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Кадырова наградили "За заслуги перед стоматологией"

Новости Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом

кадиров

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили орден "За заслуги перед стоматологией" I степени. Решение о присуждении профессиональной награды приняла Стоматологическая ассоциация России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее время. Вручение ордена было приурочено к открытию нового здания Грозненской стоматологической поликлиники №1.

В ответ Кадыров наградил высшей наградой Чечни – орденом Кадырова – главного врача поликлиники Юнуса Умарова.

СМИ писали о наградах, которые получает Кадыров. Так, у главы Чечни есть медали за укрепление уголовно-исполнительной системы России, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства.

У Кадырова также много статусов. Например, он почетный профессор сразу трех учебных заведений – Исламского университета имени Кунта-Хаджи Кишиева, Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета. Ученые степени главы Чечни дают ему право читать лекции в вузах, чем он обещал заняться после окончания своего правления республикой.

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В прошлом году Кадыров получил орден "Авиценна" за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук. В декабре глава Чечни подписал указ о награждении медалью "За заслуги перед Чеченской республикой" своей 21-летней дочери – начальника департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадыровой.

Всего у главы Чечни более трех десятков официальных правительственных наград, среди них медаль "За военную доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006 и 2021 годы), звезда Героя России.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+35
А есть в раше Проктологическая Ассоцияция?
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28.06.2022 14:07
+31
Осталось эту наградить орденом "За заслуги перед ликероводочным"
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28.06.2022 14:11
+17
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28.06.2022 14:21
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А есть в раше Проктологическая Ассоцияция?
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28.06.2022 14:07 Ответить
Все раися как ушла во внутрь изучать предмет, так и не возвращается❗Еще и других тянет☝
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28.06.2022 14:15 Ответить
Кадыров - заслуженное животное России.
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28.06.2022 14:58 Ответить
есть ОБЩЕСТВО АССЕНИЗАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ (выкачка фекалий и канализации)
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28.06.2022 14:17 Ответить
Тільки у ветеринарії. 😜
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28.06.2022 14:21 Ответить
Яка ганьба(
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28.06.2022 14:07 Ответить
Осталось эту наградить орденом "За заслуги перед ликероводочным"
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28.06.2022 14:11 Ответить
А вот у Машки зубы крывые.
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28.06.2022 14:13 Ответить
Вона регулярно жує шкурку у *****
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28.06.2022 14:20 Ответить
Отправить её в Часов Яр искать крайнюю плоть кобзона. 😁
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28.06.2022 14:22 Ответить
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28.06.2022 14:13 Ответить
Так вот как Маша сделала первый миллион рублей !
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28.06.2022 14:15 Ответить
так бы, по трешке она бы делала его до второго пришествия
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28.06.2022 14:21 Ответить
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28.06.2022 14:21 Ответить
Я не такая. Я жду Бакая.
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28.06.2022 14:27 Ответить
Оце опудало э речником МЗС РФ?))))) Чомусь згадуется "Собаче сердце"
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28.06.2022 14:52 Ответить
порода така азіатська. мордвинці Машці всього 47, а виглядає як бабка-йошка. та ж калмичка Скабєєва, їй і сорокета нема, а виглядає гірше козачки Надьки Бабкіної в її 77!!!
там звичайно морди не без "ГМО"... але тенденція зрозуміла.
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28.06.2022 15:31 Ответить
пані Шарікова ? 🤣
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28.06.2022 16:49 Ответить
Манька- облигация...
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28.06.2022 15:43 Ответить
Орден "За щеку" надо вручить барану черножопому
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28.06.2022 14:07 Ответить
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28.06.2022 14:38 Ответить
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28.06.2022 14:39 Ответить
Обезьяна с медалями )))
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28.06.2022 14:08 Ответить
Здав зуби на досліди? 😁
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28.06.2022 14:08 Ответить
Такої ******** країни не має існувати в реальному світі. Жодної користі, лише зброя і "мєдалькі"
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28.06.2022 14:08 Ответить
Больше на барбер шоп похоже. и бороду заодно покрасили
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28.06.2022 14:09 Ответить
тю! я думал то его с ложечки гавном кормили, заелся малеха
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28.06.2022 14:17 Ответить
Нє, просто обісрали, по кольору ж видно!
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28.06.2022 14:23 Ответить
Прятал во рту "зубную фею" 😉
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28.06.2022 14:09 Ответить
Комусь зуб вибив видалив?
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28.06.2022 14:09 Ответить
дав піськову по їбалу, ще й примусив вибачатись
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28.06.2022 14:13 Ответить
Какие-то сегодня укуренные новости на Цензоре.
Хотя логично - новости с паРаши укуренные по умолчанию.
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28.06.2022 14:10 Ответить
Он их сотни выбил на допросах, расширил рынок стоматологии в Чечне.
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28.06.2022 14:11 Ответить
Поставит эту награду на полку к рядом с "убил первого русского в 16 лет".
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28.06.2022 14:12 Ответить
В лепрозории без изменений. Дон-дон- стоматологон.
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28.06.2022 14:13 Ответить
мавпі-дон дарують різні "бздюльки", щоб від дон-банану не відволікалась-дон
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28.06.2022 14:15 Ответить
Заслужєний козолюб...
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28.06.2022 14:16 Ответить
Під акцію не попав "Удали у нас 32 зуба - 33-ий удалим безплатно"?)
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28.06.2022 14:17 Ответить
На черзі орден "За заслуги перед проктологією".
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28.06.2022 14:18 Ответить
Дивно, асоціація стоматологів є, а зубів у рашистів немає! Дивно у них там все створено, наявність першого зовсім не означає наявність другого.
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28.06.2022 14:21 Ответить
Стоматологи у Росії уже "виють" - їм перестали поставлять стоматологічну продукцію з Заходу!
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28.06.2022 14:25 Ответить
Иудеи эту нишу займут, санкции санкциями , а шекель с убогих срубить Израиль никогда не упустит. У меня израильский имплант , очень достойное качество.
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28.06.2022 14:32 Ответить
Неужели эта бородатая макака начала зубы чистить?
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28.06.2022 14:22 Ответить
Чекисты решили его запломбировать. В каждый зуб - по килотонне в тротиловом эквиваленте, чтобы свидетелей не оставалось.
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28.06.2022 14:41 Ответить
И на клык дали.
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28.06.2022 14:22 Ответить
А чому не... :

