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Враг готовит наступление на Славянск, пытается оцепить Лисичанск, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российские захватчики создают условия для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск, а также сосредоточились на оцеплении города Лисичанск.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 29 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. Осуществлял обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка. логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику…

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью оцепления города Лисичанск", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по Славянску: ночью по гаражному кооперативу, утром - по предприятию, - мэр Лях. ФОТО
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Топ комментарии
+7
А где делась Люся Арестович.? Абдрыстлась? Пока ВСУ наступали, пока города ракетами кацапы не уничтожали, оно из ТВ-ящика не вылазило, а сейчас куда-то исчезло.
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29.06.2022 09:14
+6
Я думаю что Арестович и другие припагандисты специально создают эмоциональные качели типа:""вот вот перемога, и тут вдруг зрада"". Для того что бырасшатать психику людей. Создать образ непобедимости путина. Что бы по малу но изменить общественное мнение и в конце склонить заставить народ и Украину пойти на уступки рашке. Все это скдадываетсы в картину если более тщательно проанализировать.
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29.06.2022 09:22
+6
не пишіть дурниць - постачання та розподіл техніки та *********** проходять під контролем ЦРУ.

Просто недостатньо - наш супротивник монстр
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29.06.2022 09:23
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29.06.2022 08:42 Ответить
становище на цій ділянці не дуже
брак артилерії та авіації - це не перестрибнути
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29.06.2022 08:56 Ответить
@XAPKIB

@XAPKIB

·

19 ч

Залужний про дії ворога за минулу добу на півдні Харківської області й напрямку Луганської області: 270 артилерійських нальотів, [окупант застосував] 45 тисяч (!) ***********, наніс 2 ракетних і 32 авіаційних удари
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29.06.2022 09:00 Ответить
Дивно,що в мене такої інформації не має,при тому,що я підписана на Залужного
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29.06.2022 09:15 Ответить
Как так? Сил и средств не хватает?
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29.06.2022 08:47 Ответить
Розуму.
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29.06.2022 08:50 Ответить
А откуда им взяться? Склады с советскими боеприпасами взорваны ещё при Порошенко, а НАТОвские гаубицы хороши, но опять же Рашка использует против нас весь арсенал, накопленный ещё в СССР, который готовился все годы совка к войне с Западом. Там того железа.......уже не говоря о боеприпасах. Количеством и массой берут. Выход только один, ждать пока количество от западных союзников не приведет к огневому паритету.
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29.06.2022 09:02 Ответить
паритету ніколи не буде - Заходу ********** та артилерію потрібно їх виготовити, а в РФ цих *********** та іншого заліза гори на складах + виготовляють.

Напевно, потрібно змінювати стратегію якось. Заходити на їхню територію, засилати багато багато ССО, диверсії,щось потрібно міняти - не знаю що, але потрібно
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29.06.2022 09:18 Ответить
І знову,гори може і були,а ось на рахунок виготовляють,то це стало не легко. Зброя це не тільки їх національний будматеріал,тим паче високоточної
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29.06.2022 09:26 Ответить
Весь генералитет умеет вести только окопные войны. Они воевали только так с 2014 по 2022. Держаться до последнего, отдать полностью инициативу врагу , оказаться в полуокружении, а потом отход с потерями или окружение (32 бп, Дебальцево, ДАП...)
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29.06.2022 09:28 Ответить
Парітет буде обов'язково. Але з великим часом. Була б в Україні хоч з 50 HIMARS на фронті все було по іншому. Є тільки 4. В липні ще 4 від дядька Сема, також англійці і німці мають дати. Ленд Ліз почнеться тільки с жовтня. Десь восени напевне будуть зміни.
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29.06.2022 09:30 Ответить
Пишите уже з січня. Надежда больше держится, дольше ждать не так сразу разочаровываться.
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29.06.2022 10:19 Ответить
До жовтня в нас від інфраструктури та економіки, вибачте, пшик залишиться, з такою інтенсивністю ракетних обстрілів. Та й військ не побільшає, очевидно.
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29.06.2022 16:41 Ответить
не трынди бот
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29.06.2022 18:08 Ответить
Ближній бій? Плюс відволікання на інших напрямках. Бо здалеку розстрілюють наших майже безкарно як у тирі...
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29.06.2022 09:34 Ответить
парашенко склады парашенко парашенко. Заезженная пластинка коломойши и г+г. А чего зеленорылые взорвали всю страну, уничтожали армию и все его ставленники - фсб-агентура, которых порох и начал чистить? а у тебя всё склады, с часовым Порошенко на посту, взрываются
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29.06.2022 10:58 Ответить
так в чехии склады взорвались и что кацап тупорылый? там тоже порох виноват
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29.06.2022 18:10 Ответить
не писди кацап епанный
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29.06.2022 18:07 Ответить
тебе кацап какое дело ?
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29.06.2022 18:06 Ответить
А где делась Люся Арестович.? Абдрыстлась? Пока ВСУ наступали, пока города ракетами кацапы не уничтожали, оно из ТВ-ящика не вылазило, а сейчас куда-то исчезло.
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29.06.2022 09:14 Ответить
А вы *** что делаете ? эшелоны военной помощи уже зашли - где они ? Оману проданы ?
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29.06.2022 09:18 Ответить
не пишіть дурниць - постачання та розподіл техніки та *********** проходять під контролем ЦРУ.

