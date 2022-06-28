РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7538 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5 934 20
НАТО (8939) Россия (91269) членство в НАТО (1215) Столтенберг (1412)

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – сигнал для России, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО должно стать сигналом для России о том, что двери НАТО открыты для других стран.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это очень очевидный сигнал для Москвы, что двери НАТО открыты", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде, где проходит саммит стран - членов альянса. Он отметил, что страны сами, без давления извне, должны принимать решение о том, хотят ли они вступать в альянс.

Столтенберг добавил, что ситуация вокруг заявок Швеции и Финляндии стала, возможно, самым быстрым процессом рассмотрения заявок стран на вступление в НАТО.

На вопрос о возможных сроках завершения процедуры вступления этих стран в НАТО Столтенберг сказал, что он "не может предусмотреть", когда она завершится, поскольку решение теперь должно принять парламенты стран - членов альянса.

"Я знаю, что некоторые парламенты уже начали процесс, поэтому я думаю, что среди союзников есть сильное желание как можно быстрее ратифицировать", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
Срать россии на Финляндию и Швецию. Единственная задача ***** - не пустить в нато Украину. Все остальное ему по барабану.
показать весь комментарий
28.06.2022 22:57
+4
Окончательное решение украинского вопроса- главное для бурятов. Существование Украины подрывает сами основы существования Рашки с ее смешной придуманной историей и культуркой. П.С. Путин давно сказал Стеклову, что ему на Швецию и Финляндию пофиг.
показать весь комментарий
28.06.2022 23:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а может сигнал вам от руснявіх?
показать весь комментарий
28.06.2022 22:49 Ответить
турки как договоролись, потому что русня сказала что нет загрозі вид них
показать весь комментарий
28.06.2022 22:50 Ответить
скоріш за всього, слідуючий етап - Ватний Президент Хорватії на ветування, а потім і орбана можуть підтягнути
показать весь комментарий
28.06.2022 22:53 Ответить
Срать россии на Финляндию и Швецию. Единственная задача ***** - не пустить в нато Украину. Все остальное ему по барабану.
показать весь комментарий
28.06.2022 22:57 Ответить
Эрдоган крепко интригу держит на взводе. В целом правильно все.
показать весь комментарий
28.06.2022 22:58 Ответить
Сигналом у відповідь очевидно буде черговий супермаркет... які можуть бути політичні сигнали, якщо вже пішли ракети пристосовані до ядерних зарядів. Ну що тут поробиш, така наша доля.
показать весь комментарий
28.06.2022 23:00 Ответить
"отсель грозить мы будем шведу!!! здесь будет бункер углублён! на зло надменному соседу. природой здесь нам суждено в европу бетонировать окно! " - сказал ***** не первый, прячась в старом бункере ))
показать весь комментарий
28.06.2022 23:06 Ответить
Окончательное решение украинского вопроса- главное для бурятов. Существование Украины подрывает сами основы существования Рашки с ее смешной придуманной историей и культуркой. П.С. Путин давно сказал Стеклову, что ему на Швецию и Финляндию пофиг.
показать весь комментарий
28.06.2022 23:10 Ответить
На черзі - Калінінградська Народна Республіка
показать весь комментарий
28.06.2022 23:19 Ответить
Столтенберг опять имитируют активность, Сигнал был бы, если бы у нас поменяли энергетическую политику и Америка опять стала энергетически независимой, как было 2 года назад, и тогда цены на нефть и газ пошли бы уверенно вниз. Но шансов на это мало, пока Байден у власти.
показать весь комментарий
28.06.2022 23:25 Ответить
Вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу має стати сигналом для Росії про те, що двері НАТО відчинені для інших країн

Дас іст фантастишь!
А до яких саме інших країн: певно, для Кот д'Івуару, Андорри, Монако, Ліхтенштейну та інших моцних вояків?
Що поруч з ними Україна?
показать весь комментарий
28.06.2022 23:54 Ответить
Таке враження, що Столтенберг мацкву до НАТО запрошує. Найкращий сигнал - це добряча *********.
показать весь комментарий
29.06.2022 00:31 Ответить
Пусть ***** сегодня ночью присниться страшный СОН о том как Китай Индия Монголия и КНДР вдруг вступили в НАТО…. Может хоть просрётся хорошо с перепугу!!!
показать весь комментарий
29.06.2022 01:32 Ответить
Украине тоже в НАТО быть! И базы разместим, и *Томагавки*. Проклятым москалям со.сать.
показать весь комментарий
29.06.2022 08:13 Ответить
Цей Столтенберг - безвольна, бездарна, сиклива і ні нащо не здала істота. НАТО мав би керувати бойовий генерал з великм досвідом бойової і організаторської роботи. Бажано - американець чи британець. І обов"язково - негр.
показать весь комментарий
29.06.2022 08:22 Ответить
это глобальное поражение *****.. он так боялся увеличения НАТО на гранаицах, теперь его стало больше в геометрической прогрессии
показать весь комментарий
29.06.2022 08:46 Ответить
и все-таки сдали фины и шведов курдов. Это все что надо знать о эуропейских ценностях!
показать весь комментарий
29.06.2022 12:03 Ответить
 
 