Кращий пацієнт оральної і анальної стоматології!!!?????
Дарвін НЄРВНО б курив....
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28.06.2022 14:22 Ответить
Ну я бы понял еще "За заслуги перед овце...водством".
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28.06.2022 14:24 Ответить
рот готов. бегом лизать задницу своего сутенёра
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28.06.2022 14:28 Ответить
"Рамзан Всепрощающий" Семён Скрепецкий, масло, холст, 40х30см По многочисленным просьбам росеян я написал извенительную икону академика Кадыров а, пред этим ликом каждый скрепец может сесть на бутылку и извиниться.
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28.06.2022 14:32 Ответить
Не захотів за пломбу платити, - медалька дешевша )))
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28.06.2022 14:32 Ответить
Единственно на что это чмо может претендовать так это на орден " ишак безмозглый" самой-самой первой степени, дон!!!!!!!!!!
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28.06.2022 14:33 Ответить
Нема спокою їб###нутим...
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28.06.2022 14:34 Ответить
Дайте ему доктора философских наук и почётного чесальщика. А еще орДОН
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28.06.2022 14:34 Ответить
Орден зслуженного ослойопа N ой степени.
Где N - количество ослов.
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28.06.2022 14:37 Ответить
Дно...просто дно
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28.06.2022 14:38 Ответить
Он же у нас еще и академик! (раеншечный).
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28.06.2022 14:39 Ответить
Ничё, скоро наградят за заслуги перед ритуальным сервисом. Посмертно.
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28.06.2022 14:41 Ответить
Голові Чечні Рамзану Кадирову вручили орден "Смердючий рот" І ступеня.
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28.06.2022 14:45 Ответить
мрачное средневековье..(
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28.06.2022 14:46 Ответить
ТОННЕЛЬ ДЛя ОСЛИНОГО ПИПИСКИ ЕМУ ЗДЕЛАЛИ ослашамаалекуме шайтнчике
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28.06.2022 14:51 Ответить
Орден за открытие тик-ток фронта.
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28.06.2022 14:52 Ответить
Чем никчемнее человек, тем больше он мечтает о наградах за несуществующие заслуги. Хочется быть героем, получается только дерьмом.
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28.06.2022 15:00 Ответить
Я розумію ще, якби було за стоматологічні заслуги - ну, стоматологам, які вилікували багато зубів. Чи за заслуги у галузі стоматології науковцям чи винахідникам новітніх технологій лікування. А Кадирову "за заслуги перед стоматологією" - це він багато зубів повибивав роботу кацапостоматологам забезпечив, чи що?
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28.06.2022 15:01 Ответить
Просто його кадирівці обікрали в Україні стоматологічні клініки і кабінети. Вони обікрали й інші лікарні, розкрадали навіть сільгосптехніку. Але в Чечні історично найбільші проблеми зі стоматологієй. Можна сказати, що Кадиров завдяки "трофеям" з України заснував чеченську стоматологію на ********* рівні. Тепер він не тільки "татко чеченської стоматології", а ще й "коріфей стоматологічної науки".
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28.06.2022 19:17 Ответить
"Орден за заслуги перед стоматологією"...
Це могло статись тільки у країні, у якої всі дії через "проктологію"....
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28.06.2022 15:14 Ответить
Був тут у нас один "праффесор"...
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28.06.2022 15:53 Ответить
а орденом ассенизаторов не наградили этого *******?
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28.06.2022 16:24 Ответить
Там еще ему положен орден "40 лет героической борьбы с геморроем"!
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28.06.2022 16:55 Ответить
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28.06.2022 17:03 Ответить
 
 