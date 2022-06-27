Перестаньмо дзвонити у Кремль, - МЗС Латвії про обстріл ТЦ у Кременчуці
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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що після ракетних обстрілів торгового центру в Кременчуці потрібно накласти ще більше санкцій проти Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Рінкевичс написав у твіттері.
"Ще один жахливий воєнний злочин Росії – ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці. Настане день, коли відповідальні будуть притягнуті до відповідальності, а до того перестаньмо дзвонити у Кремль. Вони повинні бути повністю ізольовані, потрібно запровадити ще більше санкцій. Мої співчуття всім, хто постраждав", – зазначив міністр.
Another horrible Russian war crime - missile strike on shopping center in #Kremenchuk, a day will come when those responsible will be brought to justice, until then let’s stop calling #Kremlin, they must be fully isolated, more sanctions imposed. My condolences to all concerned— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 27, 2022
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Ви бачили ***** бені каламойши? ахметова? Думаєте, такі потвори лише в Україні? Та де там.
0,5% населення світу - "найбагатша еліта" - плювать хотіли на смерті людей. Для них то навіть бажаний результат, бо полегшує становище планети, яка страждає від перенаселення. Думаєте, вони відмовляться від своїх суперприбутків заради вас? Думайте далі. Та аби була політична воля, всю цю двіжуху елементарно можна було б закінчити за тиждень виключно силами міжнародних ПВК. Але нащо це робити, якщо можна, сидячи з комфортом, дивитися як давид і голіаф одне одного ламають на арені? А потім одному з барського плеча сто мільйонів доларів, а у другого газу купить для своїх заводів - на мільярди - вполовину нижче реальної ринкової ціни, і раунд 2, погнали.