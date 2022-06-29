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Ворог готує наступ на Слов’янськ, намагається оточити Лисичанськ, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські загарбники створюють умови для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ, а також зосередилися на оточенні міста Лисичанськ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 29 червня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка. У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку…

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти розгортають "Гради" поблизу прикордонних районів Сумщини, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
А где делась Люся Арестович.? Абдрыстлась? Пока ВСУ наступали, пока города ракетами кацапы не уничтожали, оно из ТВ-ящика не вылазило, а сейчас куда-то исчезло.
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29.06.2022 09:14
+6
Я думаю что Арестович и другие припагандисты специально создают эмоциональные качели типа:""вот вот перемога, и тут вдруг зрада"". Для того что бырасшатать психику людей. Создать образ непобедимости путина. Что бы по малу но изменить общественное мнение и в конце склонить заставить народ и Украину пойти на уступки рашке. Все это скдадываетсы в картину если более тщательно проанализировать.
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29.06.2022 09:22
+6
не пишіть дурниць - постачання та розподіл техніки та *********** проходять під контролем ЦРУ.

Просто недостатньо - наш супротивник монстр
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29.06.2022 09:23
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29.06.2022 08:42 Відповісти
становище на цій ділянці не дуже
брак артилерії та авіації - це не перестрибнути
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29.06.2022 08:56 Відповісти
@XAPKIB

@XAPKIB

·

19 ч

Залужний про дії ворога за минулу добу на півдні Харківської області й напрямку Луганської області: 270 артилерійських нальотів, [окупант застосував] 45 тисяч (!) ***********, наніс 2 ракетних і 32 авіаційних удари
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29.06.2022 09:00 Відповісти
Дивно,що в мене такої інформації не має,при тому,що я підписана на Залужного
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29.06.2022 09:15 Відповісти
Как так? Сил и средств не хватает?
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29.06.2022 08:47 Відповісти
Розуму.
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29.06.2022 08:50 Відповісти
А откуда им взяться? Склады с советскими боеприпасами взорваны ещё при Порошенко, а НАТОвские гаубицы хороши, но опять же Рашка использует против нас весь арсенал, накопленный ещё в СССР, который готовился все годы совка к войне с Западом. Там того железа.......уже не говоря о боеприпасах. Количеством и массой берут. Выход только один, ждать пока количество от западных союзников не приведет к огневому паритету.
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29.06.2022 09:02 Відповісти
паритету ніколи не буде - Заходу ********** та артилерію потрібно їх виготовити, а в РФ цих *********** та іншого заліза гори на складах + виготовляють.

Напевно, потрібно змінювати стратегію якось. Заходити на їхню територію, засилати багато багато ССО, диверсії,щось потрібно міняти - не знаю що, але потрібно
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29.06.2022 09:18 Відповісти
І знову,гори може і були,а ось на рахунок виготовляють,то це стало не легко. Зброя це не тільки їх національний будматеріал,тим паче високоточної
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29.06.2022 09:26 Відповісти
Весь генералитет умеет вести только окопные войны. Они воевали только так с 2014 по 2022. Держаться до последнего, отдать полностью инициативу врагу , оказаться в полуокружении, а потом отход с потерями или окружение (32 бп, Дебальцево, ДАП...)
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29.06.2022 09:28 Відповісти
Парітет буде обов'язково. Але з великим часом. Була б в Україні хоч з 50 HIMARS на фронті все було по іншому. Є тільки 4. В липні ще 4 від дядька Сема, також англійці і німці мають дати. Ленд Ліз почнеться тільки с жовтня. Десь восени напевне будуть зміни.
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29.06.2022 09:30 Відповісти
Пишите уже з січня. Надежда больше держится, дольше ждать не так сразу разочаровываться.
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29.06.2022 10:19 Відповісти
До жовтня в нас від інфраструктури та економіки, вибачте, пшик залишиться, з такою інтенсивністю ракетних обстрілів. Та й військ не побільшає, очевидно.
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29.06.2022 16:41 Відповісти
не трынди бот
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29.06.2022 18:08 Відповісти
Ближній бій? Плюс відволікання на інших напрямках. Бо здалеку розстрілюють наших майже безкарно як у тирі...
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29.06.2022 09:34 Відповісти
парашенко склады парашенко парашенко. Заезженная пластинка коломойши и г+г. А чего зеленорылые взорвали всю страну, уничтожали армию и все его ставленники - фсб-агентура, которых порох и начал чистить? а у тебя всё склады, с часовым Порошенко на посту, взрываются
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29.06.2022 10:58 Відповісти
так в чехии склады взорвались и что кацап тупорылый? там тоже порох виноват
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29.06.2022 18:10 Відповісти
не писди кацап епанный
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29.06.2022 18:07 Відповісти
тебе кацап какое дело ?
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29.06.2022 18:06 Відповісти
А где делась Люся Арестович.? Абдрыстлась? Пока ВСУ наступали, пока города ракетами кацапы не уничтожали, оно из ТВ-ящика не вылазило, а сейчас куда-то исчезло.
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29.06.2022 09:14 Відповісти
А вы *** что делаете ? эшелоны военной помощи уже зашли - где они ? Оману проданы ?
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29.06.2022 09:18 Відповісти
не пишіть дурниць - постачання та розподіл техніки та *********** проходять під контролем ЦРУ.

