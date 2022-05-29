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Кадиров (479) Чечня (263) чеченці (106) в'язні (278)

У складі "кадировців" в Україні воює багато ув'язнених, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чечня

Російська Федерація відправила на війну проти України ув'язнених мешканців Чечні, термін покарання яких ще не закінчився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Можемо пояснити".

Зокрема, журналісти вивчили списки воюючих кадировців, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, і зіставили їх з рішеннями на сайтах російських судів.

З'ясувалося, що як мінімум 101 особа з 953, що добровільно вирушили з Чечні до України, мають кримінальне минуле або сьогодення. Наприклад, неодноразово судимий Бекхан Тайсумов мав відбувати покарання у в'язниці до кінця 2022 року, але воює на українській території.

Ще один ув'язнений Тамерлан Магамерзуєв отримав вирок до примусових робіт у березні 2022 року, але замість покарання поїхав воювати, хоча не мав права перетинати кордони Російської Федерації до виконання покарання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чечні викрадають чоловіків, щоб відправити їх "добровольцями" на війну в Україну

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
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29.05.2022 20:35
+7
У них всегда зэки были социально близкий элемент. Раисся вообще страна урок.
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29.05.2022 20:27
+6
у ка дырова право первой вязки со всеми своимы овцами, потому то и эти канешно ув'язнені.
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29.05.2022 20:09
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to oni v motocikletnih shlemah.....eto zaldomstanovcy navernoe.... vot eti vot vot katorye nagnetajut
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29.05.2022 20:08 Відповісти
у ка дырова право первой вязки со всеми своимы овцами, потому то и эти канешно ув'язнені.
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29.05.2022 20:09 Відповісти
у кадырова нет овец и никогда не будет.
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29.05.2022 20:33 Відповісти
Это да. У него только одни бараны и однополая любовь с ними.
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29.05.2022 20:43 Відповісти
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29.05.2022 20:53 Відповісти
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29.05.2022 23:54 Відповісти
Ревнуешь?
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30.05.2022 07:36 Відповісти
Непринципово, але... ув'язнені можуть воювати хіба десь на "кічі", а тут, мабуть, малося на увазі - засуджені.)
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29.05.2022 20:11 Відповісти
У війні 1941-45 були так звані штрафбати - там і воювали, і покарання одночасно відбували.
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29.05.2022 20:20 Відповісти
Спочатку взнай що таке штрафбат, і чим він відрізняється від штрафних рот, а потім вже видавай себе за історика.
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29.05.2022 20:36 Відповісти
Ну - розкажи нам чим принципово "штрафна рота" відрізнялася від "штрафбату" А ми почитаємо Розуму наберемося!
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29.05.2022 21:00 Відповісти
Осмелюсь предположить,что в штрафбатах было казино с блекджеком и шлюхами.
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29.05.2022 21:42 Відповісти
Допустимо - я знаю Бо військовий юрист Та ще й військовою історією захоплююсь І дане питання вивчив непогано І знаю що таке "штрафні" військові підрозділи не тільки в Червоній армії , але й вермахту (навіть знаю про "штрафні" частини в арміях Риму та військах Мітрідата) Але бачу, що хоч опонент "дупля не відбиває", але так авторитетно "відкриває рот"! От мені цікаво й стало - що ж я нового можу довідаться?
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29.05.2022 22:27 Відповісти
Я видаю себе за військового історика чи юриста? Я лише сказав, що знаю - у час тої війни були щтрафбати, куди відправляли засуджених військових для відбуття покарання (і це незаперечно). Я знаю, що батальйон піхоти - це приблизно три роти, але в чому тут специфіка саме штрафбатів та штрафрот - не знаю, і не говорив, що знаю.
PS І ще - принаймні, я не опускався до хамства у бік співбесідника.
