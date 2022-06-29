30 368 46
В Курську пролунав вибух, російська влада заявила про український безпілотник
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
В Курську пролунав вибух, російська влада заявила про український безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вибух пролунав приблизно на схід від Курська в районі аеропорту. Його чули в багатьох районах міста.
Місцева влада запевняє, що був збитий український безпілотник. На місці працюють російські військові та представники спецслужб.
Зазначимо, що Курськ знаходиться за 110 кілометрів від кордону з Україною.
Топ коментарі
+38 Владимир Кошарюк
показати весь коментар28.06.2022 23:45
+36 Чайка Київ
показати весь коментар28.06.2022 23:58
+35 Alien Life Form
показати весь коментар28.06.2022 23:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Коли вони вже перестануть випивати... та палити коло тяжкого обладнання.
Ну заявила - то й що?
Ще тра висловити занепокоєність та ввімкнути славетний скрєпний режим "Бойовий хорохорька"
По кацапи можуть здогадатись і перекинути свої кацольоти вглиб мордору
Такого має прилітати одночасно тисячі та десятки тисяч.
Тоді буде результат.
https://t.me/FastFocus/23458