В Курську пролунав вибух, російська влада заявила про український безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вибух пролунав приблизно на схід від Курська в районі аеропорту. Його чули в багатьох районах міста.

Місцева влада запевняє, що був збитий український безпілотник. На місці працюють російські військові та представники спецслужб.

Зазначимо, що Курськ знаходиться за 110 кілометрів від кордону з Україною.

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