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Около 500 тыс. граждан остаются на оккупированных территориях Херсонщины, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,херсонська

На оккупированной территории Херсонской области остается 450-500 тысяч граждан.

Об этом сообщил глава ОВА Геннадий Лагута, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Я думаю, что 450-500 (тысяч. – ред.) остается наших граждан на оккупированной территории области", – отметил он.

По его словам, около 50% тех, кто не хотел оставаться в оккупации, покинули эту территорию.

Лагута заявил, что покинуть оккупированную Херсонщину можно двумя способами: выехать во временно оккупированный Крым и через оккупированные Мелитополь-Васильевка в сторону Запорожья.

Также Лагута рассказал, что российские захватчики держат в плену более 600 человек – это активисты, участники АТО, люди против оккупации.

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