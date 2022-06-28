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Одесская область подверглась ракетным ударам, пострадавших и разрушений нет. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска сегодня вечером выпустили несколько ракет по Одесской области. Одну удалось сбить украинским защитникам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"Враг совершил несколько ракетных ударов по области. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Одна из ракет была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", - заявил Марченко.
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**************** недомовки перед громадянами України про долю полонених воїнів навіть ОПа не розтлумачує, бо сказати нічого. Їх здали, тепер забули, бенямарафон постарається.
У Чма поточні плани - це закінчити війну до зими, бо воно вже на Буковель зібралось і готуватись до виборів з обіцянками лохам нового супер-крадівництва, а друзям відкатів. Про морду лиця Ху*ла воно теж попіклується.