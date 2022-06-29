Ворог готує наступ на Слов’янськ, намагається оточити Лисичанськ, - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники створюють умови для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ, а також зосередилися на оточенні міста Лисичанськ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 29 червня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка. У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку…

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ", - йдеться в повідомленні.

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