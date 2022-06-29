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В Курске раздался взрыв, российские власти заявили об украинском беспилотнике

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

вибух,обстріл

В Курске раздался взрыв, российские власти заявили об украинском беспилотнике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Взрыв раздался примерно к востоку от Курска в районе аэропорта. Его слышали во многих районах города.

Местные власти уверяют, что был сбит украинский беспилотник. На месте работают русские военные и представители спецслужб.

Отметим, что Курск находится в 110 километрах от границы с Украиной.

Смотрите: В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, над портом поднялся столб дыма. ВИДЕО+ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+38
Бавовна? Чи знову ті кляті "курці"?
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28.06.2022 23:45
+36
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28.06.2022 23:58
+35
для такого вибуху то мав би бути величезний безпілотник
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28.06.2022 23:45
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Йой, що діється...
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28.06.2022 23:45 Ответить
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28.06.2022 23:58 Ответить
Бавовна? Чи знову ті кляті "курці"?
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28.06.2022 23:45 Ответить
Скоріше "курці". Бо хтось чекав з камерою здалеку (в необхідному напрямку) коли хтось запалить. І, диво, дочекався.
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29.06.2022 00:03 Ответить
для такого вибуху то мав би бути величезний безпілотник
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28.06.2022 23:45 Ответить
стратегічний міжконтенинтальний)
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28.06.2022 23:50 Ответить
Шо знов бухий курсант сушку тренувальну саджав?

Коли вони вже перестануть випивати... та палити коло тяжкого обладнання.
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28.06.2022 23:47 Ответить
дебилы , ***...........
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28.06.2022 23:49 Ответить
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28.06.2022 23:50 Ответить
Ідіть ви всі за російським військовим кораблем, а ми підемо за підводним човном!
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28.06.2022 23:51 Ответить
В курську ж ППО є. Та сама частина, техніка якої в 2014 році малазійський Боїнг (МН-17) збила. Тому, скоріше за все це була наша ДРГ
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28.06.2022 23:52 Ответить
То мабуть зенітна ракета. Вилетіла, роззирнулася та повернулась назад.
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28.06.2022 23:58 Ответить
Бімба!
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28.06.2022 23:53 Ответить
Азірівську фразу треба цілком цитувати, так що: "в вагіні бімба"
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29.06.2022 00:06 Ответить
Курськ це Україна!
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28.06.2022 23:55 Ответить
Классный креатив !!
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29.06.2022 00:00 Ответить
Знову Білгородська народна республіка напала?
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28.06.2022 23:58 Ответить
В Курську пролунав вибух, російська влада заявила про український безпілотник

Ну заявила - то й що?
Ще тра висловити занепокоєність та ввімкнути славетний скрєпний режим "Бойовий хорохорька"
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28.06.2022 23:58 Ответить
Націоналісти напали, треба оголосити загальну мобілізацію. До цього все зводиться і вишукується "причина".
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29.06.2022 09:53 Ответить
Втрат немає!)))))
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28.06.2022 23:58 Ответить
хлопкоробы узбекистана опупевают от успехов мастеров-коноплеводов курян. курят куряне по чорному ))
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29.06.2022 00:03 Ответить
Там вже залишки парашута знайшли. Певно в безпілотнику таки був пілот
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29.06.2022 00:04 Ответить
Це був голуб-мутант з наших таємних лабораторій ... далі прилетить ціла зграя)
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29.06.2022 00:07 Ответить
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29.06.2022 00:07 Ответить
знов їм гуси насрали..
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29.06.2022 00:07 Ответить
Таки гуси!!! https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg
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29.06.2022 02:49 Ответить
Что-то как-то дымит "беспилотник" очень. Наверное груз сигарет везн.)
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29.06.2022 00:08 Ответить
Та то вони самі себе обстріляли
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29.06.2022 00:11 Ответить
Інформація щодо українського безпілотника підтвердилась. АН-124 української розробки перевозив 200 орків десантників. Пілот під час польоту помер. Другий також помер. Безпілотний літак вдалося збити із п'ятої спроби. Ніхто з людей не постраждав.
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29.06.2022 00:12 Ответить
Камент тут: https://censor.net/ua/news/3350595/rashysty_obstrilyuvaly_kremenchuk_iz_dalnih_bombarduvalnykiv_tu22_m3_z_terytoriyi_kurskoyi_oblasti_povitryani
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29.06.2022 00:32 Ответить
Тільки вчора вангував, що прилетить по "ільменю"(курськ)-як у воду дивився. Далі буде- "ножніци"-шаталово, "кедровий"-сеща, і доси на "речном"-шайковка. Шах, ****, і мат. Дякую, що не підвели.
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29.06.2022 00:29 Ответить
Добре було б одночасно по всіх...
По кацапи можуть здогадатись і перекинути свої кацольоти вглиб мордору
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29.06.2022 01:25 Ответить
це я вже розумію! по гусняво-лапотній бавовні
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29.06.2022 00:31 Ответить
Ага, збили....Настав час ах....их історій. Збивають в небі про всяк випадок....
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29.06.2022 00:43 Ответить
Смерть кацапам!
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29.06.2022 00:45 Ответить
што би таки нет провокация ватной хунты или люфтваффе гейропы то и то гудентаген
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29.06.2022 01:11 Ответить
Какие молодцы. Уничтожили боевыми самолетами беспилотник-камикадзе. Герои
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29.06.2022 01:32 Ответить
Кацапи самі вдарили, це для вати зроблено, щоб перебити Кременчук, є відео, на якому перед бавовною чути гул ракети, аж ніяк не безпілотника.
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29.06.2022 01:40 Ответить
Це ні про що.

Такого має прилітати одночасно тисячі та десятки тисяч.

Тоді буде результат.
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29.06.2022 05:46 Ответить
То ракета "заблудилась"", а потім повeрнулась додому.
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29.06.2022 07:31 Ответить
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29.06.2022 08:01 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ ВСУ!
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29.06.2022 09:03 Ответить
Видео
https://t.me/FastFocus/23458
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29.06.2022 09:47 Ответить
Заява про збитий безпілотник,але ж на першому відео чітко видно декілька підривів! Схоже,або детонація бк,або палива!
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29.06.2022 10:21 Ответить
 
 