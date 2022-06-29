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В Курске раздался взрыв, российские власти заявили об украинском беспилотнике
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В Курске раздался взрыв, российские власти заявили об украинском беспилотнике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Взрыв раздался примерно к востоку от Курска в районе аэропорта. Его слышали во многих районах города.
Местные власти уверяют, что был сбит украинский беспилотник. На месте работают русские военные и представители спецслужб.
Отметим, что Курск находится в 110 километрах от границы с Украиной.
Топ комментарии
+38 Владимир Кошарюк
показать весь комментарий28.06.2022 23:45
+36 Чайка Київ
показать весь комментарий28.06.2022 23:58
+35 Alien Life Form
показать весь комментарий28.06.2022 23:45
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Коли вони вже перестануть випивати... та палити коло тяжкого обладнання.
Ну заявила - то й що?
Ще тра висловити занепокоєність та ввімкнути славетний скрєпний режим "Бойовий хорохорька"
По кацапи можуть здогадатись і перекинути свої кацольоти вглиб мордору
Такого має прилітати одночасно тисячі та десятки тисяч.
Тоді буде результат.
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