Просто недостатньо - наш супротивник монстр
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29.06.2022 09:23 Ответить
Они киевские дворцы охраняют от русни. Знаете сколько эти дворцы денег стоят. Одного только косюка взять, а у остальных. Украину сдадут но дворцы вокруг Киева защитят .
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29.06.2022 10:10 Ответить
Мабуть є домовленість ту частину Києва не чіпати, рашистські ракети б'ють лише по багатоповерхівках
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29.06.2022 11:55 Ответить
что ты несешь дятел?
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29.06.2022 18:11 Ответить
Я думаю что Арестович и другие припагандисты специально создают эмоциональные качели типа:""вот вот перемога, и тут вдруг зрада"". Для того что бырасшатать психику людей. Создать образ непобедимости путина. Что бы по малу но изменить общественное мнение и в конце склонить заставить народ и Украину пойти на уступки рашке. Все это скдадываетсы в картину если более тщательно проанализировать.
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29.06.2022 09:22 Ответить
після Бучі, Бородянки, Ірпеня народ боїться просити миру. Розуміють - багатьох уб'ють
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29.06.2022 09:25 Ответить
Чєпуха.
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29.06.2022 10:08 Ответить
Обоснуй
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29.06.2022 12:45 Ответить
ты бот что тебе обосновать? арестович пистабол который работает не на Украину как и вся шобла зеленского
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29.06.2022 18:12 Ответить
Я вже давно казав,що проститутку люсю сраною мітлою потрібно гнати з опи,він плодить зневіру і безвидь в українців! Ця гнида явно заслана!
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29.06.2022 10:49 Ответить
Там к сожалению самого главного надо гнать пиньками под зад. Именно от него идут все метастазы и управление этим недобитком и смесью партии регионов и олигархов.
Вот кстати еще аналитический анализ: Сравните войну в Киевской Черниговской Сумской областях в начале войны. Как быстро, аж подозрительно быстро орки отступили не пытаясь особо закрепляться. Какая тогда была активность ВСУ и тому подобное, и как проходят боевые действия сейчас. Особо это видно по линии фронта под Харьковом, на юге да в принципе везде. И это при том что 3-4 месяца назад не было такого оружия как сейчас, да и армия не была развернута настолько. Все это все больше подталкивает на мысль, что это игра в поддавки со стороны Зепредателей. Все могло быть договорено еще в Оммане или позже. (Еще интересный факт. До сих пор стоят все министерства, Верховна Рада и само ОП. В Киев в открытую ездят высокопоставленные чиновники и даже президенты. При этом бомбят 9ти этажки ТЦ и больницы с садиками. Вам всем не кажется это слишком странным???? (Про усиленное ПВО рассуждать такое себе занятие.... особенно если обратить внимание на интенсивность обстрелов в последние дни.
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29.06.2022 11:22 Ответить
Дійсно орки підозріло відійшли з під Києва без суттєвого обстрілу своїх позицій.
По зомбоящику про причини нещодавнього відступу на Донбасі впарюють одне, а військові там розповідають цілком про інше.
Якщо додати уже визнану владою здачу півдня України, про наявність зрадників на найвищих щаблях думаю уже ніхто не має сумніву. Однак ніхто з уповноважених органів нічого з цим не робить.
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29.06.2022 12:12 Ответить
Крупнейшие ТЭС Украины
(1 - Старобешевская ТЭС, 2 - Зуевская ТЭС, 3 - Углегорская ТЭС)

Из новостей:
Російські загарбники мають частковий успіх на Бахмутському напрямку та закріплюються у районі Вуглегірської ТЕС.

Зуевская и Старобешевская ТЭС под «днр» с 2014 года
Почему эти ТЭС ещё работают на врага?
Ах, ну да, «там же наши люди!»
Предлагаю повторять эту мантру этой зимой. Правда, мантра вряд ли заменит тепло и свет.
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29.06.2022 09:24 Ответить
СЛАВА ВСУ! Надеюсь что скоро начнете уничтожать арсеналы, склады агрессора на его же земле. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.06.2022 09:32 Ответить
Це ще все линiя оборони вистроена при Порошенко, за зеленого ничого нестроилося инепiдсилювалося, якшо прорвуть цю лiнiю оборони що вже майже прорвана то пидить у глиб Украини.
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29.06.2022 10:26 Ответить
Вот интересно а почему те люди из Северодонецка Лисичанска говорят что очень страшно жить под обстрелами но уехать никто не хочет и тем самим они нагнетают на себя опасность тем более для своих детей.
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29.06.2022 11:36 Ответить
потому что что тупые наивные инфантильны как большая часть Украины
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29.06.2022 18:14 Ответить
***,одни всепропальщики диванные собрались.Тьфу.
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29.06.2022 17:29 Ответить
 
 