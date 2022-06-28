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Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО - сигнал для Росії, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

столтенберг

Вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу має стати сигналом для Росії про те, що двері НАТО відчинені для інших країн.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це є дуже очевидним сигналом для Москви, що двері НАТО відчинені", - сказав Столтенберг на пресконференції в Мадриді, де відбувається саміт країн - членів альянсу. Він зазначив, що країни самі, без тиску ззовні, мають ухвалювати рішення про те, чи хочуть вони вступати до альянсу.

Столтенберг додав, що ситуація навколо заявок Швеції та Фінляндії стала, "можливо, найшвидшим процесом" розгляду заявок країн на вступ до НАТО.

На запитання про можливі терміни завершення процедури вступу цих країн до НАТО Столтенберг сказав, що він "не може передбачити", коли вона завершиться, оскільки рішення тепер мають ухвалити парламенти країн - членів альянсу.

"Я знаю, що деякі парламенти вже розпочали процес, тому я думаю, що серед союзників є сильне бажання ратифікувати якнайшвидше", - наголосив він.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Срать россии на Финляндию и Швецию. Единственная задача ***** - не пустить в нато Украину. Все остальное ему по барабану.
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28.06.2022 22:57
+4
Окончательное решение украинского вопроса- главное для бурятов. Существование Украины подрывает сами основы существования Рашки с ее смешной придуманной историей и культуркой. П.С. Путин давно сказал Стеклову, что ему на Швецию и Финляндию пофиг.
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28.06.2022 23:10
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а может сигнал вам от руснявіх?
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28.06.2022 22:49 Відповісти
турки как договоролись, потому что русня сказала что нет загрозі вид них
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28.06.2022 22:50 Відповісти
скоріш за всього, слідуючий етап - Ватний Президент Хорватії на ветування, а потім і орбана можуть підтягнути
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28.06.2022 22:53 Відповісти
Срать россии на Финляндию и Швецию. Единственная задача ***** - не пустить в нато Украину. Все остальное ему по барабану.
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28.06.2022 22:57 Відповісти
Эрдоган крепко интригу держит на взводе. В целом правильно все.
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28.06.2022 22:58 Відповісти
Сигналом у відповідь очевидно буде черговий супермаркет... які можуть бути політичні сигнали, якщо вже пішли ракети пристосовані до ядерних зарядів. Ну що тут поробиш, така наша доля.
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28.06.2022 23:00 Відповісти
"отсель грозить мы будем шведу!!! здесь будет бункер углублён! на зло надменному соседу. природой здесь нам суждено в европу бетонировать окно! " - сказал ***** не первый, прячась в старом бункере ))
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28.06.2022 23:06 Відповісти
Окончательное решение украинского вопроса- главное для бурятов. Существование Украины подрывает сами основы существования Рашки с ее смешной придуманной историей и культуркой. П.С. Путин давно сказал Стеклову, что ему на Швецию и Финляндию пофиг.
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28.06.2022 23:10 Відповісти
На черзі - Калінінградська Народна Республіка
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28.06.2022 23:19 Відповісти
Столтенберг опять имитируют активность, Сигнал был бы, если бы у нас поменяли энергетическую политику и Америка опять стала энергетически независимой, как было 2 года назад, и тогда цены на нефть и газ пошли бы уверенно вниз. Но шансов на это мало, пока Байден у власти.
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28.06.2022 23:25 Відповісти
Вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу має стати сигналом для Росії про те, що двері НАТО відчинені для інших країн

Дас іст фантастишь!
А до яких саме інших країн: певно, для Кот д'Івуару, Андорри, Монако, Ліхтенштейну та інших моцних вояків?
Що поруч з ними Україна?
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28.06.2022 23:54 Відповісти
Таке враження, що Столтенберг мацкву до НАТО запрошує. Найкращий сигнал - це добряча *********.
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29.06.2022 00:31 Відповісти
Пусть ***** сегодня ночью присниться страшный СОН о том как Китай Индия Монголия и КНДР вдруг вступили в НАТО…. Может хоть просрётся хорошо с перепугу!!!
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29.06.2022 01:32 Відповісти
Украине тоже в НАТО быть! И базы разместим, и *Томагавки*. Проклятым москалям со.сать.
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29.06.2022 08:13 Відповісти
Цей Столтенберг - безвольна, бездарна, сиклива і ні нащо не здала істота. НАТО мав би керувати бойовий генерал з великм досвідом бойової і організаторської роботи. Бажано - американець чи британець. І обов"язково - негр.
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29.06.2022 08:22 Відповісти
это глобальное поражение *****.. он так боялся увеличения НАТО на гранаицах, теперь его стало больше в геометрической прогрессии
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29.06.2022 08:46 Відповісти
и все-таки сдали фины и шведов курдов. Это все что надо знать о эуропейских ценностях!
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29.06.2022 12:03 Відповісти
 
 