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30.05.2022 10:15 Відповісти
А я і не про тебе писав - а про Валерий Цыб 88c0e1a0 Хоч розберися в полеміці а потім "губи копиль"! А штрафроти відрізнялися від "штрафбатів лише одним - туди направлялися лише засуджені офіцери Тоді як в штрафбати направлялися всі разом Час перебування - три місяці Якщо вижив - повертали назад у звичайну в/ч Те ж саме було після отримання поранення - навіть якщо три місяці не минуло
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30.05.2022 18:52 Відповісти
Так і я Цибу відповідав. Мабуть, промазав, перепрошую. Нам усім треба трохи більше витримки в ці непрості часи.
Щодо штрафрот, то я такий термін взагалі не пригадую, згадуюсь в основному штрафбати. Про межу в 3 місяці теж не чув - мабуть, там протягнути більше було майже неможливо. Ще десь у фільмі бачив, що із штрафбату відпускали, якщо "язика" взяв. Там у сюжеті було, що "язика" взяли декілька штрафбатівців, і його (язика) "розписали" на всіх.
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30.05.2022 20:39 Відповісти
От мертвого осла уши.
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29.05.2022 20:25 Відповісти
Вуха мертвого віслюка - це для кадирівця секс-іграшка.
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29.05.2022 21:00 Відповісти
А про зеків-білорусів не чули? Лука своїх бандюків ще в березні передав Стояли в селі Зайці - під Черніговом Всі в наколках У російській формі Однак "говірку" білоруську під форму не заховаєш - ми ж поряд з Гомельщиною живемо Тому відразу чуть сусідську говірку Казали люди - наробили людям біди Толком не воювали але безбожно крали в селі та жінкам під спідниці заглядали!
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29.05.2022 20:14 Відповісти
Дон, кадыров, дондон. Кадыровцы - дондоны. Я ваш рот ****, я ваших женщин даже не видел, потому, что они страшные. Я ваш дом труба шатал, потому, что она шатается )))
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29.05.2022 20:21 Відповісти
У них всегда зэки были социально близкий элемент. Раисся вообще страна урок.
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29.05.2022 20:27 Відповісти
это война ислама против Украины
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29.05.2022 20:32 Відповісти
ослойоби ********* диряві)
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29.05.2022 20:33 Відповісти
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29.05.2022 20:35 Відповісти
а раніше визвольні війни якось відрізнялися в цьому плані?
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29.05.2022 21:21 Відповісти
Я бы так не сказал. Они тратят тех сейчас, кто умеет воевать. Последних. И последнюю современную технику.
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29.05.2022 21:58 Відповісти
Основні тези виступу кадирова
https://youtu.be/SZxQEjK2FYA
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29.05.2022 20:38 Відповісти
Змістовна й інформативна промова, дон.
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29.05.2022 20:51 Відповісти
Северодонецкая ловушка для рф. ВСУ контратакуют. А. Кушнарь - https://www.youtube.com/watch?v=y-JmzOF5tkM&ab_channel=Newsader
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29.05.2022 20:40 Відповісти
Ну это билет в одну сторону, избавляются от говна, якуты то закнчиваются
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29.05.2022 20:46 Відповісти
Це ж треба, які дебіли. Одному сидіти підлогу року лишилося, в іншого примусові роботи... Ніт, вони свідомо обрали лотерею, де або смерть, або ґампутації!
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29.05.2022 20:50 Відповісти
Нам від цього не легше
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29.05.2022 20:58 Відповісти
На Кацапії туєву хучу кретинських карних статей навидумували. Тепер рашиське "кривосуддя" може посадити кого-завгодно.
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29.05.2022 21:41 Відповісти
Там всегда можно было посадить. Страна такая. Ментовского беспредела.
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29.05.2022 22:00 Відповісти
а хто б сумнівався, очко не стальне, просто так буть 200 дураків нема
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29.05.2022 21:59 Відповісти
херня обрізана але з бородою😃💩💤
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30.05.2022 00:12 Відповісти
 
 