У складі "кадировців" в Україні воює багато ув'язнених, - ЗМІ
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Російська Федерація відправила на війну проти України ув'язнених мешканців Чечні, термін покарання яких ще не закінчився.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Можемо пояснити".
Зокрема, журналісти вивчили списки воюючих кадировців, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, і зіставили їх з рішеннями на сайтах російських судів.
З'ясувалося, що як мінімум 101 особа з 953, що добровільно вирушили з Чечні до України, мають кримінальне минуле або сьогодення. Наприклад, неодноразово судимий Бекхан Тайсумов мав відбувати покарання у в'язниці до кінця 2022 року, але воює на українській території.
Ще один ув'язнений Тамерлан Магамерзуєв отримав вирок до примусових робіт у березні 2022 року, але замість покарання поїхав воювати, хоча не мав права перетинати кордони Російської Федерації до виконання покарання.
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PS І ще - принаймні, я не опускався до хамства у бік співбесідника.
Щодо штрафрот, то я такий термін взагалі не пригадую, згадуюсь в основному штрафбати. Про межу в 3 місяці теж не чув - мабуть, там протягнути більше було майже неможливо. Ще десь у фільмі бачив, що із штрафбату відпускали, якщо "язика" взяв. Там у сюжеті було, що "язика" взяли декілька штрафбатівців, і його (язика) "розписали" на всіх.
https://youtu.be/SZxQEjK2FYA