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Кадиров (480) нагорода (1102) орден (106) Чечня (264)

Кадирова нагородили "За заслуги перед стоматологією"

Новини Цензор.НЕТ Курйози За кордоном

кадиров

Голові Чечні Рамзану Кадирову вручили орден "За заслуги перед стоматологією" І ступеня. Рішення про присудження професійної нагороди ухвалила Стоматологічна асоціація Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время". Вручення ордену було приурочене до відкриття нової будівлі Грозненської стоматологічної поліклініки №1.

У відповідь Кадиров нагородив найвищою нагородою Чечні - орденом Кадирова - головного лікаря поліклініки Юнуса Умарова.

ЗМІ вже багато писали про нагороди, які отримує Кадиров. Так, глава Чечні має медалі за зміцнення кримінально-виконавчої системи Росії, за боротьбу у сфері прав людини, за внесок у розвиток парламентаризму, агропромисловості, законодавства та державного будівництва.

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У Кадирова також багато статусів. Наприклад, він почесний професор одразу трьох навчальних закладів - Ісламського університету імені Кунта-Хаджі Кишиєва, Сучасної гуманітарної академії та Чеченського державного університету. Вчені ступені глави Чечні дають йому право читати лекції у ВНЗ, чим він обіцяв зайнятися після закінчення свого правління республікою.

Торік Кадиров отримав орден "Авіценна" за внесок у розвиток охорони здоров'я та медичних наук. У грудні глава Чечні підписав указ про нагородження медаллю "За заслуги перед Чеченською республікою" своєї 21-річної дочки - начальника департаменту дошкільної освіти Грозного Хадіжат Кадирової.

Також читайте: У складі "кадировців" в Україні воює багато ув'язнених, - ЗМІ

Також державний телеканал "Грозний" нагородив Рамзана Кадирова премією 45 тисяч рублів за відео з папугою.

Загалом у глави Чечні понад три десятки офіційних урядових нагород, серед них медаль "За військову доблесть" II ступеня (2000 рік), "За заслуги перед Вітчизною" IV і III ступеня (2006 і 2021 роки), зірка Героя Росії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
А есть в раше Проктологическая Ассоцияция?
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28.06.2022 14:07
+31
Осталось эту наградить орденом "За заслуги перед ликероводочным"
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28.06.2022 14:11
+17
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28.06.2022 14:21
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А есть в раше Проктологическая Ассоцияция?
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28.06.2022 14:07 Відповісти
Все раися как ушла во внутрь изучать предмет, так и не возвращается❗Еще и других тянет☝
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28.06.2022 14:15 Відповісти
Кадыров - заслуженное животное России.
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28.06.2022 14:58 Відповісти
есть ОБЩЕСТВО АССЕНИЗАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ (выкачка фекалий и канализации)
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28.06.2022 14:17 Відповісти
Тільки у ветеринарії. 😜
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28.06.2022 14:21 Відповісти
Яка ганьба(
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28.06.2022 14:07 Відповісти
Осталось эту наградить орденом "За заслуги перед ликероводочным"
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28.06.2022 14:11 Відповісти
А вот у Машки зубы крывые.
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28.06.2022 14:13 Відповісти
Вона регулярно жує шкурку у *****
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28.06.2022 14:20 Відповісти
Отправить её в Часов Яр искать крайнюю плоть кобзона. 😁
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28.06.2022 14:22 Відповісти
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28.06.2022 14:13 Відповісти
Так вот как Маша сделала первый миллион рублей !
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28.06.2022 14:15 Відповісти
так бы, по трешке она бы делала его до второго пришествия
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28.06.2022 14:21 Відповісти
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28.06.2022 14:21 Відповісти
Я не такая. Я жду Бакая.
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28.06.2022 14:27 Відповісти
Оце опудало э речником МЗС РФ?))))) Чомусь згадуется "Собаче сердце"
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28.06.2022 14:52 Відповісти
порода така азіатська. мордвинці Машці всього 47, а виглядає як бабка-йошка. та ж калмичка Скабєєва, їй і сорокета нема, а виглядає гірше козачки Надьки Бабкіної в її 77!!!
там звичайно морди не без "ГМО"... але тенденція зрозуміла.
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28.06.2022 15:31 Відповісти
пані Шарікова ? 🤣
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28.06.2022 16:49 Відповісти
Манька- облигация...
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28.06.2022 15:43 Відповісти
Орден "За щеку" надо вручить барану черножопому
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28.06.2022 14:07 Відповісти
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28.06.2022 14:38 Відповісти
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28.06.2022 14:39 Відповісти
Обезьяна с медалями )))
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28.06.2022 14:08 Відповісти
Здав зуби на досліди? 😁
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28.06.2022 14:08 Відповісти
Такої ******** країни не має існувати в реальному світі. Жодної користі, лише зброя і "мєдалькі"
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28.06.2022 14:08 Відповісти
Больше на барбер шоп похоже. и бороду заодно покрасили
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28.06.2022 14:09 Відповісти
тю! я думал то его с ложечки гавном кормили, заелся малеха
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28.06.2022 14:17 Відповісти
Нє, просто обісрали, по кольору ж видно!
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28.06.2022 14:23 Відповісти
Прятал во рту "зубную фею" 😉
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28.06.2022 14:09 Відповісти
Комусь зуб вибив видалив?
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28.06.2022 14:09 Відповісти
дав піськову по їбалу, ще й примусив вибачатись
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28.06.2022 14:13 Відповісти
Какие-то сегодня укуренные новости на Цензоре.
Хотя логично - новости с паРаши укуренные по умолчанию.
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28.06.2022 14:10 Відповісти
Он их сотни выбил на допросах, расширил рынок стоматологии в Чечне.
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28.06.2022 14:11 Відповісти
Поставит эту награду на полку к рядом с "убил первого русского в 16 лет".
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28.06.2022 14:12 Відповісти
В лепрозории без изменений. Дон-дон- стоматологон.
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28.06.2022 14:13 Відповісти
мавпі-дон дарують різні "бздюльки", щоб від дон-банану не відволікалась-дон
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28.06.2022 14:15 Відповісти
Заслужєний козолюб...
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28.06.2022 14:16 Відповісти
Під акцію не попав "Удали у нас 32 зуба - 33-ий удалим безплатно"?)
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28.06.2022 14:17 Відповісти
На черзі орден "За заслуги перед проктологією".
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28.06.2022 14:18 Відповісти
Дивно, асоціація стоматологів є, а зубів у рашистів немає! Дивно у них там все створено, наявність першого зовсім не означає наявність другого.
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28.06.2022 14:21 Відповісти
Стоматологи у Росії уже "виють" - їм перестали поставлять стоматологічну продукцію з Заходу!
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28.06.2022 14:25 Відповісти
Иудеи эту нишу займут, санкции санкциями , а шекель с убогих срубить Израиль никогда не упустит. У меня израильский имплант , очень достойное качество.
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28.06.2022 14:32 Відповісти
Неужели эта бородатая макака начала зубы чистить?
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28.06.2022 14:22 Відповісти
Чекисты решили его запломбировать. В каждый зуб - по килотонне в тротиловом эквиваленте, чтобы свидетелей не оставалось.
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28.06.2022 14:41 Відповісти
И на клык дали.
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28.06.2022 14:22 Відповісти
А чому не... :

