а не розказувати нам про "нада просто перестать стрелять", не панікуйте, та про шашлики...
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28.06.2022 07:00 Ответить
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28.06.2022 06:57 Ответить
кто заказал антиукраинскую статью УП?
Украинская Правда стала филиалом Раша Тудей
ОПа ОПа спаслась зэ-леная жОПа
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28.06.2022 06:59 Ответить
Та невже? Це який за ліком раз вона "відповість"?
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28.06.2022 07:10 Ответить
И кто притягивать будет? Вон ху.ло на саммит G20 собрался, кто мешает арестовать урода? Право международное? Ложил он на это право!
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28.06.2022 07:13 Ответить
Демократичні методи тут не працюють.
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28.06.2022 07:16 Ответить
Слова Байдена та богу в уши
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28.06.2022 08:30 Ответить
Дайте нам разного вооружения и побольше - и мы сами накажем ублюдков.
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28.06.2022 08:39 Ответить
прийшов час нищити рашу зсередини. Теракти в великих містах, електростанціях, газогонах тощо. Причому декілька актів одночасно. Приблизно 40-50 актів за день. Інакше вони не зрозуміють.
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28.06.2022 09:54 Ответить
Ти слабкий Джо, і нічого нікому ти не зробиш. Тому не бреши.
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28.06.2022 11:38 Ответить
Нічого нового. Говоряча голова!
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28.06.2022 13:00 Ответить
Та не слабкий Джо. Справа дещо в іншому. В Європейському Союзі і в США працює величезна кількість путінських агентів, які переконують громадян, що в пріоритеті має бути бізнес, що в першу чергу треба піклуватися не за якусь там Україну, а за власне матеріальне становище. Що фінансова і військова допомога Україні катастрофічно погіршує життєвий рівень , пришвидшує рецесію промисловості, підвищує ціни на енергоносії і як наслідок підвищення цін на всі товари повсякденного споживання. Ви, мабуть не уявляєте, яка там йде війна за мізки населення всіма доступними і недоступними способами. А демократичні уряди цих країн, при прийнятті важливих рішень, повинні враховувати настрої громадян, бо в інакшому випадку недалеко і до відставки. Звісно, нам хотілося б отримувати якомога швидше і більше зброї. Але ми мусимо також враховувати фінансові і політичні складові всіх країн союзників . Він так влаштований цей Захід, він так працює. Але він на нашому боці. Ми мусимо дякувати країнам Заходу за величезну підтримку, за те, що вони в своїй більшості добре розуміють, що Україна платить кров'ю власного населення, захищаючи їх спокій у затишних домівках.
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10.10.2022 20:02 Ответить
 
 