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Кадыров (769) Чечня (624) чеченцы (208) заключенные (466)

В составе "кадыровцев" в Украине воюют много заключенных, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чечня

Российская Федерация отправила на войну против Украины заключенных жителей Чечни, срок наказания которых еще не истек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Можем объяснить".

В частности, журналисты изучили списки воюющих кадыровцев, опубликованные Главным управлением разведки Минобороны Украины, и сопоставили их с решениями на сайтах российских судов.

Выяснилось, что как минимум 101 человек из 953, добровольно отправившихся из Чечни в Украину, имеет криминальное прошлое или настоящее. К примеру, неоднократно судимый Бекхан Тайсумов должен был отбывать наказание в тюрьме до конца 2022 года, но воюет на украинской территории.

Еще один заключенный Тамерлан Магамерзуев приговорен к принудительным работам в марте 2022 года, но вместо наказания уехал воевать, хотя не имел права пересекать границу Российской Федерации до исполнения наказания.

Читайте также: В Чечне похищают мужчин, чтобы отправить их добровольцами на войну в Украину
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Топ комментарии
+12
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29.05.2022 20:35
+7
У них всегда зэки были социально близкий элемент. Раисся вообще страна урок.
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29.05.2022 20:27
+6
у ка дырова право первой вязки со всеми своимы овцами, потому то и эти канешно ув'язнені.
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29.05.2022 20:09
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to oni v motocikletnih shlemah.....eto zaldomstanovcy navernoe.... vot eti vot vot katorye nagnetajut
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29.05.2022 20:08 Ответить
у ка дырова право первой вязки со всеми своимы овцами, потому то и эти канешно ув'язнені.
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29.05.2022 20:09 Ответить
у кадырова нет овец и никогда не будет.
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29.05.2022 20:33 Ответить
Это да. У него только одни бараны и однополая любовь с ними.
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29.05.2022 20:43 Ответить
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29.05.2022 20:53 Ответить
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29.05.2022 23:54 Ответить
Ревнуешь?
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30.05.2022 07:36 Ответить
Непринципово, але... ув'язнені можуть воювати хіба десь на "кічі", а тут, мабуть, малося на увазі - засуджені.)
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29.05.2022 20:11 Ответить
У війні 1941-45 були так звані штрафбати - там і воювали, і покарання одночасно відбували.
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29.05.2022 20:20 Ответить
Спочатку взнай що таке штрафбат, і чим він відрізняється від штрафних рот, а потім вже видавай себе за історика.
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29.05.2022 20:36 Ответить
Ну - розкажи нам чим принципово "штрафна рота" відрізнялася від "штрафбату" А ми почитаємо Розуму наберемося!
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29.05.2022 21:00 Ответить
Осмелюсь предположить,что в штрафбатах было казино с блекджеком и шлюхами.
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29.05.2022 21:42 Ответить
Допустимо - я знаю Бо військовий юрист Та ще й військовою історією захоплююсь І дане питання вивчив непогано І знаю що таке "штрафні" військові підрозділи не тільки в Червоній армії , але й вермахту (навіть знаю про "штрафні" частини в арміях Риму та військах Мітрідата) Але бачу, що хоч опонент "дупля не відбиває", але так авторитетно "відкриває рот"! От мені цікаво й стало - що ж я нового можу довідаться?
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29.05.2022 22:27 Ответить
Я видаю себе за військового історика чи юриста? Я лише сказав, що знаю - у час тої війни були щтрафбати, куди відправляли засуджених військових для відбуття покарання (і це незаперечно). Я знаю, що батальйон піхоти - це приблизно три роти, але в чому тут специфіка саме штрафбатів та штрафрот - не знаю, і не говорив, що знаю.
PS І ще - принаймні, я не опускався до хамства у бік співбесідника.
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30.05.2022 10:15 Ответить
А я і не про тебе писав - а про Валерий Цыб 88c0e1a0 Хоч розберися в полеміці а потім "губи копиль"! А штрафроти відрізнялися від "штрафбатів лише одним - туди направлялися лише засуджені офіцери Тоді як в штрафбати направлялися всі разом Час перебування - три місяці Якщо вижив - повертали назад у звичайну в/ч Те ж саме було після отримання поранення - навіть якщо три місяці не минуло
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30.05.2022 18:52 Ответить
Так і я Цибу відповідав. Мабуть, промазав, перепрошую. Нам усім треба трохи більше витримки в ці непрості часи.
Щодо штрафрот, то я такий термін взагалі не пригадую, згадуюсь в основному штрафбати. Про межу в 3 місяці теж не чув - мабуть, там протягнути більше було майже неможливо. Ще десь у фільмі бачив, що із штрафбату відпускали, якщо "язика" взяв. Там у сюжеті було, що "язика" взяли декілька штрафбатівців, і його (язика) "розписали" на всіх.
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30.05.2022 20:39 Ответить
От мертвого осла уши.
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29.05.2022 20:25 Ответить
Вуха мертвого віслюка - це для кадирівця секс-іграшка.
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29.05.2022 21:00 Ответить
А про зеків-білорусів не чули? Лука своїх бандюків ще в березні передав Стояли в селі Зайці - під Черніговом Всі в наколках У російській формі Однак "говірку" білоруську під форму не заховаєш - ми ж поряд з Гомельщиною живемо Тому відразу чуть сусідську говірку Казали люди - наробили людям біди Толком не воювали але безбожно крали в селі та жінкам під спідниці заглядали!
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29.05.2022 20:14 Ответить
Дон, кадыров, дондон. Кадыровцы - дондоны. Я ваш рот ****, я ваших женщин даже не видел, потому, что они страшные. Я ваш дом труба шатал, потому, что она шатается )))
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29.05.2022 20:21 Ответить
У них всегда зэки были социально близкий элемент. Раисся вообще страна урок.
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29.05.2022 20:27 Ответить
это война ислама против Украины
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29.05.2022 20:32 Ответить
ослойоби ********* диряві)
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29.05.2022 20:33 Ответить
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29.05.2022 20:35 Ответить
а раніше визвольні війни якось відрізнялися в цьому плані?
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29.05.2022 21:21 Ответить
Я бы так не сказал. Они тратят тех сейчас, кто умеет воевать. Последних. И последнюю современную технику.
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29.05.2022 21:58 Ответить
Основні тези виступу кадирова
https://youtu.be/SZxQEjK2FYA
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29.05.2022 20:38 Ответить
Змістовна й інформативна промова, дон.
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29.05.2022 20:51 Ответить
Северодонецкая ловушка для рф. ВСУ контратакуют. А. Кушнарь - https://www.youtube.com/watch?v=y-JmzOF5tkM&ab_channel=Newsader
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29.05.2022 20:40 Ответить
Ну это билет в одну сторону, избавляются от говна, якуты то закнчиваются
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29.05.2022 20:46 Ответить
Це ж треба, які дебіли. Одному сидіти підлогу року лишилося, в іншого примусові роботи... Ніт, вони свідомо обрали лотерею, де або смерть, або ґампутації!
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29.05.2022 20:50 Ответить
Нам від цього не легше
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29.05.2022 20:58 Ответить
На Кацапії туєву хучу кретинських карних статей навидумували. Тепер рашиське "кривосуддя" може посадити кого-завгодно.
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29.05.2022 21:41 Ответить
Там всегда можно было посадить. Страна такая. Ментовского беспредела.
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29.05.2022 22:00 Ответить
а хто б сумнівався, очко не стальне, просто так буть 200 дураків нема
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29.05.2022 21:59 Ответить
херня обрізана але з бородою😃💩💤
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30.05.2022 00:12 Ответить
 
 