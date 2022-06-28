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Новости Война в Украине
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Одесская область (3105) ракеты (2724)

Одесская область подверглась ракетным ударам, пострадавших и разрушений нет. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марченко,максим

Российские оккупационные войска сегодня вечером выпустили несколько ракет по Одесской области. Одну удалось сбить украинским защитникам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Враг совершил несколько ракетных ударов по области. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Одна из ракет была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", - заявил Марченко.

Читайте: Враг пытался нанести удар по Измаильскому району Одесщины. Ракета типа "Оникс" сбита над морем, - ОК "Південь"
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***** решил пойти по сирийскому сценарию,все подряд бомбить.
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28.06.2022 20:32 Ответить
Проверенная ****** тактика. Захватить чужую территорию а потом бомбить мирные города чтобы склонить к капитуляции или хотябы перемирию чтобы передохнуть и перегруппироваться. Так как рашистская армия не приспособлена к затяжным войнам
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28.06.2022 20:46 Ответить
Он это всегда делал, начиная с Чечни. Оно, как трусливое бункерное существо думает, что чем больше будет жертв среди гражданского населения (и особенно детей), то народ поднимется против правительства, которое не может их защитить. А эту слабину он увидел после победы на выборах зеледента и создание моношоблости в Раде.
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28.06.2022 20:47 Ответить
Только тут он и подавится!
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28.06.2022 20:57 Ответить
Скорее по ливийскому. Закончить с палкой в сраке.
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29.06.2022 00:05 Ответить
Тепер зрозуміло, чому рашисти повертають тільки тіла захисників Маріуполя(
**************** недомовки перед громадянами України про долю полонених воїнів навіть ОПа не розтлумачує, бо сказати нічого. Їх здали, тепер забули, бенямарафон постарається.
У Чма поточні плани - це закінчити війну до зими, бо воно вже на Буковель зібралось і готуватись до виборів з обіцянками лохам нового супер-крадівництва, а друзям відкатів. Про морду лиця Ху*ла воно теж попіклується.
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28.06.2022 21:26 Ответить
Що, навіть туалет на пляжі не ро3ї6али? Для лишайних орків туалет на вулиці це національноє достояніє і духовная скрєпа! По 400 к.ржублів у них це коштує!
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28.06.2022 20:41 Ответить
путін -підар !
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28.06.2022 21:12 Ответить
Слова настоящего генерала. https://www.youtube.com/watch?v=xCBWLGBdKis
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28.06.2022 23:33 Ответить
 
 