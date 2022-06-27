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Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: "Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

борис,джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив російський ракетний удар по Кременчуку.

Про це він заявив на зустрічі лідерів G7 у Баварії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Це жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, в яку впаде російський лідер", - сказав Джонсон.

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"Знову наші думки з сім'ями невинних жертв України. Путін повинен розуміти, що його поведінка лише зміцнить рішучість Великої Британії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - додав британський прем'єр.

Нагадаємо, 27 червня Росія обстріляла ракетами торговий центр у Кременчуці. За даними Повітряних сил ЗСУ, рашисти обстрілювали Кременчук із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області. Станом на 19:30 відомо про 10 загиблих та 40 травмованих у Кременчуці.
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Топ коментарі
+12
***** уже давно из подобия человека превратился в абсолютное зло.
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27.06.2022 21:50
+10
То не ВВХ показав, то московитске криваве бидло показало. При всій повазі до пана Джонсона, він видае бажане за дійсне. На початку війни він казав що він не вірить що ця війна від імені руZZкаго народу і навіт зараз нажаль говорить ту саму маючню, що буцімто ВВХ винен, а не московитське криваве бидло, яке більше ніж на 80% в захваті від бійні що веде їх племіний вождь.
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27.06.2022 21:52
+8
Повторюсь. ***** 2 дня лупит по мирным людям именно показательно, для лидеров саммита. Типа "Ну и, а что вы мне сделаете? Мне на вас насрать. Буду убивать безнаказанно сколько пожелаю."
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27.06.2022 21:51
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***** уже давно из подобия человека превратился в абсолютное зло.
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27.06.2022 21:50 Відповісти
Повторюсь. ***** 2 дня лупит по мирным людям именно показательно, для лидеров саммита. Типа "Ну и, а что вы мне сделаете? Мне на вас насрать. Буду убивать безнаказанно сколько пожелаю."
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27.06.2022 21:51 Відповісти
То не ВВХ показав, то московитске криваве бидло показало. При всій повазі до пана Джонсона, він видае бажане за дійсне. На початку війни він казав що він не вірить що ця війна від імені руZZкаго народу і навіт зараз нажаль говорить ту саму маючню, що буцімто ВВХ винен, а не московитське криваве бидло, яке більше ніж на 80% в захваті від бійні що веде їх племіний вождь.
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27.06.2022 21:52 Відповісти
там не 80% чи 85 за, а всі 99.9%, один з тисячі може проти, і то в кращому випадку
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27.06.2022 22:37 Відповісти
а чи покаже захід глибину жорстокості по відношенню до туПіна, чи далі буде соплі з носа жувать...????.....доки гинуть Українці.......

p.s. а Джонсону респект.... у нього явно шари більші ніж у коллективного туПіна.......
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27.06.2022 21:52 Відповісти
Борис ! Україні потрібні ракети малої і середньої дальності, як зброя стримування (не помсти) ! Тоді одним залпом ЗСУ зможуть знищити всі військові бази і аеродроми з літаками, з яких рашисти стрілають крилатими ракетами по українських містах.
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27.06.2022 21:56 Відповісти
ПВО и ПРО переданные Украине это самый лучший ответ на варварство в данной ситуации. И хватит уже жевать сопли как вы там любите.
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27.06.2022 23:03 Відповісти
Говностан должен пасть! Зачем нам такой мир , в котором есть такое говно как россия!
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27.06.2022 23:09 Відповісти
Че ж вы ему на Гэ20 сраку собираетесь целовать?
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27.06.2022 23:26 Відповісти
 
 