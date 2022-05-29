В составе "кадыровцев" в Украине воюют много заключенных, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская Федерация отправила на войну против Украины заключенных жителей Чечни, срок наказания которых еще не истек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Можем объяснить".
В частности, журналисты изучили списки воюющих кадыровцев, опубликованные Главным управлением разведки Минобороны Украины, и сопоставили их с решениями на сайтах российских судов.
Выяснилось, что как минимум 101 человек из 953, добровольно отправившихся из Чечни в Украину, имеет криминальное прошлое или настоящее. К примеру, неоднократно судимый Бекхан Тайсумов должен был отбывать наказание в тюрьме до конца 2022 года, но воюет на украинской территории.
Еще один заключенный Тамерлан Магамерзуев приговорен к принудительным работам в марте 2022 года, но вместо наказания уехал воевать, хотя не имел права пересекать границу Российской Федерации до исполнения наказания.
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PS І ще - принаймні, я не опускався до хамства у бік співбесідника.
Щодо штрафрот, то я такий термін взагалі не пригадую, згадуюсь в основному штрафбати. Про межу в 3 місяці теж не чув - мабуть, там протягнути більше було майже неможливо. Ще десь у фільмі бачив, що із штрафбату відпускали, якщо "язика" взяв. Там у сюжеті було, що "язика" взяли декілька штрафбатівців, і його (язика) "розписали" на всіх.
https://youtu.be/SZxQEjK2FYA