Просто недостатньо - наш супротивник монстр
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29.06.2022 09:23 Відповісти
Они киевские дворцы охраняют от русни. Знаете сколько эти дворцы денег стоят. Одного только косюка взять, а у остальных. Украину сдадут но дворцы вокруг Киева защитят .
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29.06.2022 10:10 Відповісти
Мабуть є домовленість ту частину Києва не чіпати, рашистські ракети б'ють лише по багатоповерхівках
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29.06.2022 11:55 Відповісти
что ты несешь дятел?
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29.06.2022 18:11 Відповісти
Я думаю что Арестович и другие припагандисты специально создают эмоциональные качели типа:""вот вот перемога, и тут вдруг зрада"". Для того что бырасшатать психику людей. Создать образ непобедимости путина. Что бы по малу но изменить общественное мнение и в конце склонить заставить народ и Украину пойти на уступки рашке. Все это скдадываетсы в картину если более тщательно проанализировать.
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29.06.2022 09:22 Відповісти
після Бучі, Бородянки, Ірпеня народ боїться просити миру. Розуміють - багатьох уб'ють
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29.06.2022 09:25 Відповісти
Чєпуха.
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29.06.2022 10:08 Відповісти
Обоснуй
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29.06.2022 12:45 Відповісти
ты бот что тебе обосновать? арестович пистабол который работает не на Украину как и вся шобла зеленского
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29.06.2022 18:12 Відповісти
Я вже давно казав,що проститутку люсю сраною мітлою потрібно гнати з опи,він плодить зневіру і безвидь в українців! Ця гнида явно заслана!
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29.06.2022 10:49 Відповісти
Там к сожалению самого главного надо гнать пиньками под зад. Именно от него идут все метастазы и управление этим недобитком и смесью партии регионов и олигархов.
Вот кстати еще аналитический анализ: Сравните войну в Киевской Черниговской Сумской областях в начале войны. Как быстро, аж подозрительно быстро орки отступили не пытаясь особо закрепляться. Какая тогда была активность ВСУ и тому подобное, и как проходят боевые действия сейчас. Особо это видно по линии фронта под Харьковом, на юге да в принципе везде. И это при том что 3-4 месяца назад не было такого оружия как сейчас, да и армия не была развернута настолько. Все это все больше подталкивает на мысль, что это игра в поддавки со стороны Зепредателей. Все могло быть договорено еще в Оммане или позже. (Еще интересный факт. До сих пор стоят все министерства, Верховна Рада и само ОП. В Киев в открытую ездят высокопоставленные чиновники и даже президенты. При этом бомбят 9ти этажки ТЦ и больницы с садиками. Вам всем не кажется это слишком странным???? (Про усиленное ПВО рассуждать такое себе занятие.... особенно если обратить внимание на интенсивность обстрелов в последние дни.
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29.06.2022 11:22 Відповісти
Дійсно орки підозріло відійшли з під Києва без суттєвого обстрілу своїх позицій.
По зомбоящику про причини нещодавнього відступу на Донбасі впарюють одне, а військові там розповідають цілком про інше.
Якщо додати уже визнану владою здачу півдня України, про наявність зрадників на найвищих щаблях думаю уже ніхто не має сумніву. Однак ніхто з уповноважених органів нічого з цим не робить.
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29.06.2022 12:12 Відповісти
Крупнейшие ТЭС Украины
(1 - Старобешевская ТЭС, 2 - Зуевская ТЭС, 3 - Углегорская ТЭС)

Из новостей:
Російські загарбники мають частковий успіх на Бахмутському напрямку та закріплюються у районі Вуглегірської ТЕС.

Зуевская и Старобешевская ТЭС под «днр» с 2014 года
Почему эти ТЭС ещё работают на врага?
Ах, ну да, «там же наши люди!»
Предлагаю повторять эту мантру этой зимой. Правда, мантра вряд ли заменит тепло и свет.
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29.06.2022 09:24 Відповісти
СЛАВА ВСУ! Надеюсь что скоро начнете уничтожать арсеналы, склады агрессора на его же земле. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.06.2022 09:32 Відповісти
Це ще все линiя оборони вистроена при Порошенко, за зеленого ничого нестроилося инепiдсилювалося, якшо прорвуть цю лiнiю оборони що вже майже прорвана то пидить у глиб Украини.
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29.06.2022 10:26 Відповісти
Вот интересно а почему те люди из Северодонецка Лисичанска говорят что очень страшно жить под обстрелами но уехать никто не хочет и тем самим они нагнетают на себя опасность тем более для своих детей.
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29.06.2022 11:36 Відповісти
потому что что тупые наивные инфантильны как большая часть Украины
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29.06.2022 18:14 Відповісти
***,одни всепропальщики диванные собрались.Тьфу.
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29.06.2022 17:29 Відповісти
 
 