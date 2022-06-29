Ворог готує наступ на Слов’янськ, намагається оточити Лисичанськ, - Генштаб ЗСУ
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Російські загарбники створюють умови для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ, а також зосередилися на оточенні міста Лисичанськ.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 29 червня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка. У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку…
На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ", - йдеться в повідомленні.
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брак артилерії та авіації - це не перестрибнути
@XAPKIB
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19 ч
Залужний про дії ворога за минулу добу на півдні Харківської області й напрямку Луганської області: 270 артилерійських нальотів, [окупант застосував] 45 тисяч (!) ***********, наніс 2 ракетних і 32 авіаційних удари
Напевно, потрібно змінювати стратегію якось. Заходити на їхню територію, засилати багато багато ССО, диверсії,щось потрібно міняти - не знаю що, але потрібно
Просто недостатньо - наш супротивник монстр
Вот кстати еще аналитический анализ: Сравните войну в Киевской Черниговской Сумской областях в начале войны. Как быстро, аж подозрительно быстро орки отступили не пытаясь особо закрепляться. Какая тогда была активность ВСУ и тому подобное, и как проходят боевые действия сейчас. Особо это видно по линии фронта под Харьковом, на юге да в принципе везде. И это при том что 3-4 месяца назад не было такого оружия как сейчас, да и армия не была развернута настолько. Все это все больше подталкивает на мысль, что это игра в поддавки со стороны Зепредателей. Все могло быть договорено еще в Оммане или позже. (Еще интересный факт. До сих пор стоят все министерства, Верховна Рада и само ОП. В Киев в открытую ездят высокопоставленные чиновники и даже президенты. При этом бомбят 9ти этажки ТЦ и больницы с садиками. Вам всем не кажется это слишком странным???? (Про усиленное ПВО рассуждать такое себе занятие.... особенно если обратить внимание на интенсивность обстрелов в последние дни.
По зомбоящику про причини нещодавнього відступу на Донбасі впарюють одне, а військові там розповідають цілком про інше.
Якщо додати уже визнану владою здачу півдня України, про наявність зрадників на найвищих щаблях думаю уже ніхто не має сумніву. Однак ніхто з уповноважених органів нічого з цим не робить.
(1 - Старобешевская ТЭС, 2 - Зуевская ТЭС, 3 - Углегорская ТЭС)
Из новостей:
Російські загарбники мають частковий успіх на Бахмутському напрямку та закріплюються у районі Вуглегірської ТЕС.
Зуевская и Старобешевская ТЭС под «днр» с 2014 года
Почему эти ТЭС ещё работают на врага?
Ах, ну да, «там же наши люди!»
Предлагаю повторять эту мантру этой зимой. Правда, мантра вряд ли заменит тепло и свет.