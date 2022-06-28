5 366 24
Кабмин согласовал увольнение Лагуты с должности главы Херсонской ОГА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.
В частности, Кабмин одобрил проект указа президента об увольнении Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации.
Лагута был назначен на должность в октябре 2021 года.
Топ комментарии
+24 Bodalux
показать весь комментарий28.06.2022 20:29
+12 Власов Сергей b3083465
показать весь комментарий28.06.2022 21:28
+12 Власов Сергей b3083465
показать весь комментарий28.06.2022 21:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://t.me/Chornovil_official/5970
Т. Чорновіл 2 червня
Під приводом повідомлень про звільнення нових населених пунктів на Херсонщині (а це приємні новини, хоча більшість із тих 20 сіл зовсім невеличкі) все активніше легалізують голову Херсонської області Геннадія Лагуту. Ще один зниклий безвісті на зразок Єрмака чи Баканова, який потім почав виринати та відновлюватися у владі. Відмінність у тому, що ми не знали точно, коли і як зникали Єрмак і Баканов (чи відразу після вторгнення, чи ще напередодні, але доволі чітко бачили час їх легалізації заново у владі), а з Лагутою все навпаки. Ми чітко знаємо обставини його втечі з Херсона, але з подальшою легалізацією все неймовірно туманно.
Відомо, що Лагута зранку 24 лютого прийшов до мера міста Ігора Колихаєва. Вони раніше були соратниками, Лагута входив до партії мера й висувався на виборах від неї. Тоді він "передав ключі від області" меру й повідомив, що виїжджає. Разом з ним з Херсонщини в перший ранок війни втекли практично всі чиновники ОДА, не віддавши жодних розпоряджень, зокрема по теробороні. Що лише підтверджувало, що область свідомо здали. Перед тим на Херсонщині ОДА саботувала створення тероборони. Добровольці, які записалися, не отримали жодних вказівок, зуміли перехопити трохи стрілецької зброї з військової вантажівки, але не отримали жодних наказів. Переважно розійшлися, а частина вступила в безнадійний бій у Бузковому парку Херсона, де полягли смертю хоробрих у нерівному бою.
Про Лагуту було багато поганих чуток, припускали, що він напряму причетний до розмінування виходів з Криму. Без керівника області таку операцію виконати було б складно. А далі він просто зник. Увага преси та ТВ до Херсонщини в перші дні й тижні війни була максимальна, але Лагути серед коментаторів не було, на відміну від абсолютно всіх інших областей, де головними постачальниками інформації були саме голови ОВА. І в офіційних даних він за інерцією продовжував іменуватися головою ОДА (обласної ДЕРЖАВНОЇ адміністрації), коли всім іншим надали статус голів ОВА (ВІЙСЬКОВОЇ). Я трохи писав про ті події й припускав, що Лагута міг перебратися в Крим або десь залягти на дно в підконтрольних регіонах, вичікуючи кінцевого захоплення України. Це було припущення, але як інакше це можна було оцінити. Однак, потім я виявив, що 1 березня на Лагуту й водночас Херсонську ОДА був зареєстрований телеграм-канал, де на 90% ішла інформація з усіх ТК влади (найперше Zеленського і його опи) та їх обслуги. Ще трошки було про місцеві питання із акцентацією на особистій участі голови ОДА, але дуже відірвано від реальності. Наприклад, він розказував про певні дії в окупованій області, наче б вона й надалі залишалася під контролем української влади. Я тоді припускав, що це типова тупа робота куратора області в опі.
Але десь у другій половині квітня раптом на цьому ТК вперше об'явили людям перший відеозапис із самим Лагутою, де він віщає щось про те, як йому чудово вдається координувати гуманітарну допомогу жителям області (до речі, цілковита брехня). Але далі особу Лагути почали світити трошки частіше, однак, жодного разу так і не подали для коментування в прямому ефірі. Зараз до його прізвища приєднують приємні для нашого слуху новини про визволення деяких територій на північному заході Херсонщини. Класична технологіяя повернення в обіг попередньо спаленого агента. Українців вважають ідіотами, які не можуть співставити елементарних фактів, а "корисну" (для кого?) людину легітимізують для подальшого використання. До речі, тепер він уже голова саме ВІЙСЬКОВОЇ адміністрації. Отже, мав же бути й указ.
Цей текст - не звинувачення Лагуті. До нього є багато питань, але жодні звинувачення не були доведені (правоохоронці їх і не пробували перевіряти). Питання до влади. Нам повернули у вжиток (із дуже негативним ефектом) уже кількох "підпільників", найперше, Єрмака й Баканова. Так скоро й зрадника Наумова повернуть разом із екс-головою Херсонського СБУ. Може досить цього шулерства? Чекаємо відповіді: в якій країні перебували ці особи після початку війни, чим займалися та яка доцільність прощення та відновлення дезертирів у владі. А в контексті Лагути - про розмінування виходів з Криму ніхто не забув. І досить цієї постійної zеленої брехні.
Ой смотрите, шоб он через Джанкойский райсуд не восстановился и не пришлось бы ему платить за вынужденный прогул.
Чотрири місяці голову Херсонщини, якій в перший же день втік, залишивши довірену область на поталу ворогу, не звільняли (
І ось кабмін погодив звільнення… Чому досі не звільнили?
Може тому, що той хто для патріота - зрадник, для зрадника - патріот?
6 ч. ·
И вот тут даже я офигел.
Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.
Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???
Кабмін погодив звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Ну, це досягнення. 125 діб тому голова Херсонської ОДА, Лагута, втік з області, кинувши її на призволяще. І вже, через 4 місяці, його звільнено! Ото швидка реакція! Браво!