Кращий пацієнт оральної і анальної стоматології!!!?????
Дарвін НЄРВНО б курив....
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28.06.2022 14:22 Відповісти
Ну я бы понял еще "За заслуги перед овце...водством".
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28.06.2022 14:24 Відповісти
рот готов. бегом лизать задницу своего сутенёра
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28.06.2022 14:28 Відповісти
"Рамзан Всепрощающий" Семён Скрепецкий, масло, холст, 40х30см По многочисленным просьбам росеян я написал извенительную икону академика Кадыров а, пред этим ликом каждый скрепец может сесть на бутылку и извиниться.
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28.06.2022 14:32 Відповісти
Не захотів за пломбу платити, - медалька дешевша )))
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28.06.2022 14:32 Відповісти
Единственно на что это чмо может претендовать так это на орден " ишак безмозглый" самой-самой первой степени, дон!!!!!!!!!!
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28.06.2022 14:33 Відповісти
Нема спокою їб###нутим...
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28.06.2022 14:34 Відповісти
Дайте ему доктора философских наук и почётного чесальщика. А еще орДОН
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28.06.2022 14:34 Відповісти
Орден зслуженного ослойопа N ой степени.
Где N - количество ослов.
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28.06.2022 14:37 Відповісти
Дно...просто дно
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28.06.2022 14:38 Відповісти
Он же у нас еще и академик! (раеншечный).
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28.06.2022 14:39 Відповісти
Ничё, скоро наградят за заслуги перед ритуальным сервисом. Посмертно.
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28.06.2022 14:41 Відповісти
Голові Чечні Рамзану Кадирову вручили орден "Смердючий рот" І ступеня.
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28.06.2022 14:45 Відповісти
мрачное средневековье..(
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28.06.2022 14:46 Відповісти
ТОННЕЛЬ ДЛя ОСЛИНОГО ПИПИСКИ ЕМУ ЗДЕЛАЛИ ослашамаалекуме шайтнчике
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28.06.2022 14:51 Відповісти
Орден за открытие тик-ток фронта.
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28.06.2022 14:52 Відповісти
Чем никчемнее человек, тем больше он мечтает о наградах за несуществующие заслуги. Хочется быть героем, получается только дерьмом.
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28.06.2022 15:00 Відповісти
Я розумію ще, якби було за стоматологічні заслуги - ну, стоматологам, які вилікували багато зубів. Чи за заслуги у галузі стоматології науковцям чи винахідникам новітніх технологій лікування. А Кадирову "за заслуги перед стоматологією" - це він багато зубів повибивав роботу кацапостоматологам забезпечив, чи що?
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28.06.2022 15:01 Відповісти
Просто його кадирівці обікрали в Україні стоматологічні клініки і кабінети. Вони обікрали й інші лікарні, розкрадали навіть сільгосптехніку. Але в Чечні історично найбільші проблеми зі стоматологієй. Можна сказати, що Кадиров завдяки "трофеям" з України заснував чеченську стоматологію на ********* рівні. Тепер він не тільки "татко чеченської стоматології", а ще й "коріфей стоматологічної науки".
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28.06.2022 19:17 Відповісти
"Орден за заслуги перед стоматологією"...
Це могло статись тільки у країні, у якої всі дії через "проктологію"....
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28.06.2022 15:14 Відповісти
Був тут у нас один "праффесор"...
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28.06.2022 15:53 Відповісти
а орденом ассенизаторов не наградили этого *******?
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28.06.2022 16:24 Відповісти
Там еще ему положен орден "40 лет героической борьбы с геморроем"!
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28.06.2022 16:55 Відповісти
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28.06.2022 17:03 Відповісти
 
 