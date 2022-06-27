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Кременчук (218) Латвія (857) обстріл (21042) Рінкевич Едгар (143) воєнні злочини (1567)

Перестаньмо дзвонити у Кремль, - МЗС Латвії про обстріл ТЦ у Кременчуці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що після ракетних обстрілів торгового центру в Кременчуці потрібно накласти ще більше санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рінкевичс написав у твіттері.

"Ще один жахливий воєнний злочин Росії – ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці. Настане день, коли відповідальні будуть притягнуті до відповідальності, а до того перестаньмо дзвонити у Кремль. Вони повинні бути повністю ізольовані, потрібно запровадити ще більше санкцій. Мої співчуття всім, хто постраждав", – зазначив міністр.

Читайте також: Зеленський про удар окупантів по Кременчуку: В ТРЦ було понад тисячу цивільних, кількість жертв неможливо уявити. ВIДЕО
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Топ коментарі
+26
***** 2 дня лупит по мирным людям именно показательно, для лидеров саммита. Типа "Ну и, а что вы мне сделаете? Буду убивать безнаказанно сколько пожелаю."
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27.06.2022 21:39
+15
Давно пора.
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27.06.2022 21:37
+14
В том что ***** превратилось в зуйло виновато не его подданное быдло, а так называемые мировые лидеры. Пугал Меркель собакой - ну пошутил, опоздал на встречу к Папе Римскому - бывает, напал на Грузию - но Обаме понадобилась премия Мира. Бухали с Берлускони ворованное вино - ну так он же мафиози. И вот из таких уступок этому плешивому ублюдку и получилась угроза всей цивилизации.
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27.06.2022 21:48
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Давно пора.
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27.06.2022 21:37 Відповісти
Ні, треба подивитись йому в очі.
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27.06.2022 22:52 Відповісти
***** 2 дня лупит по мирным людям именно показательно, для лидеров саммита. Типа "Ну и, а что вы мне сделаете? Буду убивать безнаказанно сколько пожелаю."
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27.06.2022 21:39 Відповісти
Кому звонить ? Бешеному животному ?
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27.06.2022 21:40 Відповісти
ГНу так Макарон регулярно названивает...
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27.06.2022 21:42 Відповісти
життя без рожевих окулярів........ про те що туПін здохне не потрібно фантазувати - треба діяти!........
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27.06.2022 21:41 Відповісти
Ольо, Ольр, ето хер Шікльгрубєр? Херр Шікльгрубер - це анбілівбл, пожалуйста перестаньтє сжигать євреїв в печах, НЕГАЙНО! ми вимагаємо, ми притягнемо вас до відпідальності, ви чуєте?!
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27.06.2022 21:42 Відповісти
Клоуну это не понравится. Он ещё будет наяривать по телефону насчёт переговоров.
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27.06.2022 21:43 Відповісти
Мне все больше верится, что не было у Путина никогда родителей.Это существо было было произведено где то в грязной пробирке лаборатории КГБ СССР и вовремя не уничтожено. Ибо не могло такое звероподобное чудовище произойти от человека. Это противоречит всем законам природы.



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27.06.2022 21:43 Відповісти
Евросоюз больше волнует то чтобы Рашка и дальше возила транзитом любые грузы в Калининградскую область-чтобы калининградцы нивчем не терпели нужды,ведь если возить грузы по морю-то они подорожают и бедные колининградцы будут недовольны. Я вобще не понимаю почему Запд не перестанет возить в РФ ЛЮБЫЕ грузы в том числе и лекарства. Ведь все что помогает России-означает что россия сможет убить больше украинцев. Давайте не будем жалеть преступника,давайте жалеть жертву .
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27.06.2022 21:44 Відповісти
Лише одне слово - бізнес.
Ви бачили ***** бені каламойши? ахметова? Думаєте, такі потвори лише в Україні? Та де там.
0,5% населення світу - "найбагатша еліта" - плювать хотіли на смерті людей. Для них то навіть бажаний результат, бо полегшує становище планети, яка страждає від перенаселення. Думаєте, вони відмовляться від своїх суперприбутків заради вас? Думайте далі. Та аби була політична воля, всю цю двіжуху елементарно можна було б закінчити за тиждень виключно силами міжнародних ПВК. Але нащо це робити, якщо можна, сидячи з комфортом, дивитися як давид і голіаф одне одного ламають на арені? А потім одному з барського плеча сто мільйонів доларів, а у другого газу купить для своїх заводів - на мільярди - вполовину нижче реальної ринкової ціни, і раунд 2, погнали.
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27.06.2022 21:53 Відповісти
В том что ***** превратилось в зуйло виновато не его подданное быдло, а так называемые мировые лидеры. Пугал Меркель собакой - ну пошутил, опоздал на встречу к Папе Римскому - бывает, напал на Грузию - но Обаме понадобилась премия Мира. Бухали с Берлускони ворованное вино - ну так он же мафиози. И вот из таких уступок этому плешивому ублюдку и получилась угроза всей цивилизации.
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27.06.2022 21:48 Відповісти
Угу, после каждого обстрела - санкции. Когда дойдут до последних - уже все будет разбомблено и разрушено. Спасибо! Очень помогли, только поздновато....
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27.06.2022 22:05 Відповісти
Пирятин сьогодні нарешті розірвав стосунки з кацапським містом-побратимом . Памятник "Шалава русская" в Одесі досі стоїть . А московська "церква" в Україні - продовжує чинити терор і диверсії проти людей . Ми маємо горіти зі встиду перед лідерами Балтійських країн . А ми гонимо на Шольца і ржем з Макрона . Сумно це все .
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27.06.2022 22:16 Відповісти
Яка нафіг ізоляція ?!Срати на це вони все хотіли.Україїні потрібна зброя і ми цю всю сволоту знищемо.І по друге треба по повній лупити всю рашку бавовной щоб вони всі здохли !
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27.06.2022 23:08 Відповісти
Кацап, ты долбоеп? Читать умеешь? Министр Латвии написал об этом в ТВИТЕРЕ. С какого перепуга его должны репостить все западные сми? И вообще, сгинь, питарок новодел.
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28.06.2022 06:52 Відповісти
 
 