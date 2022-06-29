Враг готовит наступление на Славянск, пытается оцепить Лисичанск, - Генштаб ВСУ

Российские захватчики создают условия для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск, а также сосредоточились на оцеплении города Лисичанск.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 29 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. Осуществлял обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка. логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику…

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью оцепления города Лисичанск", - говорится в сообщении.

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