В Курске раздался взрыв, российские власти заявили об украинском беспилотнике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Взрыв раздался примерно к востоку от Курска в районе аэропорта. Его слышали во многих районах города.

Местные власти уверяют, что был сбит украинский беспилотник. На месте работают русские военные и представители спецслужб.

Отметим, что Курск находится в 110 километрах от границы с Украиной.

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