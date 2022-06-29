Враг готовит наступление на Славянск, пытается оцепить Лисичанск, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики создают условия для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск, а также сосредоточились на оцеплении города Лисичанск.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 29 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. Осуществлял обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка. логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику…
На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью оцепления города Лисичанск", - говорится в сообщении.
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брак артилерії та авіації - це не перестрибнути
@XAPKIB
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19 ч
Залужний про дії ворога за минулу добу на півдні Харківської області й напрямку Луганської області: 270 артилерійських нальотів, [окупант застосував] 45 тисяч (!) ***********, наніс 2 ракетних і 32 авіаційних удари
Напевно, потрібно змінювати стратегію якось. Заходити на їхню територію, засилати багато багато ССО, диверсії,щось потрібно міняти - не знаю що, але потрібно
Просто недостатньо - наш супротивник монстр
Вот кстати еще аналитический анализ: Сравните войну в Киевской Черниговской Сумской областях в начале войны. Как быстро, аж подозрительно быстро орки отступили не пытаясь особо закрепляться. Какая тогда была активность ВСУ и тому подобное, и как проходят боевые действия сейчас. Особо это видно по линии фронта под Харьковом, на юге да в принципе везде. И это при том что 3-4 месяца назад не было такого оружия как сейчас, да и армия не была развернута настолько. Все это все больше подталкивает на мысль, что это игра в поддавки со стороны Зепредателей. Все могло быть договорено еще в Оммане или позже. (Еще интересный факт. До сих пор стоят все министерства, Верховна Рада и само ОП. В Киев в открытую ездят высокопоставленные чиновники и даже президенты. При этом бомбят 9ти этажки ТЦ и больницы с садиками. Вам всем не кажется это слишком странным???? (Про усиленное ПВО рассуждать такое себе занятие.... особенно если обратить внимание на интенсивность обстрелов в последние дни.
По зомбоящику про причини нещодавнього відступу на Донбасі впарюють одне, а військові там розповідають цілком про інше.
Якщо додати уже визнану владою здачу півдня України, про наявність зрадників на найвищих щаблях думаю уже ніхто не має сумніву. Однак ніхто з уповноважених органів нічого з цим не робить.
(1 - Старобешевская ТЭС, 2 - Зуевская ТЭС, 3 - Углегорская ТЭС)
Из новостей:
Російські загарбники мають частковий успіх на Бахмутському напрямку та закріплюються у районі Вуглегірської ТЕС.
Зуевская и Старобешевская ТЭС под «днр» с 2014 года
Почему эти ТЭС ещё работают на врага?
Ах, ну да, «там же наши люди!»
Предлагаю повторять эту мантру этой зимой. Правда, мантра вряд ли заменит тепло и свет.